Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 20-24 lutego.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Zakłady bukmacherskie: Średnie miesięczne wydatki na legalne usługi bukmacherskie w Polsce zanotowały spadek r/r i wyniosły 318,46 zł, a z kolei wzrosły r/r do 288,03 zł w serwisach nielegalnych w 2021 roku, wynika z badania CX Stream dla Stowarzyszenia Graj Legalnie.

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) spadł do 8,3% w styczniu br. z 9,5% przed miesiącem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet spadła o 32,7% w ujęciu miesięcznym.

Cyfryzacja: Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, który ma na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Program ma być realizowany do 2030 r. Na ten cel ma trafić 234 mln zł.

Automatyzacja: Ponad połowa polskich managerów (53%) uważa, że automatyzacja spowoduje wzrost zatrudnienia, zmieniając jednocześnie rolę pracowników produkcyjnych i ich profil kompetencyjny, wynika z raportu „Branża produkcyjna – Globalne trendy HR 2023”, opublikowanego przez Gi Group Holding. Jednocześnie technologia staje się coraz skuteczniejszym sposobem na rozwiązanie problemu braku pracowników w branży – obecnie 78% firm ma trudności w znalezieniu zarówno pracowników fizycznych, jak i wykwalifikowanej kadry.

E-handel: Zakupy możemy dziś robić na wiele sposobów, mimo to większość produktów najchętniej kupujemy w sklepie stacjonarnym. Po codzienne sprawunki i produkty luksusowe, w tym biżuterię, do obiektu handlowego wybierze się aż trzy czwarte z nas, wynika z globalnego badania CBRE. Stacjonarnie chętniej niż online kupujemy także m.in. produkty dla dzieci, do wyposażenia wnętrz, majsterkowania, ubrania, buty i kosmetyki. W internecie wolimy zamówić elektronikę, prezenty i produkty hobbystyczne. Do odwiedzenia lokalu handlowego motywuje nas chęć zobaczenia produktu na żywo i jego natychmiastowa dostępność.

IT: Just Join IT zrealizował badanie na grupie 200 studentów najlepszych uczelni technicznych w Polsce, dotyczące perspektywicznych specjalizacji w IT oraz sposobów szukania pracy. Wśród najważniejszych wniosków pojawia się: top10 przyszłościowych specjalizacji otwiera język programowania Python, na co może wpływać obecny boom AI; jako perspektywiczne, studenci wskazują także języki Java oraz JavaScript. Spośród obszarów w IT uważają, że w przyszłości najbardziej znaczące będą dane i bezpieczeństwo; 40% ankietowanych rozwija swoje kompetencje w kierunku technologii backend, 12% w stronę frontend, 7% w obszarze testowania. Zdecydowana większość wskazuje portal pracy jako podstawowe narzędzie do szukania stażu lub pracy w IT, a 63% badanych korzysta z kilku portali pracy jednocześnie, a jedna trzecia ma konta na więcej niż 3 platformach. Wśród portali branżowych, najlepiej rozpoznawalny jest Just Join IT, a horyzontalnych Pracuj.pl. Aktywnie poszukujących i jednocześnie pozostających bez pracy jest blisko 40% studentów kierunków technicznych. Kobiety stanowią 30% wszystkich przebadanych przyszłych pracowników branży IT.

IT: Presja rosnących wynagrodzeń, rekrutacja pracowników i sytuacja geopolityczna to obszary, które zarządzający firmami IT postrzegają jako najtrudniejsze dla swojej działalności w 2023 roku – wynika z najnowszego Barometru Nastrojów, przeprowadzonego przez polską Organizację Pracodawców Usług IT – SoDA oraz firmę badawczą Valueship. 38% badanych wskazuje, że w br. chce się skoncentrować na pozyskiwaniu nowych klientów. Dla co czwartego respondenta kluczowe będzie zmniejszenie rotacji w zespole i efektywne pozyskiwanie nowych pracowników.

Cyberbezpieczeństwo: Ataki ransomware nadal były głównym zagrożeniem w czwartym kwartale 2022, twierdzą eksperci Cisco Talos. Wśród ataków pojawiły się nowe rodziny ransomware, w tym Royal. Równie częste były kampanie phishingowe – powszechne i charakteryzujące się zróżnicowanymi działaniami, w tym wykonywaniem poleceń w celu zbierania danych uwierzytelniających oraz instalacją narzędzi zdalnego dostępu.

TV: Według badania przeprowadzonego przez instytut badawczy Omdia w 2022 roku Samsung po raz 17. z rzędu został światowym numerem jeden na rynku telewizorów. Firma zdominowała segment większych ekranów, czyli tych o przekątnych powyżej 75″ i 80″ oraz utrzymała pozycję lidera wśród modeli klasy premium.

Legislacja: Podatnicy złożyli do tej pory już ponad 2 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w usłudze Twój e-PIT, podało Ministerstwo Finansów. Pierwsze zwroty podatku trafiły na ich konta; urzędy skarbowe zwróciły podatnikom łącznie ponad 370 mln zł.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Cloud Technologies: Sprzedaż danych cyfrowych do kluczowych klientów wzrosła w grudniu ubiegłego roku o 50% r/r. „Bardzo dobre wyniki finansowe jakie osiągamy to efekt systematycznej realizacji strategii na lata 2021 – 2023, bazującej na naszym unikalnym know-how i doświadczeniu. Dynamiczny wzrost sprzedaży danych pokazuje potencjał kluczowego dla nas segmentu, który charakteryzuje wysoka rentowność. Nasza autorska technologia doskonale odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na wysokiej jakości dane. Rośniemy znacznie szybciej niż rynek, co potwierdza, że posiadamy kompetencje, by stać się wiodącym dostawcą na globalnym rynku danych” – powiedział prezes Piotr Prajsnar.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbis za styczeń 2023 r. wyniosły ok. 222 mln USD i były o ok. 8% niższe r/r, podała spółka.

Asseco South Eastern Europe: Odnotowało 188,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 149,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco South Eastern Europe: Zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 1,46 zł na akcję, podała spółka. Łączna rekomendowana kwota przeznaczona na dywidendę wynosi 75 765 606,46 zł.

Green Cell: Liczy na przekroczenie 300 mln zł przychodów w tym roku, poinformował ISBtech prezes Paweł Ochyński. Liczy, że w 2024 r. spółka osiągnie sprzedaż swojej mobilnej ładowarki do samochodów elektrycznych Habu na poziomie 1% prognozowanej sprzedaży „elektryków”.

Asbis: Odnotował 28,63 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 28,61 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cloud Technologies: Sfinalizował zakup platformy Demand-Side Platform (DSP). Na mocy podpisanej umowy spółka nabyła wszelkie prawa, w tym prawa własności przemysłowej i prawa autorskie, do kodu źródłowego platformy DSP za kwotę 3,7 mln euro. Zakup technologii jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju spółki na lata 2021-2023, podkreślono.

T-Mobile Polska: Wypracował 1 772 mln zł skorygowanej EBITDA AL w 2022 r. (+0,9% r/r) przy 6 621 mln zł przychodów (+2,1% r/r), podała firma. W ciągu ub.r. T-Mobile pozyskał 970 tys. klientów.

Asseco South Eastern Europe: Portfel zamówień w bieżącym roku ma na chwilę obecną wartość 180,2 mln euro i jest o 17% wyższy r/r, podała spółka. Asseco SEE liczy na systematyczny wzrost backlogu w kolejnych kwartałach.

Asbis: Według wstępnych założeń, oczekuje znacznego wzrostu przychodów w 2023 roku przy dbaniu o rentowność i cash flow, poinformował dyrektor finansowy Marios Christou. Tegoroczna dywidenda może być na podobnym poziomie lub nawet wyższa niż za 2021.

Red Carpet Media Group: Przychody ze sprzedaży w 2022 wyniosły 9,1 mln zł, co stanowi wzrost o 34% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Z kolei zysk netto wzrósł o 9% do 3,4 mln zł.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), EIT InnoEnergy: Będą współpracować w zakresie wzmocnienie otoczenia inwestycyjnego w segmencie recyklingu baterii do pojazdów elektrycznych i tym samym zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych w produkcji baterii. Beneficjentami współpracy będą kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a w pierwszym etapie – głównie Polska.

Kino Polska: W związku z dynamicznym rozwojem do działu programowego Grupy dołączają nowi eksperci. Szeregi firmy zasilił m.in. Producent Paweł Kosuń, a od maja rolę Dyrektora Programowego Zoom TV obejmie Bartłomiej Grałek.

Epson: Zgodnie z raportem IDC, rok 2022, a szczególnie jego ostatni kwartał, to czas najlepszych wyników sprzedaży urządzeń atramentowych w historii firmy w Polsce. W czwartym kwartale 2022 firma, osiągnęła pozycję nr 1 w Polsce, zarówno w ujęciu ilościowym (z udziałem 33%) jak i wartościowym (55%!). W skali całego roku dało to odpowiednio 3 miejsce (22%) ilościowo i pierwsze miejsce wartościowo (40%). Co więcej, w obszarze urządzeń ze stałym zasilaniem w atrament (kategorii stworzonej przez Epsona), pomimo zaciętej konkurencji, Epson jest bezapelacyjnym liderem zarówno, jeśli chodzi o ilość sprzedanych drukarek (udział 63% w 4 kw. i 54% w całym 2022 r.), jak i ich wartość (odpowiednio 68% i 57%). Bardzo dobrze wygląda sytuacja w kwestii skanerów biznesowych – jak podała firma InfoSource, w obszarze skanerów konsumenckich, jak i biznesowych, Epson osiągnął pozycję nr 1 na polskim rynku w całym 2022 roku z udziałami ilościowymi na poziomie, odpowiednio 63% i 32%.

Mastercard: Udostępnił nową, odświeżoną wersję platformy GdzieZamieszkac.com, która pozwala na sprawdzenie kosztów życia i możliwości zarobkowych w wybranych miastach i miejscowościach w Polsce.

Just Join IT: Wybrał Central Point jako lokalizację swojego nowego biura w Warszawie. Firma zajmie dwa piętra biurowca o łącznej powierzchni ok. 2000 m2 brutto. Rozpoczęcie działalności w nowym biurze planowane jest na przełomie III i IV kwartału 2023.

LG Energy Solution, Ford i Koç Holding: Podpisały niewiążący protokół ustaleń (MOU) w sprawie budowy jednego z największych zakładów produkcji ogniw akumulatorowych do pojazdów elektrycznych w Europie. Projekt ma ruszyć jeszcze w tym roku w Turcji, w okolicach Ankary. Produkcja rozpocznie się w 2026 r., wspierając realizację celu Forda, jakim jest wyprodukowanie ponad 2 mln aut elektrycznych do 2026 r. Roczna zdolność produkcyjna ogniw akumulatorowych w nowym zakładzie osiągnie co najmniej 25 gigawatogodzin (GWh). Może potencjalnie wzrosnąć do 45 GWh.

LTTM: Tworzy wewnętrzne studio Creative Lab. Nowa struktura agencyjna ma realizować projekty dla klientów LifeTube i Gameset. Działem będzie zarządzać Małgorzata Jakimowicz, dotychczasowa Business Development Director w LTTM.

Home.pl: Maciej Maciejowski obejmuje stanowisko Chief Technology Officer (CTO). Do jego głównych zadań należeć będzie zarządzanie strategią rozwoju technologicznego spółki, opieka nad infrastrukturą, koordynacja działań IT oraz zadania z obszarów R&D.

Somfy: Krzysztof Majewski zastąpił Radosława Borkowskiego na stanowisku Country Managera.

Ailleron: Rozpoczął współpracę z Austriackim Stowarzyszeniem Firm Leasingowych (Verband Österreichischer Leasing-Gesellschaften – VÖL). Ailleron będzie wspierać austriackie firmy leasingowe w transformacji cyfrowej, czym od ponad 10 lat zajmuje się jedna z dywizji Ailleron – LeaseTech. Współpraca jest kolejnym krokiem w budowaniu międzynarodowego zasięgu spółki. Grupa Ailleron realizuje usługi IT dla blisko 200 klientów w 40 krajach na świecie. Niemalże 80% przychodów grupy pochodzi z rynków zagranicznych.

P&G: Pracownicy polskiego IT hubu koncernu opracowali cyfrowe rozwiązanie ułatwiające prowadzenie badań przesiewowych w kierunku spektrum autyzmu w ramach hackathonu dla fundacji Synapsis.

Brand24: Zgodnie z szacunkowymi wynikami wypracował w 2022 roku ok. 22,2 mln zł przychodów (40% więcej r/r). Jednocześnie spółka niemal potroiła r/r zysk operacyjny do poziomu 3,4 mln zł oraz zwiększyła EBITDA o 74% r/r do kwoty ok. 6 mln zł. „Zapowiadaliśmy, że dopiero w 2022 r. będziemy w pełni widzieć rezultaty rewolucyjnych zmian w naszym cenniku. Nie polegały one tylko na prostym podniesieniu cen, ale głównie na dostosowaniu planów taryfowych do rzeczywistych potrzeb naszych klientów. Udało nam się dzięki temu znacznie podnieść przychody i wyskalować biznes tak, aby zadziała dźwignia operacyjna. W efekcie uzyskaliśmy bardzo satysfakcjonujące wyniki. Ten rok zaczynamy również od nowych zmian w polityce cenowej” – mówi Michał Sadowski, współtwórca i prezes Brand24.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Allegro.eu: Przeprowadzi buy-back do 725 tys. własnych akcji w cenie do 35 zł za sztukę, czyli za maksymalną kwotę 25 375 000 zł, w celu zrealizowania nagród przyznanych w ramach pracowniczego planu motywacyjnego Allegro, podała spółka.

Sygnity: Zakłada w strategii rozwoju docelowo 3 do 5 transakcji przejęć spółek software w Polsce lub regionie środkowoeuropejskim rocznie, poinformował prezes Maciej Różycki.

Escola: Fundusz ERC inwestuje 1 mln zł w spółkę córkę – Escola LMS – odpowiedzialną za rozwój platformy e-learningowej Wellms. ERC to fundusz typu BRIdge Alfa z grupy PGE Ventures, inwestujący w projekty we wczesnej fazie rozwoju.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

InPost: Uruchomił sklep internetowy Out Of The Box, w którym klienci mogą nabyć oryginalne produkty tworzone w większości przy współpracy z polskimi producentami, podała spółka. W sklepie można znaleźć produkty w ramach sześciu kategorii: dom i ogród, dla dzieci, klocki, ubrania, outdoor i sport oraz materiały do pakowania. Oferta będzie systematycznie wzbogacana o nowe produkty, zapowiedziano.

WB Electronics: Zawarł z południowokoreańską firmą zbrojeniową Hanwha Aerospace Co., Ltd. jako zamawiającym umowę na dostawę elementów systemu dowodzenia i łączności, podała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 155,5 mln USD netto, tj. równowartość ok. 693,5 mln zł netto.

Red Carpet Media Group: Kończy testy przesyłu kanałów Red Carpet i Red Top na amerykańskie i kanadyjskie platformy FAST, a także szykuje się do procesu koncesyjnego na multiplex MUX-8, poinformował ISBtech przewodniczący rady nadzorczej Leszek Kułak.

PKO BP: Klienci firmowi, korporacyjni i przedsiębiorstwa mogą teraz autoryzować operacje zlecane w serwisie internetowym czy na infolinii za pomocą mobilnej autoryzacji w aplikacji mobilnej iPKO biznes. Mobilna autoryzacja będzie dostępna dla telefonów z systemem Android i iOS.

HP: Wprowadził w Polsce subskrypcję druku – HP Instant Ink, na którą zdecydowało się już ponad 11 mln użytkowników na całym świecie.

Microsoft: Na początku lutego przedstawił nowy Bing i Microsoft Edge, a obecnie ogłosił że Bing w wersji preview pojawi się w aplikacjach mobilnych Bing i Edge. Microsoft wprowadza również nowego, zasilanego sztuczną inteligencją Binga dla Skype.

Fortinet: Zaprezentował nowe procesory FortiSP5, zbudowane w technologii ASIC. Zapewniają one znacznie wyższy niż w przypadku tradycyjnych procesorów poziom mocy obliczeniowej dostępnej dla mechanizmów zabezpieczających.

AMD: Przedstawił dwa rozwiązania mające na celu pomoc w przyspieszeniu rozwoju technologii 5G poprzez wprowadzenie kolejnych dwóch nowych modeli układów Radio Frequency System on Chip (RFSoC) z serii Zynq UltraScale+ RFSoC – Zynq ZU63DR i ZU64DR, a także nowy Telco Solution Testing Lab, aby pomóc operatorom i dostawcom rozwiązań legalizację kompletnych rozwiązań od sprzętu po oprogramowanie dzięki mocy i wydajności najnowszych procesorów, adaptacyjnych układów SoC, inteligentnych kart NIC, FPGA i DPU firmy AMD.

Snowflake: Uruchomił nową usługę – Chmurę Danych dla branży Telekomunikacyjnej (Telecom Data Cloud). To w łatwa w użyciu platforma, która pozwala przełamać silosy danych oraz aktywizować spersonalizowane dane i usługi aplikacyjne. W jej ramach gwarantowany jest dostęp do ekosystemu partnerów telekomunikacyjnych Snowflake, którzy oferują gotowe rozwiązania (w tym aplikacje) oraz zestawy danych branżowych, które napędzą transformację cyfrową klientów biznesowych z branży.

Accor: Globalna grupa hotelowa uruchamia Accor One Living – pierwszą w branży wielofunkcyjną platformę integracji innowacyjnych rozwiązań opracowania i eksploatacji szerokiej gamy projektów oraz działań związanych z zarządzaniem markami.

Vertiv: Wprowadza do oferty nowy jednofazowy system zasilania awaryjnego – Liebert GXE. Urządzenie dostępne jest w wersjach o mocy 6 i 10 kVA w konfiguracji wieżowej lub do montażu w szafie. Liebert GXE działa z wysoką sprawnością do 94% w trybie online i do 98% w trybie ECO, zapewniając wysoki poziom oszczędności energii.

Pomorski Urząd Wojewódzki: Korzysta z systemu łączności dyspozytorskiej TETRA. Radiotelefony zwiększą możliwości operacyjne w ramach zarządzania kryzysowego w województwie, co zapewnia lepszą komunikację służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza.

Green Cell: Zaprezentował Habu – innowacyjną ładowarkę do samochodów elektrycznych, w pełni zaprojektowaną w Polsce. Umieszczenie całej elektroniki we wtyczkach pozwoliło na stworzenie pierwszej na rynku konstrukcji bez konieczności użycia modułu ICCB, potocznie zwanego cegłą.

Breezy: Spółka należąca do ASBISc Enterprises Plc rozpoczęła działalność na dwóch kolejnych rynkach: polskim i mołdawskim. Usługi Trade-In spółki dostępne są też w takich krajach jak, m.in.: Kazachstan, Ukraina, Cypr i Gruzja.

RETN: Międzynarodowy dostawca usług sieciowych opartych na infrastrukturze światłowodowej w ramach strategii rozwoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności w Polsce, rozbudował swój warszawski pierścień światłowodowy. W ramach inwestycji zostały dodane dwa nowe punkty dostępowe w stolicy Polski. „Nowo wdrożone trasy oznaczają, że możemy zapewnić pełną różnorodność usług w stolicy, w tym niezależną łączność z centrami danych. Dodatkowo nasi klienci mogą uzyskać dostęp do ciągle rozwijającej się sieci długodystansowej RETN poprzez naszą własną miejską sieć światłowodową w Warszawie. Oznacza to szybki czas dostarczenia usługi i redundantne trasy sieciowe. Ponadto, gdy usługi są dostarczane za pośrednictwem ciemnych włókien, po drodze nie wystąpi ryzyko dodatkowych zagrożeń, będących potencjalnym źródłem awarii” – wyjaśnia Amy Bajer, dyrektor zarządzająca w RETN Poland & CEE.

Comarch: Przekazał do dyspozycji Caritas Archidiecezji Poznańskiej trzy telemedyczne Punkty Diagnostyczne.

Apple: Rozpoczął inicjatywę Investigator Support Program, w ramach której dostarcza badaczom zegarki Apple Watch, za pomocą których mogą zgłębiać niespenetrowane dotąd obszary zdrowia, w tym prowadzić prace naukowe poświęcone sercu.

Cisco: Zaprezentowało nowe urządzenia zgodne z platformą Microsoft Teams, w tym nowy Cisco Table Microphone Pro – cyfrowy i wielokierunkowy mikrofon z udoskonaleniami w zakresie współpracy z systemami audio, stworzony z myślą o hybrydowym środowisku pracy.

Bullitt Group: Brytyjski producent urządzeń mobilnych zaprezentował nowy telefon komórkowy – Cat S75. Smartfon umożliwia wysyłanie wiadomości z miejsc, w których nie ma zasięgu. Oprócz łączności 5G, Cat S75 wyposażony jest w nowoczesny chipset NTN (non-terrestrial network) firmy MediaTek, który umożliwia bezpośrednią łączność z satelitami geostacjonarnymi znajdującymi się 37 500 km nad ziemią. Dzięki czemu użytkownicy mogą wysyłać wiadomości tekstowe lub nadawać sygnał SOS z praktycznie z każdego miejsca na ziemi.

Play: Wprowadza promocję, w której oferuje szybkie łącze już za 50 zł miesięcznie po rabatach przy krótkiej umowie, jedynie na 12 miesięcy. W dotychczasowej ofercie dla nowych klientów Play zmienia prędkość internetu od UPC z 300 Mb/s na 600 Mb/s zachowując niską cenę.

Lenovo: Startuje z przedsprzedażą laptopa gamingowego Lenovo Legion Pro 7 (8. generacji), przyspieszonego sztuczną inteligencją.

Salumanus, DCN Europe: Spółki podarowały krakowskiemu Zespołowi Szkół Łączności urządzenia o wartości 170 tys. zł, umożliwiając uczniom naukę na najlepszym sprzęcie sieciowym.

Źródło: ISBnews