Przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacji, mediów i technologii (TMT) z okresu 6-10 lutego 2023 roku.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

BLIK: Polski Standard Płatności (PSP) odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem we wszystkich kanałach – łącznie do 1,24 mld w 2022 roku, to oznacza wzrost o 62% r/r.

E-banking: Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 287,8 mld zł w III kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 3,7% kw/kw, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

E-administracja: Sejm znowelizował ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, nakładając na podmioty publiczne obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej treści, które umieszczane są na stronach internetowych, które do nich nie należą.

E-commerce: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), który zakłada zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi, a dostawcami usług płatniczych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Consumer electronics: Niemal wszystkie dzieci posiadają telefon typu smartfon (96,9% deklaracji dzieci, potwierdzonych przez 94,8% rodziców), zaś z gier komputerowych korzysta ponad 3/4 z nich (75,6% deklaracji dzieci, potwierdzonych przez 74,6% rodziców), wynika z badania konsumenckiego dzieci i rodziców przeprowadzonego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Crowdfunding: Użytkownicy dobroczynnych i patronackich zbiórek internetowych wpłacili 3,5 mld zł od 2008 r., wynika z danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Lex Pilot: Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii podjęła uchwałę ws. przeprowadzenia wysłuchania publicznego w sprawie projektów ustaw Prawo komunikacji elektronicznej oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej, znane jako tzw. Lex Pilot, które wprowadzają m.in. dodatkowe zmiany do ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie kształtowania obowiązków must-carry i must-offer.

Praca w IT: Fala zwolnień, która przetacza się przez big techy, nie jest w ocenie menedżerki zapowiedzią długofalowych zmian, ale zaledwie „korektą trendu”, oceniła w rozmowie z BI Polska szefowa Google Polska Magdalena Kotlarczyk w rozmowie z Business Insider Polska. Podkreśliła, że Google na całym świecie w poprzednich trzech latach zatrudniło 65 tys. osób, a zwolnienia dotknęły 12 tys. pracowników.

Banki: Cyberbezpieczeństwo to najpoważniejsze zmartwienie zarządzających ryzykiem w bankach, wynika z najnowszego raportu EY oraz Instytutu Finansów Międzynarodowych. Zaraz za nim plasuje się ryzyko kredytowe. W palecie ryzyk mocno zaznaczyła swoją obecność geopolityka.

Telekomunikacja: RFBenchmark podsumował styczeń 2023 pod kątem jakości i szybkości Internetu mobilnego świadczonego przez polskich operatorów komórkowych, zbierając 512 469 pomiarów. Rośnie udział technologii 5G w sumie wszystkich badań użytkowników aplikacji i wynosi już 9,6%. Najlepszym operatorem w kategorii średniej szybkości pobierania danych 5G został Plus, a 4G LTE Orange.

TMT: W 2022 r. w sektorze telekomunikacji i IT przeprowadzono najwięcej, bo 336 transakcji M&A w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. To o ponad 120 więcej niż w zajmującym kolejne miejsce rankingu sektorze nieruchomości (205 transakcji). Analitycy EMIS (ISI Emerging Markets Group) i prawnicy kancelarii CMS wspólnie stworzyli raport „Emerging Europe M&A Report 2022/2023″ (przesyłam w załączeniu), w którym zbadali, jak w zeszłym roku wyglądał krajobraz fuzji i przejęć w regionie CEE. Przyjrzeli się także, dlaczego to właśnie sektor telekomunikacji i IT okazał się tym najaktywniejszym.

Cyberbezpieczeństwo: Cisco opublikowało wyniki 2023 Data Privacy Benchmark Study. Była to szósta edycja badania opinii profesjonalistów odnośnie do ochrony prywatności danych. Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, organizacje nadal inwestują w prywatność, przy czym wydatki znacznie wzrosły – z 1,2 mln USD trzy lata temu do 2,7 mln USD w tym roku. Jednak 92% respondentów uważa, że ich organizacja musi zrobić więcej, aby zapewnić klientów o bezpieczeństwie ich danych. Badanie wykazało również, że priorytety firm w zakresie ochrony prywatności różnią się od priorytetów konsumentów.

Telekomunikacja: Jak pokazują dane Fiberhost, operatora otwartych sieci światłowodowych, średnie zużycie Internetu przez jednego użytkownika w naszym kraju rośnie każdego roku o około 30%. Oznacza to, że w porównaniu z 2023 rokiem, ruch w Polsce w 2033 roku zwiększy się 10-krotnie, czyli o ponad 1000%.

Cyberbezpieczeństwo: W 2022 roku badacze FortiGuard Labs firmy Fortinet wykryli ponad 20 milionów ataków typu brute force, które miały na celu uzyskanie haseł do urządzeń IoT. Ataki były przeprowadzane z prawie 122 tys. unikalnych adresów IP. Blisko jedna trzecia z nich pochodziła z Chin, 10% ze Stanów Zjednoczonych, a 9% z Korei Południowej. Dane z telemetrii Fortinet pokazują, że aktywnie wykorzystywane przez przestępców są nawet podatności z 2014 roku.

Dostęp do internetu: Będąca w przygotowaniu europejska opłata sieciowa na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej niesie duże ryzyko zwiększenia kosztów dostępu do usług online, ograniczenia wyboru dla konsumentów oraz uszczerbku na rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w UE. To główne wnioski, do których doszli prawnicy i przedstawiciele branży cyfrowej w czasie spotkania zorganizowanego przez Związek Cyfrowa Polska, które było poświęcone przepisom, nad którymi pracuje Komisja Europejska.

Marketing: Ponad 60% ankietowanych szefów działów marketingu twierdzi, iż decyzje konsumentów podejmowane w Internecie zdecydowanie wpłynęły na strategie firm w zakresie Customer Experience (CX). Jednocześnie, blisko dwie trzecie badanych (65%) ma wątpliwości, czy obecna strategia przyciągnie nowych klientów i utrzyma dotychczasowych użytkowników. Globalne badanie „Cracking Tomorrow’s CX Code” zostało przeprowadzone przez SAS, jednego z wiodących dostawców rozwiązań z zakresu analityki i sztucznej inteligencji (AI), we współpracy z CMO Council – organizacją zrzeszającą najważniejszych przedstawicieli świata marketingu.

Cyberbezpieczeństwo: Cyberatak, którego ofiarą padł system Śląskiej Karty Usług Publicznych zarządzany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię to kolejny przykład ataku wymierzonego w organy administracji publicznej. Sektor publiczny w coraz większym stopniu jest narażony na tego typu incydenty, a jego skutkami obciążani są również mieszkańcy. „Coraz częściej będzie dochodziło do sytuacji, w których cyberataki będą wpływały na nasze codzienne życie. Przypadek ŚKUP dotyczy biletów, jednak nie można wykluczyć, że w kolejnych przypadkach efektem będzie brak możliwości zalogowania się do bankowości elektronicznej, opłacenia rachunku za prąd czy złożenia wniosku o paszport” – powiedział Paweł Jurek, dyrektor działu rozwoju biznesu DAGMA Bezpieczeństwo IT.

E-commerce: Wyniki ósmej edycji badania szybkości ładowania popularnych serwisów e-commerce w Polsce firmy Hostersi pokazują, że większość serwisów, które były brane pod uwagę również podczas poprzedniej edycji badania, przyśpieszyła. Serwis, który znacznie przyśpieszył to doz.pl, który w 2021 ładował się 14,3 sekundy, a w 2022 – w 5,6 sekund. Kolejny serwis, który również znacznie przyśpieszył to x-kom.pl, który w 2021 ładował się z czasem 11,9 sekundy, a w 2022 – 4,1 sekundy.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Sygnity: Odnotowało 10,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2022/2023 (październik-grudzień 2022) wobec 6,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

R22: Kluczowi pracownicy cyber_Folks – spółki zależnej Grupy R22 – zostaną objęci programem motywacyjnym. ESOP (Employee Stock Option Plan) podzielony jest na część lojalnościową (rozliczaną według stażu pracy) oraz motywacyjną (uzależnioną od realizacji celów ekonomicznych oraz indywidualnych).

Asbis: Otworzył w Johannesburgu (RPA) nowe centrum dystrybucyjne, które będzie obsługiwało klientów z RPA oraz z sąsiednich krajów, podała spółka.

Avenga: Zakłada w Polsce wzrost przychodów do 507,95 mln zł w 2023 r., co oznacza wzrost o ponad 11% r/r. Zyski w tym czasie mają wzrosnąć o 12% r/r do 125,24 mln zł, podała spółka.

Modivo: Grupa Modivo może i powinna rosnąć szybciej i bardziej rentownie niż rynek w tym roku, ocenia prezes CCC Marcin Czyczerski.

Packeta Poland: Dostarczyła w 2022 r. przeszło trzykrotnie więcej przesyłek niż rok wcześniej, a w bieżącym roku stawia na dalszy rozwój na polskim rynku i zakłada podwojenie liczby obsłużonych przesyłek, podała spółka.

Sygnity: Odnotowało ok. 10,6 mln skonsolidowanego zysku netto i ok. 16,2 mln zł zysku EBITDA w I kw. r.obr. (październik-grudzień 2022), podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody w tym okresie wyniosły ok. 61,8 mln zł.

WP.pl: Paweł Kapusta, dotychczasowy zastępca redaktora naczelnego i szef WP Magazynu, awansuje na stanowisko redaktora naczelnego Wirtualnej Polski. Dotychczasowy redaktor naczelny Piotr Mieśnik postanowił rozstać się z firmą. Do zmiany dojdzie 1 marca.

Action: Obroty grupy w styczniu br. wyniosły szacunkowo 191 mln zł, co oznacza wzrost o 9% r/r. W raportowym okresie wartość osiąganej przez całą grupę marży utrzymuje się na wysokim poziomie, szacunkowo wynoszącym 8,2 %.

Red Hat, Oracle: Rozszerzają współpracę w celu udostępnienia systemu Red Hat Enterprise Linux na platformie Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Certyfikowane konfiguracje zasobów OCI Compute mogą teraz być uruchamiane w systemie Red Hat Enterprise Linux, co zapewnia klientom większy wybór w rozproszonych środowiskach chmurowych.

SAP: Wprowadził zmiany w zespole marketingu, odpowiedzialnym za działania marki w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w Austrii. Od stycznia bieżącego roku współzarządzają nim Joanna Kosiorek i Ilona Vanicek.

Stuart: Do zarządu platformy łączącej firmy z kurierami, oferującej szybkie dostawy dołącza Cornelia Raportaru, która oficjalnie obejmuje stanowisko wiceprezeski wykonawczej ds. międzynarodowych i globalnych operacji. Tym samym odpowiedzialna będzie także za operacje na Polskim rynku.

MCI: Nowymi partnerami inwestycyjnymi zostali Paweł Sikorski i Tomasz Mrozowski, zaś menedżerem inwestycyjnym – Wojciech Degórski. Michał Górecki awansował na stanowisko starszego partnera inwestycyjnego. „Warunki rynkowe oceniamy jako bardzo atrakcyjne, dlatego poszerzamy i wzmacniamy zespół inwestycyjny. MCI ma unikalny model działania 'deal-by-deal carry’ i strategię inwestycyjną skoncentrowaną na lokowaniu 30-100 mln euro na transakcję w segmencie technologii i wykupów cyfrowych. To wszystko stwarza idealne warunki do rozwoju kariery i odniesienia sukcesu przez profesjonalistów z branży private equity” – powiedział partner zarządzający MCI Tomasz Czechowicz.

MCI: MCI.EuroVentures 1.0 zrealizował najwyższą spośród wszystkich funduszy stopę zwrotu w ciągu ostatnich pięciu lat. Wyniosła ona blisko 134%, według danych pochodzących z raportu przygotowanego przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. „Bardzo cieszą nas wyniki tego badania, pokazują one, że warto wiązać się długoterminowo w grupą MCI Capital. Jak widać z przeprowadzonych badań jesteśmy w stanie dostarczyć naszym inwestorom wysokie stopy zwrotu w długim okresie, a dawcom długu dajemy z kolei możliwość finansowania bardzo rentowego i zdywersyfikowanego miksu aktywów” – skomentowała wiceprezes MCI Capital Ewa Ogryczak.

EssenceMediacom: Joanna Okła przejmuje zarządzanie w agencji w Polsce, zastępując Jakuba Kossuta, CEO spółki.

Krajowy Integrator Płatności: Po trzech latach na stanowisku Head of Marketing, Alina Wojna została powołana do zarządu właściciela Tpay. Jako Vice president, growth & transformation Alina Wojna odpowiedzialna jest za współtworzenie strategii organizacji, definiowanie kluczowych procesów oraz kreowanie standardów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

TUATARA: Do grupy dołączył Wojciech Telenga, manager z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania zespołami handlowymi oraz transformacji sprzedaży. Wojtek obejmuje stanowisko Executive Partner, Digital Transformation i zajmie się m.in. restrukturyzacją obszaru sprzedażowego oraz rozwojem spółek z grupy na rynkach europejskich i poza Europą.

Philips TV&Sound: Sprzedaż telewizorów OLED Ambilight w 2022 wzrosła o 22% r/r. Telewizory z funkcją Ambilight stanowią obecnie prawie 80% całej sprzedaży. W dalszym ciągu dynamicznie rośnie sprzedaż produktów audio – kategoria ta odnotowała wzrost o 12%, a segment słuchawek – o 22%. Produkty Fidelio i soundbary również odnotowały znaczące wzrosty r/r. Sprzedaż słuchawek linii GO Sports wzrosła w ubiegłym roku aż o 70% r/r. TP Vision planuje dalsze inwestycje w udaną współpracę z Wings for Life World Run, Team Jumbo Visma oraz Bowers & Wilkins.

Webcon: Polski dostawca platformy low-code do automatyzacji i zarządzania procesami biznesowymi, rozszerza swoją działalność o kolejny rynek. W Rumunii firma planuje rozwijać się przede wszystkim organicznie i dzięki współpracy z działającymi w tym kraju partnerami. Obok Ameryki Północnej i Niemiec, to kolejny strategiczny kierunek ekspansji zagranicznej Webcon. W 2022 roku prawie co czwartą złotówkę firma wygenerowała poza Polską.

Zyxel Networks: Wskazuje, że najbliższy rok zostanie zdominowany przez Wi-Fi 6 i cyberbezpieczeństwo. Będzie to okres rozwoju technologii, które dowiodły swojej przydatności podczas pandemii. Jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, organizacje będą dążyły do zabezpieczenia nowo rozszerzonych sieci.

Samsung: Otwiera w centrum Warszawy immersyjną przestrzeń Galaxy Playground audio-wizualnych doświadczeń.

WorkTrips.com: Polski startup (dawniej Hotailors) został zaproszony przez grupę Emirates do programu rozwojowego Intelak w Dubaju.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Answear.com: Zawarł z Fashion Trends Group (FTG), Łukaszem Lepczyńskim oraz JPO Invest S.A s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu przedwstępną umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa FTG – właściciela marek SneakerStudio oraz PRM, podał Answear.com. Akwizycja zostanie sfinansowana akcjami Answear.com.

Plenti: Pozyskało 5 mln euro od inwestorów w rundzie finansowania, której przewodził fundusz 4growth VC, z udziałem Montis Capital oraz NIF, podała spółka.

Modivo: CCC podtrzymuje plan IPO spółki Modivo w 2022 lub 2023 r., ale aktualnie otoczenie, sentyment nie jest optymalny dla możliwej realizacji IPO, poinformował dyrektor zarządzający ds. finansów w Grupie CCC Finansów Łukasz Stelmach.

SmartyMeet: Polski startup zaledwie kilka miesięcy od inauguracji zakończył etap finansowania pre-seed na poziomie ponad 1 mln zł. Środki pozyskane od funduszu LT Capital, Amazon Web Services (AWS) Portfolio spółka przeznaczy na rozwój technologii videobota „Boe”, czyli asystenta sztucznej inteligencji wspomagającego spotkania online i na ekspansję na rynek brytyjski.

SP Tech Solutions: Stworzył narzędzie do przewozu drużyn trakcyjnych. Od blisko roku z ich usług transportu swoich pracowników na terenie całego kraju korzysta Lotos Kolej, a w ostatnich tygodniach do grona klientów spółki dołączył Orlen KolTrans oraz Orlen Ochrona. Startup podpisał pierwszą umowę na wdrożenie swojego systemu w Niemczech i przymierza się do zamknięcia kolejnej rundy na poziomie 5 mln euro, która ma w pełni otworzyć międzynarodowe rynki.

HP: Zdecydował się na przejęcie Poly – lidera w zakresie rozwiązań do wideokonferencji, kamer czy zestawów słuchawkowych. Połączenie obu marek miało na celu stworzenie wiodącej na rynku oferty rozwiązań hybrydowych. Urządzenia peryferyjne stanowią segment o wartości 110 mld USD, na który HP stawiało szczególny nacisk w ostatnim czasie, którego wartość rośnie o 9% rocznie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Ailleron: Ailleron Outsourcing Services – spółka zależna Aillerona – podpisała z VeloBankiem umowę ramową na świadczenie usług informatycznych, podała spółka.

Atende: Zawarło trzy nowe umowy w sektorze energetycznym na realizację projektów integratorskich na dostarczenie rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa opartych o technologie Cisco o wartości ponad 10 mln zł brutto, podała spółka.

Creotech Instruments: Pomyślnie zakończył bezpośrednie negocjacje z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w sprawie ustalenia warunków projektu obejmującego kolejne fazy opracowania i produkcji kluczowego podzespołu instrumentu pomiarowego dla misji kosmicznej Comet Interceptor.

MCX: W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (MUW) wdrożono nowoczesne Contact Center jako centralny system obsługi komunikacji między urzędnikami i cudzoziemcami. Zaprojektowane rozwiązanie dzięki wykorzystaniu zaawansowanego systemu Interactive Voice Response (IVR) pozwoliło na zautomatyzowanie powtarzających się procesów. W ramach wprowadzania nowego systemu Contact Center zostały wymienione również stare centrale i kilkaset sztuk aparatów telefonicznych. Producent sprzętu (Mitel) zapewnił na czas wdrożenia i trwania umowy, zdalne wsparcie techniczne i doradcze, a polska firma MCX prócz przeprowadzenia procesu wdrożenia, odpowiada również za jego dalsze utrzymanie i obsługę reklamacyjną.

Mokka: Nawiązała współpracę z siecią salonów Briju. Klienci jubilera mogą skorzystać z płatności odroczonych Mokka i zapłacić za zakupy nawet za 30 dni bez dodatkowych kosztów. Usługi są dostępne w ponad 70 salonach Briju w całej Polsce.

Compensa: Rozszerzyła ofertę ubezpieczeń affinity o ochronę sprzętu kupowanego na platformach e-commerce i w sklepach stacjonarnych. Produkt opiera się na technologii Beesafe, będącego insurtechem Grupy VIG, specjalizującym się w tworzeniu online’owych rozwiązań do konfiguracji, sprzedaży i obsługi produktów ubezpieczeniowych.

Comperia Ubezpieczenia: Wprowadziła dla klientów dostęp do finansowania zakupu ubezpieczenia i płatności BLIK za pośrednictwem Comfino. Kupujący sami mogą zdecydować, na jakie rozwiązanie się decydują i nie muszą tego robić od razu przy agencie.

Reo.pl: Platforma handlu zieloną energią partner strategiczny, wspólnie z SolarAide, uruchomiła marketplace, ułatwiający zakup instalacji fotowoltaicznych i zarabianie na zielonej energii. Format platformy www.solaraide.pl z powodzeniem działający na rynku litewskim, w Polsce poszerzono o obrót zieloną energią. SolarAide wspólnie z reo.pl oferuje klientom nie tylko zakup instalacji fotowoltaicznej, lecz także możliwość sprzedaży nadwyżek prądu na rynku i uzyskanie dodatkowego dochodu.

Vela Poland: Właściciel platformy Tripinvest w 2022 roku wypracował prawie 2 mln zł przychodów i ponad 450 tys. zł zysku netto. Spółka przebiła pierwotne prognozy finansowe w zakresie sprzedaży, które zakładały 1,7 mln. Na wypracowany wynik finansowy w znacznej mierze wpłynęły nowe umowy z klientami, większa rentowność z rozbudowywanej sieci sprzedaży, a także rosnące zainteresowanie nieruchomościami w Hiszpanii. W perspektywie dwóch lat firma chce zadebiutować na NewConnect.

Pure City: Operator innowacyjnej sieci nośników cyfrowej reklamy zewnętrznej, będących jednocześnie stacjami ładowania pojazdów elektrycznych konsekwentnie realizuje plan rozwoju sieci elektrostacji. Zielone stacje ładowania PureCity jeszcze w tym roku staną w parkach handlowych N-Park. Spółka podpisała pierwsze umowy z parkami N-Park i prowadzi rozmowy dotyczące kolejnych lokalizacji w doskonale położonych parkach handlowych w całej Polsce.

Samsung: Zapowiedział, że w tym roku w Polsce oprócz już dostępnego telewizora MICRO LED o przekątnej 110 cali na specjalne zamówienie będą dostępne luksusowe modele w czterech rozmiarach – 76, 89, 101 i 114 cali. „Rozwój portfolio telewizorów MICRO LED to duży krok naprzód dla całej branży. Prezentując te najbardziej luksusowe i nowoczesne ekrany na targach CES także w mniejszych przekątnych Samsung potwierdza, że to technologia, która ma coraz większą szansę zrewolucjonizować domową rozrywkę. W 2021 roku sprzedaliśmy w Polsce pierwszy telewizor MICRO LED, co oznacza, że jakość i wrażenia dostarczane przez te ekrany to coś absolutnie niesamowitego. Potencjał rynku telewizorów superpremium jest ogromny, dlatego jestem przekonany, że nasza tegoroczna oferta świetnie zaadresuje potrzeby najbardziej wymagających widzów” – powiedział szef sprzedaży i marketingu działu RTV Samsung Electronics Polska Grzegorz Stanisz.

Hustro: Polska firma technologiczna tworząca aplikację, która pozwala zespołom budowlanym pokonać problemy komunikacyjne, wynikające z gąszczu przepisów i zapisów umownych wykorzystuje chmurę Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Medallia: Nawiązała współpracę z firmą Schneider Electric, aby zmodernizować proces zbierania, mierzenia i zarządzania satysfakcją klientów.

Philips TV & Sound: Zaprezentował nowe produkty na 2023 rok, w tym m.in.: flagowy telewizor Philips OLED+908, telewizor Philips OLED808, nowe modele MiniLED z serii The Xtra, nowa generacja popularnej wśród konsumentów serii The One. słuchawki premium Philips Fidelio L4 i Philips Fidelio T2; nowe modele słuchawek sportowych Philips A5508 oraz Philips A5608; zaprojektowane z ekspertami firmy Kokoon słuchawki do snu Philips N7808.

OnePlus: Premierę miał najnowszy flagowy smartfon OnePlus 11 5G, który wyposażony jest w „najpotężniejszy procesor mobilny na rynku”, aparat Hasselblad 3. generacji i oferuje tylko 25 minut do pełnego ładowania. Ponadto OnePlus zaprezentował OnePlus Buds Pro 2, drugą generację swoich flagowych, bezprzewodowych (TWS) słuchawek.

Grupa Ciech: Digitalizuje i zwiększa efektywność procesów HR dzięki systemom SAP Success Factors wdrażanym przez Gavdi

Reo.pl: Platforma handlu zieloną energią wspólnie z SolarAide uruchomił marketplace instalacji fotowoltaicznych i zarabiania na zielonej energii.

Adyen: Zostało wybrane na wyłącznego partnera rozwiązań płatniczych klubu FC Bayern Monachium. Obsłuży przetwarzanie płatności we wszystkich kanałach sprzedaży klubu, zapewniając fanom spójne doświadczenie zakupowe czy to w domu, czy na stadionie.

Truck Care: Firma zajmująca się kompleksowym wynajmem pojazdów użytkowych dla biznesu transportowego, postanowiła umożliwić właścicielom firm transportowych zbieranie danych nie tylko z ciągników, ale również z naczep. W tym celu podejmuje współpracę z dostawcą rozwiązań do zarządzania flotą pojazdów Webfleet.

Canon Europe: Zaprezentował EOS R8, nowy pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy, który odziedziczył technologię po bogato wyposażonym modelu EOS R6 Mark II.

Comperia Ubezpieczenia: Wprowadziła dla klientów dostęp do finansowania zakupu ubezpieczenia i płatności BLIK za pośrednictwem Comfino.

Mokka: Nawiązała współpracę z siecią salonów Briju w ramach usługi płatności odroczonych.

Grow Uperion: Platforma udostępniła w Azure Marketplace digitalizację grywalizacji poprzez samodzielne tworzenie scenariuszy szkoleń lub procesów takich jak sprzedaż, rekrutacja czy onboarding i dostosowywać je do indywidualnych potrzeb firmy.

Brother: Aktualna oferta firmy została uzupełniona o cztery kolorowe urządzenia laserowe A4. Modele HL-L9430CDN, HL-L9470CDN, MFC-L9630CDN oraz MFC-L9670CDN to profesjonalne, wydajne kolorowe rozwiązania laserowe, które zapewnią pracownikom biurowym wysoką jakość wydruków w kolorze przy niskich kosztach.

Polkomtel, Digital Care: Uruchomiły program Plus Odkup. Nowa usługa dostępna w punktach Plus pozwala klientom operatora na odsprzedaż używanego smartfona i przekazanie środków na konto abonenckie. Firma Digital Care dostarcza aplikację pozwalającą na wycenę urządzeń, odkupuje je, odbiera z punktów Plus a następnie daje im nowe życie.

Źródło: ISBnews