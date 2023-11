Szacowany koszt przedłużenia wakacji kredytowych na dotychczasowych zasadach dla kredytobiorców, których kredyt nie przekracza 400 tys. zł oraz przy kryterium dochodowym dla tych, którzy korzystają z kredytu w wysokości od 400 tys. zł do 800 tys. zł to 8,06 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Projekt został w ubiegłym miesiącu przyjęty przez rząd.

„Według szacunków przygotowanych w oparciu o dane BIK (stan na 31 lipca 2023 r.), koszt przyszłych wakacji kredytowych (przy ich maksymalnym wykorzystaniu) ocenia się na 7 703 mln zł (kredyty o wartości nominalnej do 400 000 zł) oraz 357 mln zł (kredyty o wartości od 400 do 800 tys. zł spełniające dodatkowe kryterium uprawniające do 5 wnioskowania o wsparcie). Łączny, szacowany koszt może wynieść 8 059 mln zł” – czytamy w OSR.

Łączny koszt dotychczasowych wakacji kredytowych ujęty w wyniku finansowym banku i/lub kapitałach wynosił 12 780 mln zł na dzień 30 września 2023 r., podano także.

Przedłużenie wakacji kredytowych umożliwi skorzystanie z tej opcji ok. 1 718 tys. umów kredytowych. Liczba ta obejmuje zarówno kredyty o wartości nominalnej do 400 tys. zł, jak i kredyty o wartości nominalnej od 400 do 800 tys. zł, w przypadku których będzie spełniony warunek wysokiego udziału miesięcznych wydatków na spłatę kredytu w dochodach gospodarstwa domowego (przekroczenie wskaźnika 50%).

Jak podano w OSR, w ocenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), szacuje się, że łączna wartość kredytów do objęcia wakacjami (kwota do spłaty) może wynosić ok. 268 075 mln zł.

Projekt nowelizacji zakłada możliwość dalszego zawieszenia wykonywania umowy o kredyt hipoteczny, w wymiarze jednego miesiąca na kwartał w okresie do 31 grudnia 2024 r. Podobnie jak w dotychczasowym mechanizmie wakacji kredytowych, konsument będzie zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową, a okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu będą ulegały stosownemu przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawieszenie wykonywania umowy (przepisy w tym zakresie nie ulegają zmianie).

W projekcie zaproponowano wprowadzenie kryteriów upoważniających do skorzystania z wakacji kredytowych. Możliwość zawieszenia spłaty kredytu (podobnie jak dotąd – w stosunku do jednej umowy, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych) będzie przysługiwała w przypadku gdy kwota udzielonego kredytu nie przekraczała 400 tys. zł.

W przypadku, gdy kwota kredytu była wyższa niż 400 tys. zł, ale nie wyższa niż 800 tys. zł (dwukrotność przyjętego limitu), zawieszenie spłat będzie możliwe w przypadku, gdy stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o skorzystanie z wakacji kredytowych przekracza 50%.

Źródło: ISBnews