E-Shopping Group, notowana na NewConnect spółka e-commerce, kontynuuje dynamiczny wzrost i spodziewa się kolejnego wzrostowego miesiąca. Październik 2023 r. ma przynieść spółce najwyższy historycznie wynik przychodów brutto ze sprzedaży na poziomie ponad 263 tys. zł. Szacowany wynik osiągnięto przy liczbie 2,4 tys. zamówień (+22 proc. wzrost w porównaniu do września). Jednocześnie spółka spodziewa się, że od początku roku łączna liczba klientów jej 7 e-sklepów wyniosła 9 tys., a suma przychodów przekroczyła już milion zł. To efekt działania w nisko kosztowym modelu dropshipping, zdywersyfikowanej oferty produktowej oraz sukcesywnie rosnącej liczby klientów. W celu dalszego skalowania biznesu, firma przygotowuje się do poszerzenia oferty oraz wejścia na kolejne rynki zagraniczne, w tym rynek rumuński. Obecnie oferta spółki dostępna jest na platformach sprzedażowych w Czechach i Słowacji.

– Jestem bardzo zadowolony z dynamiki rozwoju E-shopping Group. Wszystko wskazuje na to, że w październiku osiągnęliśmy rekordowe przychody brutto ze sprzedaży o wartości ponad 263 tys. zł i najwyższy historycznie koszyk zamówień. Jest to wynikiem nie tylko naszej zdywersyfikowanej oferty produktowej, ale również elastycznego i nisko kosztowego modelu dropshipping’ u. Niska baza kosztowa pozwala nam niskim nakładem skalować działalność i generować coraz większą sprzedaż oraz docierać do coraz większej grupy klientów. Zarządowi udało się zbudować ambitny i głodny sukcesów zespół, a ja jako inwestor i Przewodniczący Rady Nadzorczej z dużym optymizmem spoglądam na kolejne kwartały i perspektywy rozwoju firmy. – mówi Maciej Nowak, Przewodniczący Rady Nadzorczej E-shopping Group SA.

E-shopping Group to spółka specjalizująca się w handlu internetowym, która prowadzi obecnie 7 e-sklepów, zarówno na własnych witrynach internetowych, jak i na międzynarodowych platformach sprzedażowych. Oferta obejmuje: narzędzia, dom i ogród, artykuły przemysłowe, zabawki. W drugim półroczu br. spółka rozszerzyła asortyment, wprowadzając do swojej oferty linię kosmetyków i artykułów medycznych. Przełożyło się to na zwiększenie liczby odwiedzin wśród internautów i tym samym zwiększenie koszyka zamówień.

– Naszym celem jest rozwój multibrandowego huba w segmencie sprzedaży internetowej, zarówno na rodzimym rynku, jak i za granicą.Nasza międzynarodowa ekspansja rozpoczęła się od Europy i krajów ościennych, natomiast z miesiąca na miesiąc docieramy do coraz większej grupy klientów. W tym roku obsłużyliśmy już ponad 9 tys. klientów, a przed nami dwa statystycznie najlepsze miesiące w branży. Z pokorą realizujemy strategię i krok po kroku osiągamy kolejne etapy rozwoju– mówi Bartłomiej Denis-Świerszcz Prezes Zarządu w E-shopping Group SA.

E-shopping Group posiada środki na prowadzenie działalności między innymi dzięki zakończonej niedawno emisji akcji, w ramach której spółka pozyskała 1,2 mln zł.

Źródło: Spółka