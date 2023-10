Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 23-27 października.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Rynek mediów: Wartość polskiego rynku rozrywki i mediów wzrośnie o 6,6% r/r do 48,1 mld zł w 2023 r., co plasuje nasz kraj w pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), jeżeli chodzi o wartość przychodów z tego sektora, wynika z polskiej edycji raportu „Global Entertainment & Media Outlook 2023-2027” opracowanego przez PwC Polska. W latach 2022-2027 średnioroczne tempo wzrostu przychodów z rynku E&M w Polsce będzie wyższe od tego na świecie i wyniesie 4,6%, podczas gdy globalnie sektor będzie wzrastał o 3,6% r/r.

Płatności odroczone: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił w maju 2023 r. finansowania o wartości 305,1 mln zł (+7,7% m/m, +44,1% r/r), wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF. We wrześniu wartość finansowania (z wyłączeniem BNPL) w tradycyjnym sektorze pożyczek pozabankowych wyniosła 1,03 mld zł.

Zaległości na rzecz telekomów: Zaległości Polaków na rzecz telekomów wyniosły 1,45 mld zł na koniec września br. (spadek o 61 mln zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy), a problem ze spłatą ma 326 tys. osób, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Rynek VC: Przez polski rynek VC przepłynęło 424 mln zł w III kwartale br., wynika z raportu PFR Ventures i Inovo VC. To łączna wartość kapitału, który 74 polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w 95 rodzimych, innowacyjnych spółek. Porównując sumę finansowania z trzech pierwszych kwartałów w 2022 i 2023 roku, odnotowano spadek o 54% (do 1 297 mln zł). Spadek wartości inwestycji VC w skali Europy wynosi 49%, a w regionie CEE 76%.

Działalność B+R: Nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wyniosły 44,7 mld zł w 2022 r. i wzrosły o 18,6% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wskaźnik intensywności prac B+R, stanowiący udział nakładów wewnętrznych na działalność B+R w PKB, wyniósł 1,46% (w 2021 r. – 1,43%).

AI w pracy: W Polsce 48% pracowników zauważa zmiany związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w miejscu pracy, 43%, pomimo trudnej do przewidzenia przyszłości, jest spokojnych o swoje stanowisko, zaś 33% nie ma obaw co do przyszłości w firmie, wynika z najnowszego raportu Manpower „Nastroje polskiego rynku pracy – perspektywa kandydatów”.

Praca w IT: Niemal połowa badanych uważa, że znalezienie pracy w IT jest teraz trudniejsze niż przed rokiem – pogorszenie sytuacji dostrzegają szczególnie osoby ze specjalizacji Project Management oraz Frontend; zdaniem 80% ankietowanych, elementem, którego najczęściej brakuje w ogłoszeniach o pracy, jest informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia; zbyt długi czas oczekiwania na ofertę pracy jest powodem jej odrzucenia dla 43,2% kandydatów i kandydatek; 3,9% badanych deklaruje, że zawsze otrzymuje informację zwrotną po rozmowach rekrutacyjnych, a 33,6% otrzymuje ją rzadko, wynika z raportu No Fluff Jobs.

Re-commerce: Rynek re-commerce, czyli handlu wcześniej posiadanymi rzeczami, zwiększa się czterokrotnie szybciej niż rynek handlu detalicznego. W ostatnich 5 latach rynek re-commerce rósł globalnie średnio o 10% rocznie, osiągając wartość 174 mld USD w 2022 r., podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Temu trendowi towarzyszy zamykanie stacjonarnych sklepów z odzieżą używaną w Polsce. Ich liczba w ostatnich 15 latach spadła prawie o połowę. Inaczej mówiąc, sprzedaż rzeczy „z drugiej ręki” przenosi się do internetu.

M&A w IT: Obecnie 44% spółek technologicznych znajduje się w portfelach funduszy dłużej niż cztery lata, a 15% od ponad sześciu lat, wynika z danych Bain & Company. Tak wysoki odsetek, nienotowany od ponad dekady, jest efektem ograniczenia liczby fuzji i przejęć w branży od trzeciego kwartału 2022 roku. Rosnąca liczba dojrzałych spółek technologicznych w portfelach funduszy inwestycyjnych, wymuszone przez rynek przyspieszenie osiągania rentowności przez firmy z segmentu venture capital oraz spadek wycen powinny przełożyć się na wzrost liczby fuzji i przejęć w tym sektorze, oceniają eksperci firmy.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

XTB: Wprowadzi plany inwestycyjne we wszystkich swoich oddziałach do końca roku, zaś na początku przyszłego przeprowadzi kampanię marketingową, zapowiedział prezes spółki Omar Arnaout. Nie wykluczył wprowadzenia do oferty także obligacji.

Sygnity: Odnotowało ok. 9 mln skonsolidowanego zysku netto i ok. 14 mln zł zysku EBITDA w IV kw. r.obr. 2022/2023 (lipiec-wrzesień 2023), podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody w tym okresie wyniosły ok. 59,2 mln zł, a zysk brutto 11,4 mln zł.

XTB: Osiągnął 121,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale 2023 r., wobec 236,22 mln zł rok wcześniej, podała spółka powołując się na wstępne dane.

Shoper: Spodziewa się, że GMV sklepów (tj. całkowita wartość realizowanych przez nie zamówień), z uwzględnieniem migracji sklepów z home.pl od listopada, wzrośnie w tym roku o 13-15% r/r, poinformował prezes Marcin Kuśmierz. Gdyby transakcja z home.pl wydarzyła się wcześniej – tak jak planowała spółka – i migracja następowała od stycznia br., wzrost wyniósłby w tym roku 20-25%. Liczby te pokazują, jakiego „bonusu” wynikającego ze współpracy spółki z home.pl można spodziewać się w 2024 r., ocenił prezes.

Shoper: Odnotował 5,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 2,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Comp: Podniósł szacunkowy wynik EBITDA do ok. 100-105 mln zł w 2023 r. (z minimum 95 mln zł przewidzianych w strategii COMP 2025 Next Generation), podała spółka.

Asseco SEE: Portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) w bieżącym roku ma wartość 328,4 mln euro i jest o 8% wyższy r/r, podała spółka. W 2024 r. Asseco SEE liczy wstępnie na wzrost backlogu o ok. 12-14%, poinformował prezes ASEE Piotr Jeleński.

Answear.com: Zawarł z mBank SA – Biuro Maklerskie umowę plasowania akcji serii L, zgodnie z którą mBank zobowiązał się do świadczenia na rzecz spółki usług niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia oferty akcji, podała spółka. Proces budowania księgi popytu na akcje serii L rozpoczyna się 25 października 2023 r. o godzinie 9:00 i zakończy się 26 października 2023 r. nie później niż o godzinie 23:59.

Asseco SEE: Asseco South Eastern Europe odnotowało 62,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 49,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Orange Polska: Ocenia, że jest wystarczająco zabezpieczony, aby nie oczekiwać istotnego wpływu kosztów energii na wyniki w latach 2023-2024, natomiast spodziewa się, że głównym czynnikiem ryzyka pozostanie inflacja, w tym też związany z nią wzrost płacy minimalnej, poinformował członek zarządu ds. finansowych Jacek Kunicki.

Orange Polska: Nie ma obecnie potrzeb zwiększania poziomu zadłużenia, natomiast może rozważyć rolowanie ok. 30% obecnego zadłużenia, które zapada w II kw. 2024 r., poinformował członek zarządu ds. finansowych Jacek Kunicki.

Allegro: Marcin Ciećwierz – twórca i założyciel OpenNet.pl – objął stanowisko prezesa zarządu spółki, która od trzech lat jest częścią Grupy Allegro, podało Allegro.

Orange Polska: Jest „mocno zaawansowany” w przygotowaniach do wdrażania usług 5G po wygraniu aukcji na częstotliwości z pasma 3,6 GHz i planuje wydać na ten cel ok. 0,7 mld zł w br., podała spółka.

Cloud Technologies: W sierpniu b.r., mimo wysokiej bazy, zwiększyła sprzedaż danych do kluczowych klientów o 27% r/r. Spółka rośnie dwukrotnie szybciej niż rynek.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

QNA Technology: Planuje debiut na rynku NewConnect w bieżącym kwartale, poinformował prezes Artur Podhorodecki.

Creotech Instruments: Ocenia, że środki pozyskane z emisji akcji powinny wystarczyć do momentu osiągnięcia rentowności, ale nie wyklucza, że w przyszłości może potrzebować kapitału na większe działania w obszarze skalowania biznesu, poinformował prezes Grzegorz Brona.

Action: Podjął decyzję o realizacji zmienionego programu nabywania akcji własnych poprzez zwiększenie liczby akcji do maksymalnie 2,5 mln sztuk z 2 003 700 akcji poprzednio oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na buy-back do 43 mln zł z 30 mln zł poprzednio, podała spółka. Pozostałe warunki programu nie uległy zmianie: termin realizacji programu to 30 września 2027 r., a cena, za którą spółka nabywać będzie akcje własne nie może być niższa od wartości nominalnej akcji i wyższa niż 35 zł.

Vigo Photonics: Warsaw Equity Management – akcjonariusz Vigo Photonics – rozpoczął przegląd potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w spółkę, podało Vigo Photonics.

Vigo Photonics: Akcjonariusze zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 20 listopada o emisji nie więcej niż 145 799 akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

PGE: PGE Ventures – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – po osiągnięciu celów inwestycyjnych sprzedała udziały w spółce PySENSE, działającej w sektorze IoT, podała PGE.

Dino Polska: Złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek od zgodę na przejęcie kontroli nad spółką eZebra.pl, podał Urząd.

Asseco SEE: Asseco South Eastern Europe zamknął akwizycję spółki e-commerce’owej Ifthenpay w Portugalii i prowadzi obecnie prace nad kolejnymi przejęciami, które ma nadzieję sfinalizować pod koniec tego roku lub na początku przyszłego, poinformował prezes ASEE Piotr Jeleński. Spółka „aktywnie rozmawia” m.in. na temat akwizycji spółki w Ameryce Łacińskiej, dodał.

Asseco SEE: Asseco South Eastern Europe wstępnie oczekuje wyższej dywidendy z zysku za 2023 rok niż za ub.r., poinformował prezes ASEE Piotr Jeleński.

Orange Polska: Traktuje poziom dywidendy wypłaconej za 2022 r. jako „absolutne minimum” dla wypłat w przyszłości, natomiast ostateczną decyzję co do wysokości wypłaty z zysku za 2023 r. podejmie w lutym przyszłego roku, poinformował członek zarządu ds. finansowych Jacek Kunicki.

Grupa Data4: Pozyskała finansowanie w wysokości 2,2 mld euro, z możliwością rozszerzenia do 3,2 mld euro na dalszy rozwój w Europie, podała spółka. Dzięki funduszom Data4 planuje czterokrotnie zwiększyć swoją sprzedaż w ciągu siedmiu lat do poziomu 800 mln euro. Plan inwestycyjny obejmie także 500 mln euro przeznaczone na inwestycje w Polsce.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody za wrzesień 2023 r. wyniosły ok. 304 mln USD i były o ok. 4% wyższe od przychodów wypracowanych we wrześniu 2022 r. (291 mln USD), podała spółka.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

OneMoreBeer: Uruchomi w tym roku platformę e-commerce, która ma ułatwić handlowcom zakup polskich piw kraftowych i najbardziej poszukiwanych piw zagranicznych, podała spółka. Platforma ma pomóc odbiorcom w składaniu zamówień na piwa rzemieślnicze 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Passus: Zawarł umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa na dostawę subskrypcji oprogramowania służącego do reagowania na incydenty bezpieczeństwa IT, podała spółka. Umowa obejmuje dwie części: zamówienie podstawowe o wartości 10,99 mln zł brutto, obejmujące dostawę oprogramowania z 24-miesięcznym okresem wsparcia i gwarancji producenta, oraz zamówienie opcjonalne o łącznej wartości 4,734 mln zł brutto, obejmujące dostawę oprogramowania ze wsparciem i gwarancją producenta na okres nie krótszy niż do dnia wygaśnięcia wsparcia i gwarancji dla oprogramowania w ramach zamówienia podstawowego.

Google, Polsat: Google Cloud oraz Grupa Polsat Plus (GPP) ogłosiły strategiczne partnerstwo, w ramach którego Google podpisze swoją pierwszą w Polsce umowę na zakup czystej i zielonej energii elektrycznej, podały spółki. Grupa Polsat Plus, dzięki zastosowaniu rozwiązań chmury Google Cloud, przyspieszy swój rozwój technologiczny i transformację cyfrową.

Powerdot: Nawiązał współpracę z Elocity, w wyniku której stacje ładowania Powerdot będą dostępne w aplikacji mobilnej Elocity, z której korzysta 30 tysięcy użytkowników, podał Powerdot.

Grupa Orlen: Uruchomiła w Warszawie pierwszy punkt automatycznej sprzedaży pod marką Orlen w ruchu, podała spółka. Sklep oferuje różnorodną gamę produktów, dostępnych przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Projekt jest realizowany w ramach programu akceleracyjnego Orlen Skylight accelerator.

InPost: Rozpoczął nowy projekt budowania wiat solarnych na przystankach autobusowych we wsiach, miasteczkach i miastach, podała spółka. Pierwsza wiata solarna wraz z urządzeniem Paczkomat została zainstalowana w gminie Nędza w województwie śląskim. Kolejne dwie wiaty zostaną zainstalowane w Kielcach oraz w gminie Słupno.

ING Bank Śląski: Zaprezentuje nową wersję aplikacji Moje ING 12 listopada. Klienci zyskają większą możliwość personalizacji i łatwiejszy dostęp do najczęściej używanych funkcji. Zmieni się także strona logowania w przeglądarce. Będzie bardziej przejrzysta i łatwiejsza w obsłudze.

Noctiluca: Otrzymała podpisaną umowę określającą zasady, na jakich testowane będą materiały przez nowego partnera będącego producentem wyświetlaczy OLED. Jednocześnie, na bazie umowy, spółka przekazała partnerowi swoje związki do testów w celu oceny wykonalności zastosowania produktów Noctiluca (materiały OLED) w urządzeniach partnera.

Anwim: Właściciel sieci stacji paliw Moya i operator programu flotowego Moya firma wprowadził opcję mobilnych płatności za paliwo przy dystrybutorach dla wszystkich klientów flotowych. Dzięki możliwości zintegrowania karty płatniczej z aplikacją mobilną, możliwe jest dokonywanie płatności za paliwo i za wybrane produkty pozapaliwowe z poziomu aplikacji Moya firma także w przystacyjnym sklepie.

Erli: Platforma zakupowa nawiązała współpracę z partnerami oferującymi opony we wszystkich segmentach: ekonomicznym, średnim oraz premium dla całego przekroju kategorii, od aut osobowych, przez motocykle, po samochody ciężarowe i maszyny rolnicze. Dzięki temu oferta Erli wzbogaciła się o ponad 58 tysięcy ofert opon.

Źródło: ISBnews