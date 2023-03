Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 27 lutego – 3 marca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Badanie firm: Z dostępu do internetu w ub.r. korzystało 91,4% badanych firm, zaś 32,% respondentów wykorzystywało możliwości przetwarzania danych w chmurze, wynika z badania klientów instytucjonalnych przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Badanie konsumenckie: Dostęp do internetu zadeklarowało 79,1% klientów indywidualnych, z czego dwie trzecie (69,8%) posiadało dostęp stacjonarny, a ponad połowa (57,3%) mobilny, wynika z badania konsumenckiego przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

E-administracja: Główny Urząd Statystyczny (GUS) uruchomił narzędzie statystyczne dotyczące analizy miast wojewódzkich w Polsce, podał Urząd.

E-administracja: Rząd przyjął projekt ustawy o aplikacji mObywatel, który zakłada m.in. wprowadzenie dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, stanowiącego nowy mobilny dokument tożsamości, podało Centrum Informacyjne Rządu.

Cyfryzacja: Firmy w Europie przyspieszyły cyfryzację i obecnie odsetek firm wdrażających cyfrowe procesy jest podobny w UE i USA, wynika z badania przeprowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), poinformowała w rozmowie z ISBnews główna ekonomistka EBI Debora Revoltella.

Płatności odroczone: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił w grudniu 2022 r. finansowania o wartości 215,2 mln zł (-16% m/m i +140,6% r/r), wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF.

Crowdfunding: Wartość rynku crowdfundingu w Polsce zmniejszy się o ok. 10% r/r w 2023 r., do poniżej 1 mld zł, w porównaniu do 1,1 mld zł w ubiegłym, prognozuje zrzutka.pl, która w ubiegłym roku zebrała rekordowe 305,2 mln zł.

Cyberbezpieczeństwo: Wojna prowadzona przez Rosję z Ukrainą to nie tylko wojna militarna. Trwa także cyberwojna między obydwoma krajami. Wraz z kontynuacją konfliktu zbrojnego na Ukrainie, tak samo będzie towarzyszyć mu cyberwojna. Oczekuje się, że intensywność i liczba cyberataków Rosji na Ukrainę będzie wzrastać w ciągu najbliższego roku, przewiduje Ray Canzanese, dyrektor Działu Analiz Ds. Cyberataków z firmy Netskope. Podczas gdy około 85% ataków było skierowanych przeciwko osobom lub organizacjom w Rosji lub w Ukrainie, pozostałe 15% to akcje głównie przeciwko sojusznikom na całym świecie. Podobnie jak ataki w Rosji i w Ukrainie, cyberataki na cele w innych krajach skierowane były również przeciwko krytycznej infrastrukturze i agencjom rządowym.

Praca w IT: Blisko 30% specjalistek IT w Polsce zarabia między 4,5 a 7 tys. zł netto, wynika z raportu No Fluff Jobs. Co piąta Polka z branży otrzymuje wynagrodzenie w przedziale 7-9,5 tys. zł netto, a 15% mieści się w przedziale 9,5 tys. do 12 tys. zł netto, kobiety z Polski, Ukrainy, Węgier, Czech i Holandii mają średnio o 13% niższą pensję niż mężczyźni, najlepsza sytuacja jest w Polsce, gdzie specjalistki IT zarabiają o 4,2% mniej niż mężczyźni.

Cyfryzacja: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła start naboru wniosków do kolejnego konkursu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Za miesiąc instytucje wspierające biznes, instytucje nauki i edukacji oraz przedsiębiorstwa, które mają umowę grantową z Komisją Europejską na pełnienie roli EDIH, będą mogły zwrócić się o dofinansowanie na wdrażanie najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej MSP. Na „Współfinansowanie działań EDIH” przewidziano w tym roku blisko ćwierć miliarda złotych.

IT: Portal No Fluff Jobs po raz czwarty przygotował raport „Kobiety w IT 2023”. Tym razem w badaniu wzięto pod uwagę specjalistki IT z Polski, Ukrainy, Węgier, Czech i Holandii. Oto najważniejsze wnioski: blisko 30% specjalistek IT nad Wisłą zarabia między 4,5 a 7 tys. zł netto, co piąta Polka z branży otrzymuje wynagrodzenie w przedziale 7-9,5 tys. zł netto, a 15% mieści się w przedziale 9,5 tys. do 12 tys. zł netto, kobiety z Polski, Ukrainy, Węgier, Czech i Holandii mają średnio o 13% niższą pensję niż mężczyźni, najlepsza sytuacja jest w Polsce, gdzie specjalistki IT zarabiają o 4,2% mniej niż mężczyźni, aż 40% polskich specjalistek pracujących w IT awansowało w 2022 roku, tylko 22,6% Polek w IT przybyło do branży w związku ze studiami kierunkowymi,

Automatyzacja: Już teraz ma ogromny, a w przyszłości będzie miała jeszcze większy, wpływ na rynek pracy. Rewolucją będzie szerokie wykorzystanie AI. Eksperci od sztucznej inteligencji z Uniwersytetu w Oxfordzie twierdzą, że za 10 lat średnio 39% domowych prac zostanie zautomatyzowane. Przyspieszającą automatyzację dostrzegają też polscy pracownicy. 27% osób dostrzegło zmiany w tym zakresie w ciągu ostatnich dwóch lat. Na razie jednak nie znamy zbyt wiele osób, którym robot zabrał pracę. Z taką sytuacją spotkało się 13% Polaków, wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Chmura obliczeniowa: Model multicloud na dobre zagościł w korporacyjnych systemach IT – takie są wnioski z badania przeprowadzonego przez firmę 451 Research, oddziału biura analitycznego S&P Global Market Intelligence, na zlecenie Oracle Cloud Infrastructure. Kluczowe wnioski z badania wskazują na: niemal każdy projekt w chmurze jest wielochmurowy; suwerenność danych i optymalizacja kosztów stymulują popyt na strategie wielochmurowe; organizacje proaktywnie planują strategie dotyczące wielu chmur na przyszłość. „Multicloud jest już z nami na dobre – niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwa są na to gotowe, czy nie. Fuzje biznesowe mogą z dnia na dzień zmienić nawet najbardziej tradycyjne strategie IT w środowisko wielochmurowe” – powiedział Leo Leung, wiceprezes Oracle, szef działu OCI i Oracle Technology. „Niezależnie od tego, czy zespoły IT rozpoczynają od zera swoje plany wielochmurowe, czy też mają już wdrożenie, ale chcą dodać najlepsze w swojej klasie usługi w chmurze, rozproszona chmura OCI może pomóc w tych działaniach. Wraz z niedawnym wprowadzeniem MySQL HeatWave na platformie AWS i Oracle Database Service dla Microsoft Azure, klienci mają jeszcze więcej możliwości, aby móc odnosić sukcesy w strategiach wielochmurowych”.

Dofinansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez Centra testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej inteligencji (TEF AI) wybranych w ramach programu Digital Europe. 111 mln zł na ten cel pochodzi z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Nabór potrwa do 20 kwietnia br.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Nextbike Polska: Liczy na zatwierdzenie przez sąd układu z wierzycielami w połowie marca i po zakończonej restrukturyzacji widzi dobrą perspektywę rozwoju, poinformował ISBnews prezes Tomasz Wojtkiewicz.

Asseco BS: Portfel zamówień Asseco Business Solutions na bieżący rok ma wartość 241,4 mln zł, o 16,4% więcej r/r, poinformował CFO spółki Mariusz Lizon.

Codeaddict: Podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka.

Asseco BS: Odnotowało 85,29 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. wobec 80,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sescom: Odnotował 0,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2022/2023 (październik-grudzień 2022) wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Comarch: Odnotował 36,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 38,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ailleron: Skupia się w tym roku na realizacji strategii Financial Technology Services, w której centrum jest komercjalizacja produktu LiveBank w modelu cloud SaaS oraz wzrost rentowności, poinformował członek zarządu Tomasz Król.

Thales: Planuje budowę drugiego zakładu produkcyjnego w Tczewie, podała firma.

Unity Group: Wypracowało ponad 120 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży (wzrost o 83% r/r) w 2022 roku przy marży EBITDA powyżej 10% i stale rosnącej skali działalności zagranicznej, podała spółka. Celem grupy na ten rok jest m.in. intensyfikacja działalności w obszarze rozwoju biznesu oraz wzrost przychodów do 140-150 mln zł.

Ailleron: Odnotował 5,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 4,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Shoper: Odnotował 6,3 mln zł zysku netto w IV kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 15% r/r, przy przychodach w wysokości 36,8 mln zł (wzrost o 37% r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

LiveChat Software: Odnotował 47,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (tj. październik-grudzień 2022) wobec 29,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

DataArt: Powiększył zespół w Polsce do 700 specjalistów IT i zapowiada dalszy rozwój. Jego tempo będzie zależało od globalnej koniunktury i zapotrzebowania na usługi IT, poinformował prezes DataArt Wrocław Ryszard Permus.

Capgemini: Piotr Wierzbicki został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Capgemini Global Delivery Center w Polsce, podała spółka.

Agora: Członkowie zarządu Grupy Radiowej Agory: Maciej Strzelecki i Adam Fijałkowski weszli w skład zarządu przejętej dziś spółki Eurozet, obejmując funkcje – odpowiednio – prezesa i wiceprezesa, podała Agora.

Volvo: Uruchamia Tech Hub w Krakowie, poinformował prezes Volvo Cars Jim Rowan. Plany obejmują zatrudnienie do 600 specjalistów do 2025 roku.

BNP Paribas: BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB) otwiera w Warszawie IT Hub o nazwie B-INFINIT, podała spółka. Do 2025 r. znajdzie w nim zatrudnienie ok. 250 specjalistów IT.

InPost: Paczkomat InPost nie tylko jest preferowanym sposobem nadania i odbioru przesyłek, ale również cieszy się największym zaufaniem wśród klientów. Według badania firmy Kantar, automaty paczkowe InPost doceniane są za swoją innowacyjność i łatwość obsługi. Dodatkowo według badania, 85% internautów uznaje Paczkomat za najbardziej ekologiczną formę dostawy.

Mercedes-Benz: Przedstawił swoje plany jako architekta autorskiego systemu operacyjnego MB.OS, który zostanie wprowadzony w połowie dekady wraz z nową platformą MMA (Mercedes Modular Architecture). Producent projektuje i opracowuje MB.OS we własnym zakresie, ponieważ chce zachować pełną kontrolę nad relacjami z klientami, zapewnić prywatność danych oraz wykorzystać potencjał wyjątkowej integracji wszystkich funkcji samochodu.

Grupa Fellowmind: Europejski partner Microsoft nadaje priorytet ekspansji w Polsce i w regionie Europy Centralnej, dostrzegając potencjał do dynamicznego rozwoju polskiego oddziału. Na stanowisko Managing Director w Fellowmind Poland powołano Daniela Olejniczaka – dotychczasowego wiceprezesa zarządu, który jest związany z firmą od ponad 20 lat.

Samsung: Szacuje, że w połowie 2023 roku w Polsce zostanie przekroczona liczba ponad 3 mln telewizorów Smart TV z systemem Tizen oraz jego poprzednikiem, aktywnie wykorzystywanych do oglądania filmów, wydarzeń sportowych czy koncertów za pośrednictwem Internetu. Obecnie już ponad 85% nowych telewizorów Samsung Smart TV jest podłączanych do sieci. To efekt m.in. coraz bogatszej i bardziej zróżnicowanej oferty aplikacji filmowych oraz prężnie rozwijającej się kategorii gamingowej.

Shoper: Spółka celuje w dynamikę wzrostu GMV 2x większą od rynku i kilkudziesięcioproc. zwyżkę sprzedaży w 2023.

Sygnity: Zarząd chce przeznaczenia zysku na inwestycje.

Platige Image: Firma specjalizująca się w innowacyjnych projektach graficznych, animacjach 3D i wirtualnej scenografii telewizyjnej, otrzymała tytuł Autoryzowanego Partnera Serwisowego dla silnika Unreal Engine.

Huawei: Podczas MWC 2023 w Barcelonie nawiązał partnerstwa strategiczne z głównymi operatorami telekomunikacyjnymi i dostawcami usług komunikacyjnych w Indonezji, Afryce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Firma zobowiązała się do współpracy i wsparcia tych graczy w transformacji infrastruktury cyfrowej wskazując wspólną linię działania w kierunku ery 5.5G. Ponadto Huawei wezwał partnerów branżowych do uzgodnienia komercyjnych wdrożeń dla 5.5G i dokonania większego postępu w kierunku inteligentniejszego świata.

IAI: Michał Tykarski jako nowy członek zarządu będzie odpowiadał za rozwój produktu e-commerce oraz business development.

Comarch: Wartość portfela zamówień Comarchu na bieżący rok jest o ponad 9% wyższa niż portfela na 2022 r. o tej samej porze rok temu, poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

Comarch: Szacuje tegoroczny capex na poniżej 100 mln zł, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. W obszarze kosztów spółka spodziewa się m.in. niskiego dwucyfrowego wzrostu płac i wzrostu kosztów energii o kilkanaście mln zł r/r.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Asseco BS: Zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 2,3 zł na akcję, podała spółka.

Sygnity: Przyjęło politykę dywidendową, która przewiduje zatrzymywanie wypracowanego zysku z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje, choć z możliwością wypłaty dywidendy w przypadku braku atrakcyjnych celów inwestycyjnych w łącznej wartości pokrywającej bądź przewyższającej wartość wolnych środków pieniężnych, podała spółka.

Allegro: Zakończyło program skupu akcji własnych, ogłoszony 21 lutego br., w ramach którego skupiło 725 tys. walorów, stanowiących 0,07% kapitału zakładowego, podała spółka. Kwota, za którą nabyto akcje, wyniosła 20,06 mln zł.

AGP: Zarząd Advanced Graphene Products (AGP) ogłosił strategię pozyskania finansowania z emisji nowych akcji z przeznaczeniem na wzrost skali produkcji i sprzedaży, komercjalizację zastosowania grafenu w innowacyjnych obszarach oraz rozwój R&D, podała spółka. Podczas zwołanego na 27 marca nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusze AGP będą głosowali uchwałę o podwyższeniu kapitału w drodze emisji 4 368 550 nowych akcji serii D.

Agora: Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji, wyrażający bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Agorę kontroli nad Eurozet, podała spółka. Wyrok jest prawomocny.

Hewlett Packard Enterprise: Przejmuje firmę Athonet wzmacniając swoją ofertę sieci prywatnych.

Unfold.vc: Zainwestował w amerykański Wally Health. Fundusz dołączył do rundy o wartości 3 mln USD, w której środki na rozwój spółki wyłożyły też fundusze: Bling Capital i GFR Fund ze Stanów Zjednoczonych, Myelin VC z Hiszpanii czy inwestor Jack Abraham, szef amerykańskiego Atomic.vc.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Orange Polska: Integrated Solutions – spółka z grupy Orange Polska – zbuduje i uruchomi platformę e-usług dla 28 przychodni i szpitali nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej MON), podał rzecznik Orange Polska Wojtek Jabczyński na swoim profilu na Twitterze.

mPay: Podpisał umowę o współpracy przy wydawania kart debetowych dla użytkowników aplikacji mPay, podała spółka. Strony umowy chcą, by usługa została uruchomiona produkcyjnie nie później niż 23 czerwca 2023 roku.

PKP Intercity: Za pośrednictwem platformy Koleo w nieco ponad cztery miesiące sprzedano łącznie ponad milion biletów PKP Intercity, podała spółka.

Vectra: W kolejnej odsłonie wiosennej oferty, Vectra wprowadza nowy pakiet 900 Mb/s oraz zwiększa prędkość najniższego pakietu w swojej ofercie – dotychczasową prędkość do 300 Mb/s zastępuje do 450 Mb/s. Dodatkowo, klienci decydujący się na zakup Internetu światłowodowego o dowolnej prędkości mogą liczyć na bezpłatny dostęp do HBO Max – nawet do sześciu miesięcy.

Credit Agricole: Stworzony i wykorzystywany przez Credit Agricole robot z elementami sztucznej inteligencji, otrzymał tytuł najlepszego wdrożenia w konkursie Best in RPA 2023. Robot wspiera proces obsługi reklamacji i wniosków oraz inne procesy posprzedażowe w banku. Robot wspiera pracowników banku przy analizowaniu pism, ich strukturyzowaniu oraz identyfikowaniu kluczowych danych. Dodatkowo klasyfikuje sprawy według tematyki i przyśpiesza w ten sposób kierowanie spraw do właściwych zespołów, które je analizują. Robot przygotowuje również propozycje treści odpowiedzi dla klientów.

Red Hat: Poinformował o rozszerzeniu współpracy z firmą Samsung w celu wspólnego zaoferowania zwirtualizowanej sieci dostępu radiowego (vRAN) z poszerzonymi funkcjami integracji i automatyzacji.

VMware: Ogłosił innowacje i rozszerzenie współpracy w ramach portfolio produktów dla dostawców usług, w tym brzegowych, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw. „To czas zmian dla dostawców usług, którzy modernizują swoje sieci i czerpią z nich zyski. Dziś przedsiębiorstwa poszukują bezpiecznych i niezawodnych metod dostarczania aplikacji, danych i usług do brzegu – dla oddziałów, hal fabrycznych, klinik czy sklepów detalicznych. Na Mobile World Congress 2023 prezentujemy nowinki, które będą wspierać transformację, dostarczając rozwiązania wielochmurowe oraz rozszerzone możliwości sieci i zabezpieczeń. – powiedział Sanjay Uppal, starszy wiceprezes i dyrektor generalny działu Service Provider and Edge w VMware.

Signify: Ogłosił trójstronną współpracę z firmami Empik oraz Grodno. Grupa Hurtowni Elektrotechnicznych Grodno wymieniła oświetlenie w 208 placówkach sieci Empik na terenie całego kraju wykorzystując energooszczędne oświetlenie marki Philips LED. Jego modernizacja pozwoliła na ograniczenie zużywanej energii we wszystkich placówkach sieci o ok. 40%. „Z miesiąca na miesiąc energia staje się coraz droższa, co mocno odczuwa cały rynek. Dlatego naturalnym krokiem było poszukiwanie oszczędności w tym obszarze. Zależało nam na tym, aby zmniejszyć zużycie energii i związane z tym koszty oraz uzyskać zwrot z inwestycji poniżej jednego roku. Jednym z najprostszych i najszybszych sposobów okazała się wymiana oświetlenia na Philips LED w całej sieci. Ponadto zmiana ta wpływa pozytywnie na redukcję śladu węglowego, co jest dla nas nie mniej istotne. Wreszcie to także większa atrakcyjność ekspozycji oraz komfort naszych pracowników i klientów odwiedzających sklepy.” – podkreśla Rafał Długosz, manager działu ds. Development Empik.

HTC VIVE: Zaprezentował nowe urządzenia i rozwiązania, które znacznie rozbudowują ekosystem XR i poszerzają o nowe możliwości wykorzystania wirtualnej i mieszanej rzeczywistości w biznesie. Na MWC 2023 HTC VIVE zaprezentowała m.in. VIVERSE dla biznesu, rozwiązanie służące do łatwego budowania przestrzeni dla wirtualnej współpracy, urządzenie REIGN CORE S2 – prywatne i mobilne rozwiązanie 5G, nakładkę do mieszanej rzeczywistości do najnowszego zestawu VIVE XR Elite, aktualizacje rozwiązania do wirtualnej produkcji filmowej – VIVE Mars CamTrack oraz dużo więcej. Na strefie demonstracyjnej zostały zaprezentowane także możliwości współpracy wszystkich ww. urządzeń, które razem tworzą najbardziej zaawansowany technologicznie wirtualny ekosystem.

LifeTube: Wprowadza technologię LifeTube Max, pozwalającą na automatyczne zwiększenie przychodów z Adsense. To kolejna odsłona działań Grupy LTTM w kierunku zwiększenia przychodów twórców internetowych. Po utworzeniu działu LifeTube Content Lab sieć LifeTube wprowadza nowe, autorskie narzędzie do automatycznej optymalizacji reklamowej na YouTube. Nowe rozwiązanie umożliwia zwiększenie zarobków za 1 000 wyświetleń reklamy o nawet 100%.

Exorigo-Upos: Wsparł technologicznie rozbudowanie oferty produktowej i ekspansję poza Polskę sklepu górskiego 8a.pl.

Orange Polska: Integrated Solutions wdroży platformę e-usług dla 28 placówek zdrowotnych MON.

Vectra: Wprowadza nowy pakiet 900 Mb/s oraz zwiększa prędkość najniższego pakietu w swojej ofercie – dotychczasową prędkość do 300 Mb/s zastępuje do 450 Mb/s. Dodatkowo, klienci decydujący się na zakup Internetu światłowodowego o dowolnej prędkości mogą liczyć na bezpłatny dostęp do HBO Max – nawet do sześciu miesięcy.

Uber: Wraz Uber Eats łączą siły z T-mobile. Na klientów operatora czeka do 45 zł zniżki na trzy pierwsze zamówienia w Uber Eats i -60% na dwa pierwsze przejazdy z Uber. W Polsce w ramach produktu „Uber dla Ukrainy” pozyskano 1 mln zł. Uber Poland zapowiedział, że przekaże dodatkowe 250 tys. zł na zakup ambulansów wspólnie z United24, międzynarodową platformą fundraisingową prezydenta Zełenskiego.

