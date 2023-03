Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 27 lutego – 3 marca.

BoomBit: Obserwuje, że w obszarze gamingu wielu wydawców wycofuje się z finansowania nowych projektów oraz studiów deweloperskich, co dla spółki jako „dużego wydawcy gier z solidną poduszką finansową” oznacza „paradoksalnie” korzystne otoczenie, w którym może finansować produkcję i wydawać nowe gry, poinformował ISBtech członek zarządu Marek Pertkiewicz.

Cherrypick Games: Odnotował 3,46 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości 4,44 mln zł w 2022 roku, podała spółka.

Kool2Play: Buffmaker, powiązany z Grupą Kool2Play, podpisał umowę inwestycyjną z Satus Games w sprawie inwestycji na łącznie 1,15 mln zł, podano w komunikacie.

CD Projekt: Gra „Cyberpunk 2077” autorstwa CD Projekt została zweryfikowana pod kątem zgodności ze Steam Deck, podała spółka.

PCF Group: Akcjonariusze zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o emisji do 5 853 941 akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

Bloober Team: Pokaże 7 marca, jak rozszerza swoją strategię, by dać pełen obraz tego, jak zamierza stać się światowym liderem w horrorach, poinformował ISBtech prezes Piotr Babieno.

Creepy Jar: Miał przychody ze sprzedaży w wysokości 54,9 mln zł w 2022 r. (+19% r/r), a zysk netto 36,5 mln zł (+25% r/r), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

11 bit studios: Rozpoczęło kampanię promocyjno-marketingową gry „The Thaumaturge” (wcześniejsza nazwa kodowa „Vitriol”), podała spółka.

Drago entertainment: Zawarł z Codebusters Studio ramową umowa wydawniczą, na podstawie której będzie pełnił rolę wydawcy co najmniej czterech gier partnera, podała spółka.

BTC Studios: Data premiery gry „House Secrets: The Beginning” na rynku chińskim została ustalona na 18 maja 2023 roku. Wydawca chiński – Martian Interactive Entertainment Limited – zastrzega sobie prawo do zmiany tej daty, jeśli w drodze przygotowań do publikacji wystąpią nieprzewidziane utrudnienia.

Immersion Games: Premiera gry „Divine Duel” w wersji VR na cyfrowej platformie sprzedaży Meta App Lab została wyznaczona na 1 marca 2023 r., podało Immersion Games. Spółka jest deweloperem gry oraz jednocześnie pełni funkcję wydawcy. Gra dostępna będzie na gogle Meta Quest 1 i 2 w formule free to play, przy czym będzie ona oferowała dodatkową, płatną zawartość. Monetyzacja gry będzie następowała poprzez mikrotransakcje dokonywane przez graczy.

Jujubee: Premiera gry „Flashout 3” na konsoli Nintendo Switch na rynkach europejskim i amerykańskim została ustalona na 24 marca 2023 roku, podało Jujubee. Podstawowa cena gry została ustalona odpowiednio na poziomie: 19,99 USD, 19,99 euro oraz 79,99 zł. Jujubee jest odpowiedzialne za konwersję gry, jest też wydawcą. Data premiery gry w wersji przeznaczonej na konsole Sony PlayStation, po jej ustaleniu, zostanie podana osobno.

BTC Studios: Spółka otrzymała informację z Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o ostatecznym zaakceptowaniu raportu końcowego z realizacji projektu prac wstępnych dla gry „Chrobry. Historia sprzed 1000 lat.”.

PlayWay: Gra „I Am Your President” trafiła do sprzedaży.

BoomBit, Cherrypick Games: Spółka jest zadowolona ze startu nowej gry „Royal Merge”, BoomPick zaczyna prace nad kolejnym tytułem.

Microsoft Xbox: Uruchamia swoją usługę PC Game Pass w 40 nowych krajach. Jest to największa jednorazowa ekspansja abonamentu w historii marki. Dzięki temu abonament będzie aktywny łącznie w 86 państwach. Na Xbox Wire ogłoszono, że „Halo Infinite”Forge (Beta), uruchomione w listopadzie zeszłego roku, przekroczyło milion kreacji. Od czasu premiery Custom Game Browser w grudniu, rozegrano już ponad 8,5 mln niestandardowych meczów.

ESL FACEIT Group (EFG): Przejął Vindex, który specjalizuje się w rozwiązaniach w zakresie danych, technologii i infrastruktury dla wydarzeń e-sportowych. EFG powstała, gdy Savvy Games Group (SGG) przejęła ESL Gaming, jej spółkę zależną DreamHack i FACEIT za łączną kwotę 1,5 mld USD w styczniu 2022 r. Grupa Savvy Games jest finansowana przez Fundusz Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej.

Ten Square Games: Portal Sensor Tower szacuje 5 mln USD przychodów z portfela gier spółki w lutym.

Huuuge Games: Portal Sensor Tower szacuje 13 mln USD przychodów z portfela gier spółki w lutym.

Drago entertainment: Podpisał z Codebusters Studio umowę wydawniczą dot. gry „Farm Simulator”, podała spółka.

PCF Group: Prawie dwa lata po premierze, gra „Outriders” jest dostępna w PlayStation Plus Game Catalog dla wszystkich członków PlayStation Plus Extra i Premium, podało PCF Group na LinkedIn.

Źródło: ISBnews