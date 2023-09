Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 4-8 września.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Usługi biznesowe: Liczba zatrudnionych w sektorze usług biznesowych przekroczyła 435 tys. w I kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 8% r/r, wynika z raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2023”. Tym samym udział sektora w ogólnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw wzrósł do 6,7% z 6,2%.

E-commerce: Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły liczbę swoich zamówień o 5,3% r/r w sierpniu br., zwiększając średnią wartość zamówienia o 4,8%, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker. Sprzedaż online w sierpniu 2023 r. była o 1,4% większa niż w lipcu.

Finansowanie: Rozpoczął się nabór wniosków od startupów z południowo-wschodnich regionów kraju i części Mazowsza o dotację na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem na rynek, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Budżet naboru sięga 60 mln zł. Środki pochodzą z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW).

Cyberbezpieczeństwo: Średni globalny koszt naruszenia danych wyniósł 4,45 mln USD, według tegorocznej edycji raportu IBM Security. Jest to najwyższy wynik, odnotowany od początku publikowania raportów IBM i wzrost o 15% w ciągu ostatnich trzech lat. Wykrywanie i eskalacja, stanowiące główną część kosztów naruszeń, w tym samym okresie wzrosły o 42%. „Cyberbezpieczeństwo to nie tylko reagowanie na rosnące zagrożenia, lecz także nieustanny wysiłek w rozwoju odpowiednich technologii oraz kompetencji zawodowych. W tym obszarze podejmujemy coraz ściślejszą współpracę z polskimi ośrodkami akademickimi, aby efektywnie wspierać kształcenie przyszłych specjalistów bezpieczeństwa IT” – skomentował dyrektor generalny IBM na Polskę, Kraje Bałtyckie i Ukrainę Marcin Gajdziński.

Cyberbezpieczeństwo: 80% szkół padło w ostatnim roku ofiarą ataków ransomware. To wzrost o 24 pkt proc. względem roku 2022. Raport firmy Sophos wskazuje również, że: w szkolnictwie do zaszyfrowania danych w wyniku ataku dochodzi częściej niż w innych branżach; cyberprzestępcy najczęściej korzystali z przejętych danych uwierzytelniających, fałszywych e-maili i wiadomości o charakterze phishingu; 47% zaatakowanych szkół podstawowych i średnich oraz 56% uczelni w ostatnim roku zapłaciło okup hakerom; placówki, które poszły na rękę cyberprzestępcom, ponosiły wyższe koszty związane z przywracaniem działalności systemów (7 mln zł) niż te, które korzystały z kopii zapasowych (4,8 mln zł).

Cyberbezpieczeństwo: Za około połowę ataków ransomware w 2022 roku odpowiadały warianty narzędzia LockBit, wynika m.in. z badań firmy Fortinet. Ataki te były wymierzone w użytkowników najpopularniejszych systemów operacyjnych, w tym Microsoft Windows i macOS.

Cyberbezpieczeństwo: Cyberprzestępcy wysyłający fałszywe wiadomości e-mail, w których szantażują odbiorców i żądają pieniędzy, atakują na raz mniej niż 10 osób. Mają umiarkowane oczekiwania finansowe – domagają się około 1 000 dolarów w bitcoinach. Za 80% tego typu ataków odpowiada grupa 100 oszustów, wynika z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Columbia i Barracuda Networks, producenta rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa IT.

Rynek TV: Wyniki oglądalności w sierpniu: Grupa Polsat 22,05% (-0,8 pkt proc. r/r), Grupa Discovery 23,45% (+0,5 pkt proc.), Grupa TVP 20,15% (-1,5 pkt proc.), WP TV 0,6% (-0,14 pkt proc.).

Cyberbezpieczeństwo: Ransomware w swoim środowisku IT w I poł. 2023 r. wykryło mniej firm (13%) niż pięć lat temu (22%), wynika z półrocznego raportu FortiGuard Labs. Laboratoria FortiGuard Labs wykryły ponad 10 tys. unikalnych exploitów w I poł. 2023 r. To wzrost o 68% w porównaniu z okresem sprzed pięciu lat; liczba wykrytych ataków ransomware w pierwszej połowie 2023 r. była o 13 razy większa niż pod koniec 2022 roku.

Startupy: Do 31 października 2023 r. trwa nabór do konkursu „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Startupy, które ukończyły pomyślnie program inkubacji nowego pomysłu biznesowego, będą mogły uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem na rynek. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w tym naborze to 60 mln zł.

Handel: Adyen Retail Report podaje, że prawie ¾ klientów uwielbia zamawiać jedzenie bez kontaktu z personelem, więc co trzecia restauracja inwestuje dziś w technologie samoobsługowe. Co drugi Polak uważa, że restauratorzy powinni połączyć platformy online z fizycznymi placówkami, żeby łatwiej było rezerwować i zamawiać. 3/4 klientów zapłaci więcej u restauratorów, którzy pozyskują surowce w zrównoważony sposób. 18% polskich firm gastro zakończyło współpracę z nieetycznymi partnerami, a 16% umożliwia klientom kompensacje CO2 za dostawy. 61% badanych w Polsce (więcej niż globalnie) chce, by eventy takie jak targi śniadaniowe, zloty food-trucków czy wydarzenia festiwalowe były całkowicie bezgotówkowe.

E-commerce: O ponad 70% zwiększyły się opłaty dotyczące bagażu podręcznego, a rejestrowanego – o blisko 50% w porównaniu r/r, wynika z danych platformy do rezerwacji biletów lotniczych FRU.pl. Mimo dwucyfrowej inflacji i galopującego wzrostu cen, w tym roku nie rezygnujemy z podróżowania. Polacy rezerwowali loty najczęściej z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem (23%), a urlop trwający od 3 do 8 dni zadeklarowało 64% osób.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

cyber_Folks: Odnotował 10,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 3,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Vercom: Zamierza rozważyć kolejne przejęcia w perspektywie lat 2024 i 2025, po zakończeniu integracji podmiotów, które dołączyły do grupy w ostatnich dwóch latach, zapowiedział prezes Krzysztof Szyszka.

Vercom: Odnotował 17,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2023 r. wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Digitree Group: Odnotowało 0,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 61 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka.DataWalk ocenia, że jego sprzedaż uruchamia się na nowo i pojawiają się liczne, nowe grupy klientów w lejku handlowym, jak chociażby bankowość, poinformował prezes Paweł Wieczyński.

Grupa Fabrity: Celuje we wzrost wyniku EBITDA r/r w całym 2023 roku, poinformował wiceprezes grupy Tomasz Burczyński. Grupa bezpiecznie szacuje wzrost przychodów na 20-25%, ale chce się zbliżyć do 30% w całym roku.

DataWalk: Odnotował 17,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 70,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

DataWalk: Został wymieniony w czterech tegorocznych raportach Gartner Hype Cycle, podała spółka. DataWalk ocenia, że zestawienie Gartnera wskazuje, iż popyt na technologie takie, jak DataWalk może dramatycznie wzrosnąć w nadchodzących latach.

InPost: Spodziewa się, że inwestycje nie będą w 2023 r. niższe niż w 2022 r, zaś w średnim terminie zadłużenie netto/EBITDA spadnie w okolice 2,0x, poinformował CFO InPost Adam Aleksandrowicz.

InPost: Spodziewa się wysoko jednocyfrowego lub nisko dwucyfrowego wzrostu wolumenowego rynku przesyłek w Polsce w 2023 roku, poinformował CFO InPost Adam Aleksandrowicz. InPost podał, że w II kwartale br. wolumenowy wzrost rynku e-commerce w Polsce wyniósł 9% r/r.

cyber_Folks: Spodziewa się zdecydowanie wyższej dynamiki marży brutto i EBITDA niż dynamiki przychodów w kolejnych kwartałach, poinformował CFO spółki Robert Stasik.

Less: Rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Wojciecha Paczki na stanowisko prezesa, podała spółka. Wojciech Paczka jest członkiem zarządu spółki od 27 grudnia 2021 roku.

InPost: Podtrzymuje prognozę 1,1-1,2 mld zł nakładów inwestycyjnych i zamiar wygenerowania dodatnich przepływów finansowych w całym 2023 roku, podała spółka.

InPost: Spodziewa się wzrostu wolumenów r/r w III kwartale 2023 r. podobnego do wygenerowanego w II kwartale 2023 r. we wszystkich segmentach (z nieznaczną poprawą w Wielkiej Brytanii i Włoszech), podała spółka. W całym 2023 Grupa oczekuje wyższego wzrostu przychodów w stosunku do wolumenów, podano także.

InPost: Odnotował 128 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 216,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Vercom: Patrzy „ze spokojem” na możliwość osiągnięcia celu dla całorocznego skorygowanego wyniku EBITDA na poziomie 80 mln zł na koniec bieżącego roku, poinformował prezes Krzysztof Szyszka.

GFT Technologies SE: Osiągnął wzrost przychodów o 10% w pierwszym półroczu 2023 roku. W porównaniu z pierwszą połową 2022 roku, skorygowany zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (skorygowane EBIT) wzrósł o 4 procent lub o 11 procent po korekcie wpływów walutowych. W pierwszym półroczu 2023 roku spółka GFT w Polsce odnotowała przychody wynoszące 13,75 mln EUR, co stanowi wzrost o ponad 100% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku.

Cyfrowy Polsat: Stowarzyszenie Filmowców Polskich podpisało umowę generalną z Grupą Polsat Plus. Nowy kontrakt ma charakter kompleksowy, a jego ważną częścią są także tantiemy za internetową eksploatację utworów. Jest to przełomowe i pierwsze tego typu porozumienie na rynku, dzięki któremu twórcy reprezentowani przez SFP będą mieli zapewnione odpowiednie wynagrodzenie także za korzystanie z ich dzieł w streamingu. „Grupa Polsat Plus to jedna z największych polskich firm, będąca wiodącym dostawcą usług medialnych i telekomunikacyjnych, dlatego bardzo nas cieszy przedłużenie współpracy i kompleksowy zakres nowej umowy, która obejmuje również internetowe pole eksploatacji. Grupa Polsat Plus okazała się pod tym względem pionierem dobrych praktyk, za którym mamy nadzieję, pójdą także kolejne podmioty działające na polskim rynku – komentuje Jacek Bromski, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Snowflake: Ogłosił wyniki finansowe za II kwartał roku fiskalnego 2024, zakończony 31 lipca 2023 r. Przychody za ostatni kwartał wyniosły 674,0 mln USD. W drugim kwartale przychody z produktów wzrosły o 37% rok do roku do 640 mln USD. Nasze skorygowane wolne przepływy pieniężne wyniosły 88 mln USD, co stanowi 50% wzrost rok do roku – powiedział Frank Slootman, prezes i dyrektor generalny Snowflake. – Snowflake, jako globalne epicentrum zaufanych danych korporacyjnych, jest dobrze przygotowany, aby odpowiadać na rosnące zainteresowanie AI/ML. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i inne instytucje są coraz bardziej świadome, że nie mogą posiadać strategii AI bez strategii dotyczącej danych.

Bosch: Startup Harbour to akcelerator dla firm technologicznych na wczesnym etapie rozwoju stworzony przez firmę. Do udziału w bieżącej edycji zaproszone są projekty z obszarów AI i Metaverse. Startupy wybrane w konkursie otrzymują wsparcie w rozwoju firmy i zespołu. W ramach inicjatywy możliwa jest także przetestowanie w pilotażu pomysłu na biznes i współpraca z firmą Bosch. Termin przesyłania zgłoszeń 30 września br.

Polski Światłowód Otwarty: W sierpniu br. w zasięgu sieci optycznej znalazło się 10 083 nowych gospodarstw domowych z 29 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (2 043), we Wrocławiu (1 655) i w Krakowie (885). Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 7 021 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 17 tys. gospodarstw domowych.

Comp: W 2024 najmocniejszym driverem wzrostu wyniku będzie 1) sprzedaż w formie abonamentowej, może odpowiadać za połowę lub więcej wzrostu, 2) spodziewana jest również sprzedaż większej liczby urządzeń fiskalnych, oraz 3) wzrost eksportu (SDE na rynek czeski mały wpływ na przychody przez kilka lat, ale referencyjny, zarząd liczy na kolejne kontrakty eksportowe, także rozwój M/platform).

Hisense: Ogłosił podpisanie umowy jako globalny sponsor UEFA EURO 2024. Hisense w ramach umowy zyska również prawa sponsorskie do europejskich kwalifikacji UEFA w latach 2023-24 i 2025-26, finałów Ligi Narodów UEFA w 2025 r., UEFA U21 EURO 2025, Finalissima 2024 i UEFA Futsal 2026.

Edison: Pierwszy w Polsce operator technologii EDI przekształca się w EDITEL Polska. To wspólna decyzja austriackich właścicieli i polskiego zarządu spółki, którzy chcą wykorzystać doświadczenie i możliwości jednego z największych operatorów komunikacji EDI w Europie. Rebranding w praktyce oznacza dla klientów notowanej na GPW spółki m.in. znaczne poszerzenie zasięgu — możliwość elektronicznej, automatycznej wymiany dokumentów handlowych z dowolnym partnerem biznesowym w Europie i nie tylko.

XTB: Adam Dubiel dołączył do XTB – z początkiem września objął stanowisko chief product & technology officera. Wcześniej, przez ponad 10 lat, był związany z jednym z Allegro.Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych XTB jest rozwój autorskiej technologii i platform inwestycyjnych. Dlatego też Dział Technologii jest jednym z kluczowych i stanowi ok. 40% zatrudnienia w XTB.

Redge Technologies: Lider technologii OTT i edge computing w Europie Środkowo-Wschodniej nawiązał współpracę z Media-Press.TV – czołowym dostawcą metadanych TV oraz streamingowych w Europie. Partnerstwo z Media-Press.TV rozszerza funkcjonalność platformy Redge Media o bogate metadane, wykorzystując maksymalnie ich potencjał. Zapewni to użytkownikom klientów platformy Redge Media niezwykłe doświadczenia w obszarze tzw. content discovery, ułatwiając im znalezienie interesujących treści dostępnych na żywo oraz na żądanie.

Oponeo.pl: Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych w sierpniu br. wyniosła 70,28 mln zł, co oznacza wzrost o 4% r/r. Narastająco przychody za okres od stycznia sierpnia br. ukształtowały się na poziomie 742,58 mln zł, co stanowi wzrost o 10% r/r.

InPost: Grupa stawia na wzmocnienie kompetencji w zakresie przesyłek transgranicznych – ważnego elementu strategii rozwoju biznesu Grupy InPost na wszystkich kluczowych rynkach, na których jest ona obecna. Dlatego do współpracy jako VP operations zaprosiła Mariana Sepesiego, który wcześniej pracował jako director of regional operations w firmie Amazon.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Cyfrowy Polsat: Zarząd zdecydował o emisji do 820 tys. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 820 mln zł, podała spółka.

Fintecom: Właściciel komunikatora GG (Gadu-Gadu) planuje przeprowadzenie crowdfundingu w IV kwartale, poinformował ISBnews prezes Romuald Remus.

Asseco Poland: Ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 15 785 607 akcji w przedziale cenowym od 75,05 zł do 82,95 zł, podała spółka.

Gamivo: Zdecydowało o kontynuowaniu skupu akcji własnych i ogłosiło drugie zaproszenie do sprzedaży 50 tys. akcji spółki stanowiących ok. 2,48% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Proponowana cena nabycia akcji wynosi 100,0 zł za sztukę.

IMS: Spółka zależna World of Music ASI objęła nowo wyemitowane akcje i objęła większościowy pakiet w Closer Music Corporation

Nexera: Zakupiła kolejny fragment infrastruktury światłowodowej Citynetu działającej w województwie łódzkim. Pozyskana sieć obejmuje 16 000 gospodarstw domowych zlokalizowanych głównie w powiecie zgierskim. W ten sposób Nexera konsekwentnie rozszerza zasięg swojego multi-światłowodu w Polsce.

Solwit: Fundusz kapitałowy Black Pearls VC ogłasza wyjście ze spółki, która została przejęta przez międzynarodową grupę konsultingową Alten. Jest to kolejne udane wyjście dla funduszu, który osiągnął zwrot 3,16-krotny zwrot z inwestycji, podał fundusz.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Poczta Polska: Rozszerzyła współpracę z Allegro, wprowadzając do oferty nowy produkt – Allegro Mini Przesyłkę, czyli nową metodę dostawy dla sprzedających i kupujących dostępną na Allegro, podała spółka. Z nowej usługi, zawierającej małe i niedrogie produkty, mogą korzystać wyłącznie osoby zamawiające i wysyłające przez Allegro, podkreślono.

PragmaGO: Buy Now Pay Later od spółki to możliwość odroczenia płatności za zakupy firmowe w Onninen – jednej z największych w Polsce hurtowni online, która oferuje materiały instalacyjne, elektroniczne i hydrauliczne. Buy Now Pay Later od PragmaGO pozwala również na wydłużenie terminu płatności w przypadku kredytu kupieckiego w Onninen.

Wasko: Oferta konsorcjum ze spółką zależną Fonono jako liderem najkorzystniejsza w postępowaniu PKP PLK. Maksymalna łączna wartość zamówienia wynosi 12,85 mln zł brutto. Przedmiotem postępowania jest zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odcinku Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice.

Prodentist: W obliczu rosnącej liczby cyberataków na placówki medyczne, postanowił zainwestować w najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT marki Zyxel.

Smile: Orlen Paczka dołącza do jednej z ciekawszych usług w polskim e-commerce. Sieć Smile pozwala sklepom internetowym korzystającym z usług IdoSell na oferowanie darmowej dostawy do punktów odbioru paczek dla zamówień powyżej 50 zł.

PKO Leasing: Klienci, podczas wizyty w jednym z 45 oddziałów w Polsce, jak również procesując leasing w oddziałach PKO Banku Polskiego lub zawierając umowę u dostawcy PKO Leasing, mogą dopełnić formalności, posługując się mDowodem.

Orange: Rusza wewnętrzna sieć kampusowa 5G na Politechnice Śląskiej. Posłuży tworzeniu i testowaniu najnowocześniejszych rozwiązań dla przemysłu 4.0. Uruchomienie ultraszybkiej sieci 5G to przełomowy moment dla Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Dzięki współpracy uczelni, Orange Polska i APA Group powstał unikalny showroom technologiczny, w którym można w praktyce przetestować innowacje na styku nauki i przemysłu 4.0.

LSI Software: Zawarł umowę z Orlenem o wartości 30,4mln zł netto na dostarczenie urządzeń w postaci terminali POS wraz z peryferiami. Umowa została zawarta na okres 5 lat.

Samsung: Zaprezentował Flagowy model karty pamięci UHS-I Pro Ultimate. Oferuje ona najwyższą prędkość odczytu, wynoszącą nawet 200 MB/s oraz prędkość zapisu wynoszącą nawet 130 MB/s – niezależnie od jej pojemności. Dostępna jest w formatach SD i microSD.

Safestar: Użytkownicy mają udostępnione korzystanie z systemu do monitorowania. działającego w oparciu o chmurę Amazon AWS.

Luxtrade: Uruchomił usługę LuxRental umożliwiającą wynajem odnowionych smartfonów w salonach stacjonarnych firmy na okres roku.

Redge Technologies: Lider technologii OTT i edge computing w Europie Środkowo-Wschodniej, nawiązał współpracę z Media-Press.TV, czołowym dostawcą metadanych TV oraz streamingowych w Europie.

Samsung Electronics: Zaprezentował flagowy model karty pamięci UHS-I o nazwie „PRO Ultimate”. Ten nośnik pamięci jest dostępny w formatach SD i microSD, co umożliwia profesjonalnym twórcom treści zwiększanie wydajności ich pracy. Nowe karty z rodziny PRO Ultimate są w sprzedaży w pojemnościach do 512 gigabajtów (GB). Kości oferują niezwykle wysoką prędkość odczytu sekwencyjnego, osiągającą nawet 200 megabajtów na sekundę (MB/s).

Bank Pocztowy: Jako pierwsza i jedyna instytucja finansowa w Polsce oferuje kartę biometryczną. Właśnie rozpoczął drugą edycję jej wydawania dla klientów indywidualnych. Odbiór pierwszej edycji projektu był bardzo pozytywny, stąd decyzja o kontynuacji wydawania kart biometrycznych.

Pekao: Od 1 września bank, na podstawie ustawy o aplikacji mObywatel, wprowadził możliwość potwierdzenia tożsamości klienta na podstawie mDowodu. Dzięki temu zarówno w placówkach bankowych Pekao, jak i partnerskich, będzie można załatwiać sprawy bez potrzeby okazywania tradycyjnego dowodu osobistego.

EFL: EFL, będący częścią międzynarodowej Grupy Credit Agricole, uruchomił Vendora.pl – marketplace B2B, w którym przedsiębiorcy i freelancerzy szybko i intuicyjnie kupią potrzebny sprzęt lub go wyleasingują. Na platformie początkowo będą dostępne artykuły z kategorii elektromobilności (np. elektryczne rowery, hulajnogi), sprzęt IT i telefoniczny, produkty „green i eko”, a w kolejnych tygodniach do oferty dołączą maszyny i urządzenia.

Źródło: ISBnews