Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 20-24 lutego.

Pyramid Games: Po 31 dniach, spółka zakończyła kampanię gry „Occupy Mars” w serwisie Kickstarter. Podstawowy cel kampanii, określony na 30 tys. dolarów kanadyjskich (CAD), został osiągnięty w ciągu pierwszych 17 godzin. W czasie kampanii pozyskano łącznie ponad 120 tys. CAD, a więc 402% zakładanej kwoty.

Ice Code Games: Zawarł umowę na produkcję i wydanie gry pod roboczym tytułem „Odysseus” z podmiotem działającym w branży gier komputerowych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, podała spółka. Ice Code Games będzie odpowiedzialna za produkcję i wsparcie gry, a wydawca pokryje koszty produkcji i marketingu, a także będzie odpowiedzialny za marketing i dystrybucję gry na rynkach globalnych. Umowa dotyczy platformy PC, a także konsol obecnej generacji.

Bloober Team: Światowa premiera gry „Layers of Fear” (wcześniej „Layers of Fears”) została wyznaczona na czerwiec 2023 r. Premiera pierwotnie była planowana na I kw. br.

Bloober Team: Prezes Piotr Babieno przedstawi strategię rozwoju spółki na lata 2023-2027 w dniu 7 marca.

Drago entertainment: Wyznaczyło datę premiery najnowszego płatnego dodatku do „Gas Station Simulator” pt. „Airstrip” na 28 kwietnia br., podała spółka . Dodatek „Airstrip” będzie posiadał obszerniejszą zawartość od poprzedniego DLC, jakim jest „Can Touch This”. Cena produktu została ustalona na 7,99 USD.

Drago entertainment: Planuje przejście na główny parkiet GPW z NewConnect w tm roku oraz aktywnie pracuje nad czterema projektami, poinformował dyrektor operacyjny Piotr Żygadło. „Spółka planuje debiut na głównym rynku GPW w 2023 roku. 21 lutego 2023 roku zaplanowane jest NWZ w sprawie programu motywacyjnego oraz upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych. Motywujemy te działania faktem, że nasz zespół osiągnął bardzo dużo, stworzył tytuł, który stał się międzynarodowym hitem i zarząd uznał, że należy im się partycypacja w tym sukcesie. Stad tez pomysł programu motywacyjnego i aby nie rozwadniać obecnych inwestorów” – powiedział Żygadło podczas Capital Market Week, którego partnerem medialnym jest ISBnews. W międzyczasie Drago pracuje nad czterema kolejnymi projektami. Głównym i największym w historii spółki jest Winter Simulator. Będzie to symulator przetrwania w warunkach skrajnej zimy. W ubiegłym tygodniu pojawił się prolog produkcji.

Starward Industries: Przewiduje, że prospekt związany z przejściem na GPW z NewConnect może trafić do KNF w drugiej połowie kwietnia, poinformował dyrektor finansowy Michał Pietrzkiewicz. Spółka chce także podpisać umowę umożliwiającą skorzystanie jej z ulgi IP Box.

Drago entertainment: Akcjonariusze spółki podjęli uchwałę, zgodnie z którą spółka będzie mogła skupić akcje własne po cenie do 100 zł za sztukę, podało Drago. Porządek obrad przewidywał także program motywacyjny dla stałych pracowników i współpracowników firmy, w ramach którego to programu spółka może wyemitować akcje, które będą obejmowane z dyskontem do ceny rynkowej, przy jednoczesnym ograniczeniu ich zbywania.

Vivid Games/QubicGames: Spółki podpisały umowę na porting gry „Eroblast” na Nintendo Switch i dystrybucję tytułu.

Image Power: Spółka z Grupy PlayWay opublikowała prolog gry „Cruise Ship Manager”; sama gra zadebiutuje na platformie Steam w ciągu kilku tygodni, podało Image Power.

Render Cube: Akcjonariusze wyrazili zgodę na rozpoczęcie przez spółkę procesu ubiegania się o zmianę rynku notowań na główny parkiet GPW bez emisji akcji, podała spółka. Obecnie Render Cube prowadzi zaawansowane prace nad prospektem. Złożenie dokumentu planowane jest na przełomie I i II kwartału, a debiut na GPW możliwy jeszcze w tym roku, podano także.

Klabater: Ustalił datę premiery gry „Defend the Rook” na 16 marca br., podała spółka. Tytuł ukaże się na platformach PlayStation 4 i Xbox One. Jest to jeden z pięciu tytułów, które spółka pozyskała od Goblinz Publishing – francuskiego wydawcy i producenta gier. „Defend the Rook” to gra taktyczna typu rogue-lite z elementami tower defense.

Sim Fabric: Po 24 godzinach od wydania gier „Lust for Darkness”, „Preventive Strike”, „Farm Mechanic Simulator”, „Truck Mechanic Simulator”, „Saboteur!”, „Saboteur II: Avenging Angel”, „Saboteur SiO”, „Farm Expert for Nintendo Switch”, „Construction Machines” na konsole Nintendo Switch na rynkach Ameryki Południowej (Brazylia, Argentyna, Chile, Kolumbia, Peru) wszystkie koszty przygotowania, produkcji, portingu oraz marketingu zostały zwrócone w 100%.

Gaming: Jak wynika z najnowszych badań ING, co dziesiąta osoba w wieku 7-17 lat deklaruje, że ktoś kiedyś przejął jej konto w grze lub aplikacji, a kolejne 12% nie może tego wykluczyć. W najnowszej odsłonie gry edukacyjnej „Miasto ING” w Roblox, bank pokazuje, jak nowe funkcje i zadania w zakresie bezpieczeństwa w sieci, mogą być również dobrym polem do wspólnej zabawy i rozmowy rodziców oraz dzieci.

Gaming: Coraz więcej nauczycieli chce uczyć biznesu, a nie o biznesie. Wykorzystują do tego innowacyjne symulacje, które są niczym innym jak grą komputerową. Dzięki wprowadzeniu do szkół nowego przedmiotu biznes i zarządzanie zainteresowanie wdrożeniami symulacji do nauki biznesu zwiększy się w tym roku o kilkadziesiąt procent – wynika z raportu „EdTech w Polsce Trendbook 2023”, przygotowanego przez ekspertów Rady ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

Sundog: Nowa spółka z branży gier wideo, której akcjonariuszem jest Olga Tokarczuk zakończył emisję prywatną pozyskaniem 1,48 mln zł na stworzenie prototypu gry „Ibru” inspirowanej książką Olgi Tokarczuk „Anna In w Grobowcach Świata”. W nadchodzących miesiącach Sundog planuje kolejną emisję. Jej celem będzie zebranie budżetu produkcyjnego na stworzenie tytułu.

Dark Point Games: Intensywnie pracuje nad swoją pierwszą produkcją i właśnie wypuścił drugą dużą aktualizację „Achilles: Legends Untold”. W grze pojawili się nowi przeciwnicy, lokalizacje, a także nowe akcje systemu sztucznej inteligencji GAIA.

PPG: Dział IT producenta farb i lakierów opracował grę karcianą pomagającą przedstawić język IT w sposób przystępny dla pracowników, łączyć działania IT z biznesem.

Sony Interactive Entertainment: Ogłosiło debiut najnowszych gogli VR – PlayStation VR2.

Lenovo: Startuje z przedsprzedażą laptopa gamingowego Lenovo Legion Pro 7 (8. generacji), przyspieszonego sztuczną inteligencją

Forever Entertainment: Światowa premiera gry „Magical Drop VI” na konsolę Nintendo Switch i na PC (Steam, GOG) została ustalona na 25 kwietnia 2023 roku. Spółka zapowiedziała również wydanie bezpłatnych dodatków do gry (DLC), które zwiększą atrakcyjność jej rozgrywki. Cena gry została ustalona na 29,99 USD/euro.

Źródło: ISBnews