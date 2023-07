Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 24-28 lipca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-administracja: Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur, której celem jest wprowadzenie obowiązku wystawiania i otrzymywania przez podatników faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Przetwarzanie danych: Rząd planuje nowelizację uchwały ws. Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”, która wprowadza zmiany definicji centrum Przetwarzania Danych (CPD), chmury obliczeniowej, chmury publicznej, PChO, RChO, Rządowego Klastra Bezpieczeństwa (RKB) oraz sieci rządowych oraz wprowadza definicje Systemu Zapewnienia Usług Chmurowych (ZUCH), podzielonej odpowiedzialności oraz brokera usług, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Handel: Rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi, dyskontów i sprzedaży internetowej będzie rósł średniorocznie o 6% w latach 2023-2028, przy wzroście dyskontów o 9% oraz sprzedaży internetowej – o 10%, wynika z szacunków firmy badawczej PMR. W 2022 r. rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi osiągnął wartość blisko 368 mld zł.

Płatności odroczone: Z usług płatności odroczonych (ang. buy now, pay later, BNPL) lub rozłożenia płatności na raty skorzystało w Polsce 64% konsumentów, wynika z raportu „European Retail Banking Radar 2023” opracowanego przez firmę doradczą Kearney. Polacy, obok Szwedów i Włochów, znajdują się w czołówce użytkowników płatności odroczonych.

Telekomunikacja: Orange Polska planuje zakończyć wyłączanie sieci 3G w 2025 r., T-Mobile Polska ostatnie obszary 3G wyłączy do końca 2023 r., a Play nie ma aktualnie planu wygaszania usług w technologii 3G, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

AI: Z technologii AI korzysta 15% firm we Polsce, a 13% planuje je wdrożyć do końca 2023 r. Globalnie blisko 4 na 10 firm korzysta z tego typu rozwiązań, wynika z badania KPMG w Polsce. W Polsce sztuczna inteligencja wykorzystywana jest najczęściej w marketingu, produkcji i planowaniu łańcucha dostaw.

AI: Badanie Avanade Trendlines wskazuje, iż 85 proc. organizacji liczy na wzrost przychodów do 2025 r. w wyniku wdrożenia rozwiązań AI. Jednocześnie jedynie 36 proc. ankietowanych liderów ze świata biznesu i IT uważa, iż dysponuje odpowiednimi kompetencjami do identyfikacji ryzyka i minimalizacji szkód wynikających z nieodpowiedniego wykorzystania sztucznej inteligencji. Niemal połowa z nich (48 proc.) przyznaje, że w ich organizacjach brakuje jasnych wytycznych i zdefiniowanej polityki AI, pozwalających na rozwój i odpowiedzialne wykorzystanie tej technologii.

Innowacje: Jak wynika z najnowszej edycji badania Barometr Retail firmy doradczo-technologicznej Future Mind, 45% ankietowanych ekspertów deklaruje, że ich organizacja posiada strategię do zarządzania innowacjami. Ponad połowa badanych (55%), twierdzi, że preferowanym sposobem ich wdrażania jest zakup specjalistycznego i spersonalizowanego oprogramowania od zewnętrznego dostawcy. Wiedzę technologiczną marketerzy czerpią głównie z mediów branżowych oraz dzięki współpracy z firmami doradczymi, a celem ich działań jest wdrażanie rozwiązań skupiających się na lojalizacji, personalizacji i customer intelligence.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Digital Network: Skonsolidowane przychody wyniosły 14,8 mln zł w II kwartale br. i były wyższe o 25% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Po sześciu miesiącach br. szacunkowe przychody grupy wyniosły 24,7 mln zł i były o 23% wyższe r/r.

Asseco SEE: Portfel zamówień Asseco SEE w bieżącym roku wynosi 298,1 mln euro i jest o 6% wyższy r/r, podała spółka. Spółka oczekuje zdecydowanie lepszego II półrocza wobec pierwszych sześciu miesięcy br. i zakłada 'dopięcie’ w tym okresie kilku tematów akwizycyjnych. Asseco South Eastern Europe odnotował ok. 49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r. tj. spadł o 25% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Grupa Transition Technologies (TT): Wypracowała przychody na poziomie ponad 390 mln zł w I półroczu 2023, co oznacza wzrost o ok. 18% r/r, podała spółka.

Orange Polska: Przewiduje przeznaczenie kwoty ok. 1,1 mld zł na inwestycje w sieć 5G w latach 2024-2026, poinformował CFO operatora Jacek Kunicki. Orange Polska podwyższył prognozę wskaźnika EBITDAaL na br. do niskiego jednocyfrowego wzrostu wskaźnika EBITDAaL (poprzednio płaski/niski jednocyfrowy wzrost EBITDAaL) oraz prognozę przychodów do niskiego do średniego jednocyfrowego wzrostu przychodów (poprzednio niski jednocyfrowy wzrost), podał operator. Orange Polska odnotował 239 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 243 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Trumpf Huettinger: Firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji nowoczesnej elektroniki przemysłowej otwiera siódmy budynek w czwartej lokalizacji w aglomeracji warszawskiej. Firma wynajęła blisko 25 400 mkw. powierzchni produkcyjno-magazynowej w Kobyłce. W parku biznesowym należącym do dewelopera CTP uruchomi największą w Europie produkcję szaf sterowniczych dla przemysłu High-Tech. W transakcji najmu CTPark Warsaw East pośredniczyła agencja doradcza Colliers.

Antykwariat i Księgarnia Tezeusz: Dołączył do ekosystemu Izby Gospodarki Elektronicznej.

Ailleron: Zwiększa swoją pozycję w obszarze wykorzystania AI (artificial intelligence) i ML (machine learning). Krakowska spółka ostatnio nawiązała strategiczne partnerstwo z Google w zakresie migracji do chmury oraz zastosowania narzędzi Google Cloud do rozwoju aplikacji, AI i ML oraz zarządzania danymi. Ailleron wykorzystuje wspomniane technologie w swoich kluczowych produktach. Firma prowadzi także prace R&D m.in. w obszarze Generative AI i obszarze LiveBank.

Provident: Stanowisko dyrektora Departamentu Rozwoju Marki i Sprzedaży w Kanałach Internetowych objął Igor Jakuć. Będzie odpowiedzialny za budowanie pozycji marki na rynku, tworzenie i realizację strategii komunikacji marketingowej, podnoszenie efektywności działań marketingowych, a także planowanie i nadzór nad działaniami w poszczególnych kanałach marketingowych.

Nomios Poland: Dostawca rozwiązań i usług z zakresu nowoczesnych systemów bezpieczeństwa cyfrowego, ogłasza partnerstwo strategiczne z Airlock, zaufanym międzynarodowym dostawcą rozwiązań bezpieczeństwa aplikacji webowych i interfejsów API. Porozumienie, obowiązujące od 01 lipca 2023 roku, umocni pozycję Nomios Poland jako certyfikowanego Partnera Gold Airlock, co pozwoli spółce na rozwijanie swojej oferty nie tylko na terenie Polski, ale także na rynku europejskim. Pierwsza faza ekspansji obejmie rynki: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Luksemburga i Włoch.

Endava: Brytyjska firma IT ogłosiła powołanie Country Managera w Polsce. Został nim Paweł Jankowski, który wcześniej pełnił stanowisko Delivery Unit Managera odpowiedzialnego za biura firmy w Warszawie i Łodzi. Paweł Jankowski ma bogate doświadczenie w branży technologicznej oraz udokumentowane osiągnięcia z zakresu budowania i prowadzenia silnych zespołów, a także w obszarze realizacji złożonych projektów dla klientów na całym świecie. „W ciągu ostatniego roku miałem szczęście pracować z zespołem niesamowicie utalentowanych osób, z którymi wspólnie osiągaliśmy postawione przed nami cele. Razem zrealizowaliśmy znaczące kamienie milowe, t.j. otwarcie czterech lokalizacji Endavy w Polsce, przyciągnięcie nowych talentów, zaangażowanie w różne inicjatywy wewnętrzne i zewnętrzne oraz stworzenie silnych podstaw dla przyszłego wzrostu firmy w naszym kraju, m.in. poprzez wdrożenie kultury, struktury i wartości pracy, które są dla nas w Endavie bardzo ważne. Jestem niesamowicie dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy i wierzę, że przed nami jeszcze wiele kolejnych sukcesów – mówi Paweł Jankowski, Country Manager w Endavie.

Exatel: Spółka zarządzająca światłowodową siecią transmisji danych o długości ok. 20 tys. km podpisała memorandum of understanding z tajwańskim przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym Chunghwa Telecom Company. Firmy zamierzają realizować wspólne projekty w dziedzinie m.in. cyberbezpieczeństwa oraz badań i rozwoju (R&D) oraz rozwoju technologii SDN (Software-Defined Network). Porozumienie pozwoli polskiemu operatorowi telekomunikacyjnemu na wejście na rynek azjatycki i dalszą ekspansję międzynarodową. Chunghwa Telecom Company jest największą tajwańską firmą telekomunikacyjną i liderem technologii 5G. Jest to pierwsze tego typu porozumienie między spółkami technologicznymi z Polski i Tajwanu.

Advantech: Dostawca przemysłowych platform obliczeniowych, ogłosił współpracę ze spółką MOV.AI – producentem oprogramowania robotyki mobilnej. Celem partnerstwa jest zapewnienie producentom robotów autonomicznych, jak i integratorom systemów, dostępu do nowoczesnej przemysłowej technologii obliczeniowej oraz oprogramowania do budowania, wdrażania i obsługi inteligentnych robotów.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Arteria: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przyjął uchwałę ws. wycofania z obrotu giełdowego na rynku regulowanym akcji Arterii z dniem 1 sierpnia 2023 r., podała spółka.

Grupa AB: Ustaliła parametry emisji nowej serii niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 80 mln zł, podała spółka. Emisja zostanie przeprowadzona w ramach Programu Emisji Obligacji z 2014 r. opiewającego na kwotę do 270 mln zł. Datę emisji obligacji wyznaczono na 18 sierpnia 2023 r. zaś datę wykupu na 18 lutego 2027 r. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne w oparciu o stopę procentową opartą o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę wynoszącą 260 pb.

XPlus: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B, C i F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, E1 i F oraz praw do akcji serii F, podała Komisja.

Centuria, Adminotaur: Polskie firmy zdecydowały o połączeniu, aby zdobyć pozycję lidera rynku business continuity, podały spółki. W najbliższych miesiącach Centuria i Adminotaur przeprowadzą integrację części swoich procesów biznesowych. Łączące się marki dostarczają usługi dla e-biznesów generujących rocznie ponad 3 mld zł sprzedaży.

Cellnex: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał z firmą umowę o finansowanie w wysokości 315 mln euro w celu wsparcia rozwoju infrastruktury telekomunikacji mobilnej niezbędnej do wdrożenia sieci 5G w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoszech i Polsce. Kredyt umożliwi uruchomienie inwestycji o łącznej wartości €631 mln, których celem jest poprawa i rozszerzenie w tych krajach zasięgu oraz zwiększenie wydajności infrastruktury sieci telekomunikacji mobilnej o bardzo dużej przepustowości. Pomoże to przyśpieszyć transformację cyfrową zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

Proacta: W związku z realizacją wcześniejszych ustaleń udziałowcy zawarli umowy objęcia akcji Codeaddict. W ramach emisji akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej wprowadzonych zostanie łącznie ponad 104 mln akcji o wartości ponad 52 mln zł, które powędrują m.in. do udziałowców spółki Proacta. Oznacza to, że obie spółki wchodzą w ostatni etap połączenia i niebawem na rynku NewConnect pojawi się pierwsza spółka bioinformatyczna. „Cały proces połączenia spółek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem i od początku realizujemy początkowe ustalenia zawarte w liście intencyjnym. Koncentrujemy się obecnie na formalizacji całego procesu i realizacji kolejnego kroku, czyli pozyskania kapitału na dalszy rozwój w ramach emisji serii M. Środki pozyskane od inwestorów pozwolą nam na dalsze skalowanie biznesu Proacta, szczególnie komercjalizacji produktów własnych spółki.” – powiedział prezes Arkadiusz Zachwieja.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Bookero: Nawiązał współpracę z Google, dzięki której system do zarządzania rezerwacjami online opracowany przez polski startup będzie wkrótce dostępny w ramach usługi Zarezerwuj z Google, a za pośrednictwem Bookero będzie można dokonać rezerwacji z poziomu Wyszukiwarki Google lub Map, podała spółka. Jako pierwsze nową funkcjonalność otrzymają podmioty z branży beauty.

Asbis: Otworzył spółki zależne w sześciu kolejnych krajach: w Armenii, Gruzji, Azerbejdżanie, Mołdawii, Maroku oraz RPA, podała spółka. W RPA Grupa już otworzyła centrum dystrybucyjne, które zaopatruje całą Południową i Centralną Afrykę. Asbis zarządza obecnie 34 spółkami zależnymi, które prowadzą operacje w swoich krajach.

InPost: Podpisał umowę z Allegro na obsługę przesyłek zamawianych przez użytkowników platformy do Czech. Usługa będzie dostępna od września, a docelowo będzie rozszerzana na kolejne kraje, podała spółka. Allegro udostępni swoją sieć partnerom logistycznym, a InPost będzie odpowiedzialny za pierwszy etap transportu, tzw. „first mile”. Firmy zakładają obsługę 2 mln przesyłek do końca 2023 r.

Wasko: Podpisało umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) na dostawę 40 szt. serwerów stelażowych wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem oraz 40 szt. kolejnych serwerów w ramach prawa opcji, podała spółka. Maksymalne łączne wynagrodzenie wynosi 33 067 320 zł brutto, w tym wynagrodzenie w ramach prawa opcji wynosi 16 533 660 zł brutto. Termin realizacji umowy w zakresie zamówienia podstawowego wynosi do 40 dni roboczych, a w ramach prawa opcji do 45 dni roboczych od dnia wysłania przez zamawiającego zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji.

Alior Bank: Uruchomił nowy kanał kontaktu z klientami – InfoNinę, czyli wirtualną asystentkę, która dotychczas stanowiła wsparcie infolinii, teraz dostępna jest także w formie chatu, podał bank. Obecnie ok. 45% wszystkich rozmów jest w pełni zautomatyzowanych.

PKP Intercity: Aplikacja mobilna została wdrożona na początku tego roku i od momentu uruchomienia została pobrana ponad 650 tys. razy w sklepach Google Play oraz App Store, a za jej pośrednictwem przewoźnik sprzedał już milion biletów.

Läderach: Szwajcarski producent czekolady premium wdrożył rozwiązania od Comarch (Comarch ERP Enterprise i Comarch POS) w celu rozszerzenia strategii Direct to Customer (sprzedaży bezpośrednio od producenta do klienta końcowego, z pominięciem pośredników) będącej podstawą koncepcji sprzedaży wielokanałowej.

Klarna: Sieć płatności i zakupów, wspierana przez sztuczną inteligencję, nawiązała współpracę z Shoper. Właściciele aż 17 tysięcy e-sklepów działających na platformie Shoper zyskali możliwość oferowania swoim klientom innowacyjnych opcji płatności, dostarczanych przez szwedzki fintech.

Platige Image: Polskie studio kreatywne i IDEAS NCBR, ośrodek badawczo-rozwojowy w obszarze sztucznej inteligencji, rozpoczynają współpracę. Obie organizacje zobowiązały się m.in. do identyfikacji wyzwań w obszarze grafiki komputerowej oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych, które pozwolą wdrożyć odpowiednie rozwiązania w branży kreatywnej.

Plus Bank: Wprowadził własną bramkę płatniczą, która pozwala na płatności BLIKIEM za usługi telekomunikacyjne Plusa. Dzięki niej klienci Plusa mogą w szybki, bezpieczny i wygodny sposób opłacić faktury online.

Oracle: Ogłosił ogólną dostępność narzędzia MySQL HeatWave Lakehouse, które umożliwia klientom wyszukiwanie danych w obiektowej pamięci masowej z taką samą szybkością, jak wyszukiwanie w bazie danych. MySQL HeatWave Lakehouse obsługuje różne formaty plików obiektowych, takie jak CSV, Parquet i pliki eksportu z innych baz danych, a także może łączyć dane z plików obiektowych i dane transakcyjne bazy danych MySQL w tym samym zapytaniu. Pliki magazynu obiektów są odpytywane bezpośrednio przez HeatWave bez kopiowania danych do bazy danych MySQL.„Ponad 80% danych jest przechowywanych w systemach plików, a liczba ta stale rośnie. Klienci chcą integrować i analizować te różnorodne dane zewnętrzne z wewnętrznymi danymi transakcyjnymi, ale często jest to zbyt skomplikowane lub zbyt kosztowne. MySQL HeatWave Lakehouse ułatwia klientom uzyskiwanie cennych informacji w czasie rzeczywistym poprzez łączenie danych w obiektowej pamięci masowej z danymi w bazie danych, jednocześnie uzyskując znacznie wyższą wydajność zapytań i znacznie szybsze ładowanie danych przy niższych kosztach” – powiedział Edward Screven, główny architekt korporacyjny w Oracle.

Lumiko: Producent i dystrybutor produktów mlecznych, zdecydował się na wdrożenie systemu zintegrowanego Impuls EVO, dostarczanego przez BPSC. Ten krok ma na celu zinformatyzowanie obszarów wcześniej niezdigitalizowanych oraz usprawnienie procesu rozliczania kosztów.

Samsung: Smartfony Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5, smartwatche Galaxy Watch6 i Galaxy Watch6 Classic, oraz rodzina tabletów Galaxy Tab S9 są już dostępne w specjalnych przedsprzedażowych ofertach.

Kyndryl: Niezależny dostawca usług dla infrastruktury IT, został wybrany przez firmę Graś i Wspólnicy, wiodącą kancelarię prawną w Polsce, do wdrożenia platformy AML w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Applover: Uzyskał certyfikat ISO 13485, wymagany przy opracowywaniu aplikacji dla branży medycznej.

Źródło: ISBnews