Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 11-15 września 2023 roku.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberbezpieczeństwo: Rynek rozwiązań bezpieczeństwa (sprzętu, oprogramowania on-premises i wdrażanego w chmurze oraz usług) w Polsce wzrośnie w 2023 r. o 15,2% r/r, wynika z raportu na temat trendów branży teleinformatycznej Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) przygotowanego we współpracy z IDC Polska z okazji 30-lecia Izby. Cyberbezpieczeństwo uznano w raporcie jako fundament przyszłej gospodarki.

Telekomunikacja: P4, Polkomtel, Orange Polska oraz T-Mobile Polska zostały zakwalifikowane do II etapu aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Finanse: Główne korzyści, jakie korzystający z bankowości i internetu Polacy przypisują nowym technologiom, to oszczędność czasu (64%) i dostępność o każdej porze dnia (53%), wynika z przeprowadzonego na zlecenie ING Banku Śląskiego badania opinii na temat stosunku Polaków do technologii wspierających ich w codziennym życiu.

Kryptowaluty: Unijne rozporządzenie MiCA w sprawie rynku kryptoaktywów opublikowane 9 czerwca 2023 r. nałoży na profesjonalnych uczestników rynku, w tym emitentów i pośredników obowiązki licencyjne, prawnoorganizacyjne, ostrożnościowe i informacyjne, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rozporządzenie zacznie obowiązywać, z pewnymi wyjątkami, 30 grudnia 2024 r.

Usługi cyfrowe: Dotychczas utworzono 3,5 mln mDowodów w nowej wersji aplikacji mObywatel, w której od 14 sierpnia można tworzyć elektroniczny dowód osobisty, poinformował minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Cyberbezpieczeństwo: Raport Cyfrowej Polski o cyberbezpieczeństwie wskazuje, że kluczowe wzmacnianie ochrony urządzeń końcowych i naszej tożsamości w internecie. Obrona infrastruktury krytycznej, cyberochrona biznesu oraz naszej tożsamości w internecie ­- to zdaniem ekspertów Cyfrowej Polski, organizacji reprezentującej krajową branżę nowych technologii, trzy najważniejsze współczesne wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Związek opublikował raport, w którym opisuje aktualne cyberzagrożenia i przedstawia najnowsze rekomendacje dotyczące ochrony urządzeń końcowych, takich jak smartfony, tablety, laptopy czy drukarki, oraz naszej tożsamości w internecie.

IT: Jak wynika z badania „The Perfect Match” przeprowadzonego przez europejskiego dostawcę usług kadrowo-płacowych SD Worx, prawie 8 na 10 (78,9%) międzynarodowych firm w Polsce jest zaangażowanych w transformację cyfrową, co stawia nasz kraj na czele Europy razem z Wielką Brytanią (89%), Włochami (86,1%) i Francją (79,8%). Ponad połowa rodzimych przedsiębiorstw (52,3%) oraz 71,4% firm międzynarodowych, działających na terenie Polski, podejmuje decyzję o digitalizacji ze względu na swoich pracowników. 42,8% pracowników w Polsce uważa, że ich pracodawca zapewnia odpowiednie zasoby cyfrowe do wykonywania pracy w sposób wydajny i jakościowy. Co więcej, 41,6% uczestników badania przyznało, że niedostateczne wyposażenie technologiczne w pracy może być czynnikiem, który skłoni ich do zastanowienia się nad odejściem z firmy.

Cyberbezpieczeństwo: Incydent związany z cyberatakiem na hotel MGM Resorts spowodował, że tysiące gości nie miało dostępu do swoich pokoi. Niewykluczone, że systemy rezerwacji, bankomaty i automaty do gier stały się furtką do systemów hotelu w centrum Las Vegas. Tymczasem sektor rekreacyjno-wypoczynkowy doświadcza średnio 972 cyberataków na pojedynczą organizację w tygodniu – czytamy w raporcie opublikowanym przez Check Point Research.

ICT: 73 mld USD wynosi wartość dodana sektora teleinformatycznego w państwach Trójmorza. Sektor teleinformatyczny (ICT) w państwach inicjatywy Trójmorza (TSI) szybko się rozwija. 154 mld USD wyniosła łączna wartość eksportu towarów i usług ICT państw TSI. Branża teleinformatyczna odpowiadała za 73 mld USD wartości dodanej wytworzonej w krajach TSI i 4,7% PKB tego regionu. Wynikom ekonomicznym towarzyszy także poprawa stopnia cyfryzacji w państwach Trójmorza. Według wskaźnika DESI kraje TSI nadrobiły dystans względem Finlandii, lidera rankingu, w 3 spośród 4 kategorii. Polski Instytut Ekonomiczny wraz z CEE Digital Coalition, koalicją branży cyfrowej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w raporcie „Sektor ICT w krajach Trójmorza regionalnym motorem wzrostu” przedstawiają stan rozwoju cyfrowego gospodarek TSI oraz rolę i znaczenie sektora ICT w regionie.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

BLIK: Użytkownicy wykonali w piątek, 8 września, ponad 7 mln transakcji za pomocą tego systemu, podał Polski Standard Płatności – operator BLIK-a. To nowy rekord w dziennej liczbie operacji BLIK-iem, które zostały zrealizowane we wszystkich kanałach – e-commerce, POS, ATM oraz P2P, podkreślono.

LiveChat Software: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej zarejestrował zmiany statutu przyjęte 18 sierpnia uchwałami zwyczajnego walnego zgromadzenia i tym samym dziś nastąpiła zmiana firmy z dotychczasowej: LiveChat Software na Text, podała spółka.

Passus: Jest spokojny o wyniki za cały bieżący rok, biorąc pod uwagę pipeline swoich projektów. Spółka liczy, że osiągnie w nim wyniki przynajmniej na podobnym poziomie, jak w poprzednim roku, poinformował prezes Tadeusz Dudek.

Spyrosoft: Miał wstępnie 205 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży w I poł. 2023 r., co oznacza wzrost o 47% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne szacunkowe dane. EBITDA wyniosła 20,5 mln zł (-8% r/r).

Healthnomic: Rada nadzorcza powołała Tomasza Skalskiego do pełnienia funkcji nowego prezesa zarządu. Manager specjalizuje się w optymalizacji i zwiększaniu rentowności przedsiębiorstw oraz pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy, podała spółka. Healthnomic podtrzymuje także plany debiutu na NewConnect.

InPost: Wpłacił 118,6 mln zł podatku dochodowego (CIT) w I półroczu 2023, prawie dwukrotnie więcej niż w I półroczu ubiegłego roku (67 mln zł), podała spółka. Podkreśliła, że płaci CIT większy niż wszystkie firmy kurierskie działające w Polsce razem wzięte.

Brand24: Wypracował ok. 4 mln zł skonsolidowanej EBITDA w I poł. 2023 r. (wobec 2,6 mln zł rok wcześniej), przy ok. 13,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (wobec 10,3 mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Asseco Poland: Buduje europejski cloud, poinformował prezes Adam Góral. Po integracji infrastruktury przetwarzania danych w Polsce, Słowacji i Czechach planuje rozszerzenie tego procesu na Bałkany.

Beyond.pl: Planuje stworzenie w regionie sieci mniejszych, lokalnych obiektów, tzw. brzegowych centrów danych, poinformował ISBtech prezes Kulczyk Investments – inwestora Beyond.pl – Dawid Jakubowicz.

IMS: Odnotował 4,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Wyrównany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, na który oprócz zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej składają się koszty opcyjnych programów motywacyjnych, wyniósł 6,08 mln zł wobec 4,91 mln zł rok wcześniej.

ThermoMind: Startup, którego oparta na AI technologia rewolucjonizuje sposób wykrywania raka piersi i monitorowania pacjentów, wybrał Lublin na bazę swojej działalności. Planuje inwestycje, które pozwolą przekształcić miasto w innowacyjny hub skupiający talenty zainteresowane pracą nad awangardowymi technologiami.

Lime: Przedstawił dane finansowe oraz dotyczące liczby użytkowników za I połowę 2023 r., kiedy Lime zyskał ponad 250 mln USD wartości przejazdów (ang. Gross Bookings), co stanowi 45% wzrost w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku. Lime zanotował również dodatni, skorygowany wynik EBITDA w wysokości 27 mln USD w tym okresie. Polska przez ostatnie trzy i pół roku generowała dodatni wynik EBITDA Lime, także podczas pandemii. Od momentu rozpoczęcia działalności w Polsce w październiku 2018 r. użytkownicy Lime odbyli 18,5 mln przejazdów. W pierwszym półroczu 2023 r. 370 tys. użytkowników w Polsce odbyło co najmniej jedną podróż e-hulajnogą. Lime posiada flotę ponad 23 000 e-hulajnóg w ponad 50 polskich miastach.

Huawei CBG: Sprzedał do tej pory w Polsce ponad 2,1 mln egzemplarzy swoich urządzeń ubieralnych.

PragmaGO: Fintech wprowadza markę PragmaGO.tech, która obejmie usługi embedded finance w kanale współpracy partnerskiej. PragmaGO.tech to marka, która dostarcza innowacyjne usługi w modelu embedded finance dla B2B. Jest skierowana do partnerów biznesowych, którzy wprowadzając je do swojej działalności, dają swoim klientom i kontrahentom dostęp do środków finansowych. Partnerzy budują dzięki temu swoją przewagę konkurencyjną, zwiększają obroty i lojalność klientów. Ci z kolei, dzięki łatwemu dostępowi do pieniędzy mogą ustabilizować i rozwijać swój biznes. Obie strony zyskują, ponieważ w działalności B2B sukces merchanta zależy od sukcesów jego klientów. Usługi embedded finance to m.in. Biz Now Pay Later (płatności odroczone dla biznesu) czy Merchant Cash Advance (również w formie zaliczki przychodowej Pay By Sales). Do tworzenia tak innowacyjnych produktów potrzebne jest profesjonalne zaplecze technologiczne oraz wieloletnie doświadczenie w finansach, umożliwiające obsługę finansowania i przejęcie jego ryzyka. PragmaGO.tech spełnia te założenia. Za rozwój technologii odpowiada ponad 40-osobowy zespół developerów i specjalistów UX/UI. Identyfikacja potrzeb rynkowych oraz współpraca z partnerami leży po stronie zespołu doświadczonych managerów. PragmaGO.tech zapewnia także wsparcie zespołu marketingu, który pomaga w komunikacji usług wśród klientów partnerów.

Eurocash: Planuje dalsze inwestycje w platformę zakupową B2B eurocash.pl, z której korzysta obecnie 45 tys. sklepów i punktów gastronomicznych.

Future Collars, AWS: Szkoła kompetencji cyfrowych rozpoczyna współpracę z programem Amazon Web Services (AWS) GetIT. Inicjatywa ta ma na celu zaznajomienie uczniów w Polsce, w wieku 12-14 lat – szczególnie dziewcząt oraz przedstawicieli społeczności niedostatecznie reprezentowanych – z umiejętnościami związanymi z chmurą obliczeniową. Projekt aspiruje do zainspirowania młodzieży do rozważenia kariery w branżach STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka). Program AWS GetIT będzie realizowany przez cały rok szkolny 2023/2024, edukując uczniów w zakresie technologii przetwarzania w chmurze i zapraszając ich do wspólnej pracy w małych zespołach nad zaprojektowaniem aplikacji rozwiązującej rzeczywisty problem, z którym boryka się ich szkoła lub społeczność.

Accenture: Agnieszka Kubera objęła stanowisko Country Managing Director i prezeski zarządu w w Polsce. Jarosław Kroc będzie kontynuował swoją karierę w Accenture, wspierając rozwój praktyki w Europie Środkowo-Wschodniej i jako wiceprezes zarządu w Polsce.

AWS: W poniedziałek i wtorek odbędzie się wydarzenie AppMod: Kickstart your Modern Application Journey. Podczas tego spotkania doświadczeni architekci AWS poprowadzą sesje szkoleniowe o tym jak projektować, obsługiwać i optymalizować nowoczesne architektury aplikacji i usług oparte na Amazon EKS, Amazon ECS, AWS Fargate, AWS Lambda lub VPC Lattice oraz przedstawią najlepsze praktyki. Dodatkowo o swojej podróży do chmury opowiedzą klienci AWS.

Huawei Consumer Business Group (CBG): Zaprezentował strategii wearables i premierę nowych produktów, podczas której podzielił się kolejnymi krokami milowymi dla całego rynku technologii noszonej (wearables), wnosząc do niego ideę „Fashion Forward”, przenoszącą połączenie technologii z modą na wyższy poziom. Marka stale dokłada starań, by realizować ambitną misję tworzenia produktów i usług, które upowszechniają dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań dla konsumentów na całym świecie.

Snowflake: Analizując wzorce użytkowania z puli około 8,1 tys. klientów, Snowflake zidentyfikował dziesięć kategorii technologii, które są brane pod uwagę przez organizacje przy tworzeniu swoich stosów danych marketingowych. Obszerny raport wskazuje sposoby, w jaki klienci przyjmują rozwiązania z szybko zmieniającego się ekosystemu. Wśród kluczowych wniosków podano, że specjaliści ds. marketingu poszerzają swój nowoczesny stos danych. Dostawcy wymienieni w różnych kategoriach raportu Modern Marketing Data Stack odnotowali łącznie wzrost liczby klientów w Chmurze Danych Snowflake na poziomie od kilkunastu do prawie 30% r/r. Przyjęcie przez użytkowników Chmury Danych Snowflake rozwiązań, które wspierają sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, wzrosło o 15,5% r/r. Stało się to możliwe dzięki temu, że specjaliści ds. marketingu zaczynają badać potencjalny wpływ dużych modeli językowych i generatywnej sztucznej inteligencji na ich pracę. Jako że ochrona prywatności staje się jednym z głównych celów specjalistów ds. marketingu, eksperci Snowflake zaobserwowali 7-krotny wzrost liczby relacji z czystymi pokojami danych (DCR) w okresie od 4 kwietnia 2022 r. do 3 kwietnia 2023 r.

E-Shopping Group: Notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w obszarze e-commerce odnotowuje dynamiczny wzrost działalności i coraz lepsze wyniki finansowe. W sierpniu br. firma osiągnęła 204 tys. zł brutto szacunkowych przychodów ze sprzedaży i 2 115 zamówień w swoich siedmiu sklepach internetowych. To znaczący wzrost przychodów o prawie 82% w porównaniu do lipca 2023 r. i zwiększenie liczby zamówień o ponad 65%. Jednocześnie spółka spodziewa się, że sierpień 2023 roku, w stosunku do średniomiesięcznych wyników z okresu ostatnich trzech poprzedzających miesięcy, wykazał wzrost przychodów brutto ze sprzedaży o prawie 165% oraz wzrost liczby zamówień o ponad 219%. Osiągane wyniki są zasługą elastycznego i prostego modelu sprzedaży oraz strategicznego podejścia do rozwoju. Portfolio marek E-shopping Group ma potencjał do osiągnięcia 25 tys. zamówień rocznie. Spółka ma w planach ekspansję na rynki międzynarodowe oraz wprowadzenie na rynek własnych marek z kategorii kosmetyków i suplementów diety oraz zabawek.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

ING: Wystartowała czwarta edycja Programu Grantowego skierowanego do start-upów i młodych naukowców. Bank po raz kolejny przeznaczy 1 mln zł na najlepsze rozwiązania, które pomogą zadbać o zdrowe życie w każdym wieku. Zgłoszenia można przesyłać do 16 października 2023 r.

REDD: Firma technologiczna, która zbudowała największą bazę danych rynku nieruchomości komercyjnych w tej części Europy, pozyskała nowych inwestorów. W REDD zainwestowali: Tomasz Trzósło (prezes EPP), Bartosz Mierzwiak (były dyrektor zarządzający w Logicor) oraz Krzysztof Kalicki (w Radzie Nadzorczej Deutsche Bank Polska). W obecnej rundzie inwestycyjnej dedykowanej aniołom biznesu spółka zebrała 6,5 mln zł. „Nowi inwestorzy to rozpoznawalne osobowości nieruchomości i bankowości. Wejście Tomasza Trzósło, Bartosza Mierzwiaka i dr Krzysztofa Kalickiego do grona inwestorów REDD to wyraz ogromnego zaufania i strategiczny krok naprzód w realizacji naszej wizji „zmieszczenia wszystkich nieruchomości komercyjnych w cyfrowej kieszeni” – powiedział CEO REDD Group Tomasz Ogrodzki.

Cyfrowy Polsat: Przydzielił obligacje serii E o wartości nominalnej 820 mln zł i rozważa emisję obligacji serii F na ok. 400 mln zł do końca IV kwartału 2023 roku.

OEX: Chce znacząco zwiększyć skalę działalności poprzez rozwój organiczny i akwizycje. Dysponuje gotówką przekraczającą 70 mln zł i bardzo niewielkie zadłużenie w łącznej kwocie ponad 21,5 mln zł, co daje możliwości w zakresie wsparcia potencjalnych akwizycji.

Scrab: Narzędzie pozwalające na automatyzację analizy fundamentalnej wychodzi poza Stany Zjednoczone. Fundusz Dog Eat Dog Venture Capital LLC objął część udziałów w spółce stojącej za marką i zapewnił finansowanie, dzięki któremu aplikacja może konkurować z największymi graczami na globalnym rynku inwestycyjnym.

BidFinance: Ogłosił pozyskanie inwestycji od funduszu FundingBox oraz grupy prywatnych inwestorów, aby umocnić swoją rynkową pozycję i przyspieszyć międzynarodową ekspansję. Bidfinance to polski fintech, serwis aukcyjny i narzędzie skierowane do firm, które zajmują się kupnem i sprzedażą pakietów długów, w tym m.in. banków, instytucji finansowych, firm leasingowych itp.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Comperia.pl: Rozpoczęła prace nad uruchomieniem w ramach Grupy działalności w obszarze usług płatniczych poprzez utworzenie jednoosobowej spółki zależnej mającej pełnić funkcję krajowej instytucji płatniczej (pod warunkiem uzyskania zezwolenia KNF po złożeniu wniosku), podała spółka. Comperia wniesie do spółki zależnej wkład 600 tys. zł na poczet objęcia jej wszystkich udziałów w zamian za ten wkład.

InPost: Podpisał umowę na instalację urządzeń Paczkomat na stacjach Repsol – hiszpańskiego potentata w sprzedaży produktów z ropy naftowej – na terenie całej Hiszpanii, podał InPost.

Answear.com, Grupa Capital Park: Podpisały umowę na wynajem powierzchni w Fabryce Norblina w Warszawie, na której powstanie pierwszy stacjonarny sklep Answer.com oraz przeniesiony zostanie sklep marki PRM. Łącznie zajmą one blisko 2 500 m2, podał Capital Park.

Allegro: Uruchomiło nową metodę dostaw do Czech – Allegro International Delivery, podała spółka. Metoda łączy najlepsze rozwiązania transportowe od lokalnych partnerów – InPostu oraz należącego do Allegro czeskiego przewoźnika – We|Do. Pieczę nad całym procesem doręczenia oraz komunikacją pomiędzy partnerami transakcji pełni Allegro.

XTPL: Zawarł z Detekt Technology Inc. umowę niewyłącznej dystrybucji rozwiązań technologicznych XTPL na Tajwanie, podała spółka. Współpraca ma na celu wsparcie XTPL w znalezieniu coraz szerszych zastosowań dla technologii oraz produktów spółki w korporacjach technologicznych oraz centrach B+R i jednostkach naukowych. Partnerstwo przyczyni się także do zwiększenia świadomości i rozpoznawalności rozwiązań XTPL wśród globalnych graczy na rynku technologii półprzewodnikowych oraz wyświetlaczy.

Infinix: Zaprezentował 3D Lighting Leather – pierwszy na rynku materiał z syntetycznej skóry przepuszczającej światło, który wkrótce zadebiutuje na obudowie limitowanej edycji Infinix NOTE 30 VIP.

FREENOW: Uruchomił ponad 20 dodatkowych punktów weryfikacyjnych na terenie całej Polski, w których sprawdzono tożsamość i dokumenty ponad 18 tysięcy kierowców współpracujących z platformą. Aktualnie na terenie całego kraju funkcjonuje 25 punktów weryfikacyjnych kierowców FREENOW.

Kingston: Wprowadził na rynek najlepszą w swojej klasie, szyfrowaną sprzętowo pamięć flash USB Kingston IronKey D500S, zapewniającą wojskowy poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych. Pamięć posiada 256-bitowe szyfrowanie XTS-AES, ochronę przed atakami BadUSB i Brute Force z cyfrowo podpisanym oprogramowaniem sprzętowym.

KOMSA Polska: Wraz z podpisaniem umowy na wyłączną dystrybucję w Europie Środkowo-Wschodniej portfolio ujednoliconej komunikacji i contact center (UC/UCC) firmy Mitel, wychodzi naprzeciw potrzebom regionalnego biznesu w obszarze Modern Work.

Stoen Operator: Wdrożył nową odsłonę strony internetowej stoen.pl jako kolejny krok w stronę dalszej digitalizacji spółki i wdrażania udogodnień z myślą o odbiorcach usług.

Microsoft: Jako jedyny globalny dostawca chmurowy dołącza do Oracle i oferuje usługi Oracle Cloud Infrastructure Database Services w celu uproszczenia procesów migracji do chmury, a także wdrażania oraz zarządzania wieloma chmurami jednocześnie u klientów. Oracle Database@Azure zapewnia klientom bezpośredni dostęp do usług bazodanowych Oracle działających w Oracle Cloud Infrastructure (OCI) i wdrożonych w centrach danych Microsoft Azure.

Bolt: Europejska platforma oferująca rozwiązania mobilności współdzielonej nawiązała współpracę ze Snapchatem. W ramach wspólnych działań powstał filtr, który przy pomocy rozszerzonej rzeczywistości (AR) daje każdemu możliwość zobaczenia na własne oczy, jak miasto, w którym mieszka, wyglądałoby z mniejszą liczbą samochodów.

Emplocity: Notowana na NewConnect spółka, zajmująca się automatyzacją procesów w biznesie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, podpisała list intencyjny o współpracy z firmą Sagitum, która dostarcza oprogramowanie, rozwija infrastrukturę oraz dba o bezpieczeństwo danych klientów korporacyjnych. Celem zawiązania współpracy jest stworzenie i oferowanie nowych produktów oraz dotarcie do nowych klientów.

Jabra: Najnowsze słuchawki true wireless klasy premium Jabra Elite 10 i Elite 8 Active, zaprezentowane na tegorocznych targach IFA w Berlinie, są już dostępne w Polsce.

Motorola: Zaprezentowała model edge 40 neo i wprowadziła na rynek także nowości z popularnej serii moto g – moto g84 5G, moto g54 5G oraz moto g54 5G Power Edition.

Globalworth Poland: Ogłosił uruchomienie Globalworth App, narzędzia do kompleksowego zarządzania przestrzenią biurową.

Infinix: Wkrótce do Polski trafi limitowana edycja smartfona Infinix stworzona we współpracy z należącym do BMW centrum projektowym Designworks – Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition. Wyglądem obudowy oraz motywem interfejsu użytkownika nawiązuje on do estetyki wyścigów samochodowych.

Huawei CBG Polska: Ogłosił debiut nowej odsłony serii Watch GT. Huawei Watch GT 4 na jednym ładowaniu może pracować nawet przez 14 dni (wersja 46 mm) lub 7 dni (wersja 41 mm).

OVHcloud: Udostępnił swoim klientom IaaS kalkulator śladu węglowego, który dostarcza comiesięczne raporty na temat emisji dwutlenku węgla, związanej z korzystaniem z chmury obliczeniowej.

Cosmose AI: Startup założony przez Polaka, Mirona Mironiuka, wprowadza nową technologię na smartfony, KAIKAINOW. Rozwiązanie, która ma wykorzystać potencjał tego, ile razy bezsensownie patrzymy na puste ekrany swoich telefonów.

Apple: Zaprezentował iPhone 15 i iPhone 15 Plus. „Oba stanowią wielki krok naprzód. Przynoszą innowacyjne i twórczo inspirujące zmiany w konstrukcji aparatów fotograficznych, intuicyjne interakcje z Dynamic Island oraz czip A16 Bionic o wysokiej wydajności sprawdzonej w praktyce. W tym roku osiągamy też nowy poziom fotografii obliczeniowej, wprowadzając aparat główny 48 MP z nową domyślną superwysoką rozdzielczością 24 MP, nową opcję 2-krotnego zoomu i nowe podejście do fotografii portretowej” – powiedziała wiceprezeska Apple w pionie Worldwide iPhone Product Marketing Kaiann Drance.

Źródło: ISBnews