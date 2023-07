Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 24-28 lipca.

Image Power: Pełne koszty gry „Offroad Mechanic Simulator” zwróciły się w ok. 37% w trzy doby po premierze tytułu na platformie Steam, która miała miejsce 24 lipca, podał Image Power.

SimFabric: Podpisał porozumienie z francuskim wydawcą Just For Games S.A.S. o rozszerzeniu na kolejne 2 lata współpracy wydawniczej w zakresie sprzedaży wersji pudełkowych gier spółki na konsole Nintendo Switch, podał SimFabric. Umowa obejmuje zarówno gry SimFabric z aktualnego portfolio, jak i nowe gry, które planowane są do wydania w wersji pudełkowej we współpracy z Just For Games, podkreślono.

Carbon Studio: Po połączeniu z Iron VR chce docelowo przenieść notowania na rynek główny GPW z NewConnect, poinformował zarząd spółki.

CD Projekt: Zdecydował o przeprowadzeniu redukcji ok. 9% zatrudnienia w studio CD Projekt RED do I kw. 2024 r., podała spółka. Koszty restrukturyzacji wyniosą ok. 4,5 mln zł i obciążą wynik Grupy za III kw. br., podano także.

Ovid Works: Zawarł list intencyjny z podmiotem zagranicznym z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w zakresie udzielenia mu płatnej licencji na stworzenie gry „Metamorphosis” w wersji VR, podała spółka.

Tencent: Zostanie większościowym akcjonariuszem spółki Techland, poinformował prezes Techlandu Paweł Marchewka.

VRFabric: Koszty portowania i marketingu gry „Train Mechanic Simulator VR” na urządzenia wirtualnej rzeczywistości Oculus Rift, Oculus Rift-S i Oculus Rift + Quest link w sklepie Meta Quest, w łącznej kwocie 155 tys. zł netto zostały, w całości zwrócone i aktualnie gra zarabia z każdą sprzedaną sztuką, podał VRFabric.

Klabater: Data premiery gry „RIN: The Last Child” jednocześnie na trzech platformach konsolowych PlayStation (PS4 i PS5), Xbox (One, X/S) oraz Nintendo Switch została ustalona na 21 września 2023 r., podał Klabater. Wcześniej w lipcu spółka informowała o podpisaniu umowy na wydanie gry na konsolach Xbox, PlayStation i Nintendo Switch; za produkcję tytułu odpowiada Space Fox Games. „RIN” to dwuwymiarowa gra platformowa z podgatunku metroidvania.

RedDeer.Games: Twórca i producent gier na konsole Nintendo Switch wydał „Family Chess” na urządzenia Apple.

Weird Fish: Producent gier wideo na PC i konsole udostępnił pierwszy koncept z nowej gry. Autorska produkcja studia to FPS o roboczej nazwie „Anabasis”. Aktualnie zespół przygotowuje demo nowego tytułu. Spółka podtrzymuje plany debiutu na NewConnect.

Movie Games: Gra „Brewpub Simulator” została udostępniona na Steam

Crystalia Games: Gra „Music Store Simulator” została udostępniona na Steam w early access. Wydawcami są CreativeForge Games, PlayWay.

Sony Interactive Entertainment: Ogłosił promocję, która obejmie konsole PlayStation 5. W terminie do 7 sierpnia PlayStation 5 ma być dostępna w cenie od 2379 zł u wybranych partnerów handlowych. Sony Interactive Entertainment przedstawiło też sierpniową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać trzy gry na platformy PlayStation 4 i PlayStation 5: „PGA Tour 2K23”, „Dreams” oraz „Death’s Door”. Oferta będzie dostępna dla wszystkich abonentów od 1 sierpnia do 4 września.

Render Cube: Producent „Medieval Dynasty” wprowadzi do gry grywalną postać kobiety. To nowość dla graczy, którzy zdecydują się na rozgrywkę w trybie co-op. Tryb wieloosobowy ma być dostępny w 2023 roku. Render Cube liczy także, że w najbliższych miesiącach dołączy do spółek notowanych na głównym parkiecie GPW w Warszawie.

Santander BP: Instytucja, jako sponsor rozgrywek League of Legends (LoL), wspólnie z Mastercard, przygotował akcję „Leć na finały EMEA Championship” dla fanów gry. Gracze, którzy chcą skorzystać z akcji, powinni zrejestrować się do 31 lipca. „Santander Bank dostrzega ogromny potencjał w świecie eSportu, który według szacunków Newzoo osiągnął w 2022 roku wartość 184,4 mld USD. Dlatego zostaliśmy sponsorem rozgrywek LOL. Dzięki temu partnerstwu chcemy dotrzeć do nowej grupy odbiorców i budować świadomość marki w zupełnie nowym segmencie” – powiedział dyrektor Departamentu E-Commerce i Komunikacji Klienta Detalicznego w Santander Bank Polska Łukasz Purzycki.

Tencent: Obok Techland w Polsce zainwestował m.in. w Bloober Team (ok. 20% udziałów) studio The Parasight, studio Exit Plan oraz 1C Entertainment (obecnie Fulqrum Games) właściciela QLOC, Cenega, Muve.

VRFabric: Gra „Train Mechanic Simulator VR” udostępniona na urządzeniach wirtualnej rzeczywistości w sklepie Meta Quest.

CI Games: Active Ownership Fund nabył 60 obligacji o wartości nominalnej 6 mln euro. Obligacje uprawniają do nabycia do 5,4 mln akcji, stanowiących 2,87% akcji i głosów na walnym.

Gameparic: Zaprosił graczy do udziału w fazie testów demo of ASMR Food Experience na Steam.

Feardemic: Gra „Afterdream” pojawi się 28 września na Nintendo Switch, PlayStation 5, and Xbox Series X|S.

AppGallery: Trzeci największy sklep z aplikacjami na świecie trzeci rok z rzędu organizuje skierowaną do graczy kampanię Game Fest. Współpracując z twórcami tytułów takich, jak „Lords Mobile”, „World of Tanks”, „Doomsday” czy „The Walking Dead”, AppGallery przygotowało dla mobilnych graczy kupony rabatowe, szereg zniżek i kodów podarunkowych do wykorzystania w wybranych grach. Mogą je odebrać zarówno użytkownicy smartfonów Huawei, jak i pozostałych urządzeń z systemem Android. Kampania potrwa do końca sierpnia 2023 r., a jej punkt kulminacyjny przypadnie na targi Gamescom w Kolonii, gdzie gracze będą mieli okazję odwiedzić stoisko AppGallery.

Xbox: Ogłosił zupełnie nowy interfejs, który wkrótce pojawi się na konsolach Xbox Series X|S oraz Xbox One. Wprowadzone zmiany zapewnią wiele możliwości personalizacji Dashboardu. Aktualizacja dotrze do wszystkich graczy w ciągu kilku najbliższych tygodni.

