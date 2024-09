Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 16-20 września 2024 roku.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Sprzedaż muzyki: Sprzedaż muzyki w Polsce wzrosła o 31,6% r/r do 392,5 mln zł w I półr., w tym sprzedaż cyfrowa – o 31,4% r/r do 314,3 mln zł, podał Związek Producentów Audio Video (ZPAV).

AI, ML: W regionie CEE, 9 na 10 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) stosuje sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe (ML), przy czym prawie co czwarta firma – w znacznym stopniu, wynika z raportu AI Chamber (Izby AI). Prawie 63% badanych MŚP postrzega AI jako wsparcie, a 15% widzi w tej technologii konkurencję, zaś 4% pracowników MŚP obawia się AI.

Cyberbezpieczeństwo: Odsetek polskich firm, które nie używają oprogramowania antywirusowego wynosi 41%, zaś firm, które przeprowadzają regularne testy bezpieczeństwa teleinformatycznego – 32%, wynika z raportu przygotowanego przez ESET i DAGMA Bezpieczeństwo IT. Ponad połowa pracowników nie przeszła od 5 lat ani jednego szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie 88% polskich firm doświadczyło cyberataku w ciągu ostatnich 5 lat.

AI: Wśród polskich firm 30% wdrożyło technologie AI, a w ciągu minionego roku adaptacja AI w polskich firmach urosła o 36%, osiągając najszybsze tempo wzrostu spośród krajów Unii Europejskiej, wynika z danych raportu zleconego przez Amazon Web Services (AWS).

Praca w IT: Zatrudnienie nowych pracowników planuje 47% firm sektora IT dóbr & usług konsumenckich w IV kwartale, a zmniejszenie liczby etatów przewiduje 20% organizacji, wynika z raportu ManpowerGroup. W IV kwartale tego roku 31% pracodawców nie przewiduje zmian w zespołach.

Patriotyzm gospodarczy: Wybieranie polskich rozwiązań technologicznych w przypadku zakupów oprogramowania i usług technologicznych deklaruje 55% badanych przez polski ClickMeeting. Jednocześnie 35% badanych przyznaje, że faktycznie korzysta z polskiego oprogramowania.

Dostęp do internetu: Ministerstwo Cyfryzacji wydłużyło okres realizacji projektów w ramach Funduszu Szerokopasmowego dot. poprawy dostępu do internetu do czerwca 2025 r., podał resort.

E-banking: Odsetek osób deklarujących dokonywanie płatności wyłącznie z wykorzystaniem gotówki spadł o 3,4 pkt proc. r/r do 8,3% w 2023 r., wynika z badania Narodowego Banku Polskiego (NBP). Jednocześnie badanie wykazało, że ponad 2/3 respondentów posiada odłożoną gotówkę na tzw. wszelki wypadek (68,8%).

FENG: PFR Ventures podpisało pierwsze cztery umowy z zespołami zarządzającymi funduszy venture capital w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowe fundusze będą dysponować kapitałem o łącznej wartości ponad 250 mln zł, z czego wkład PFR Ventures wynosi ok. 200 mln zł. To środki, które zostaną wykorzystane na inwestycje w innowacyjne polskie startupy.

Cyfryzacja ochrony zdrowia: Efektywne wykorzystanie pieniędzy z KPO na cyfryzację ochrony zdrowia wymaga uproszczenia procedur, wyboru priorytetowych projektów, podziału środków na odpowiednie transze, czy prowadzenia działań edukacyjnych, napisali w liście do resortu zdrowia Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy dla Zdrowia, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza, Polska Izba Informatyki Medycznej, Polskie Stowarzyszenie HL7 oraz Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. Zdaniem sygnatariuszy listu, zagospodarowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy jest obecnie kluczowym wyzwaniem związanym z dalszym rozwojem systemu e-zdrowia. Ich zdaniem warto wyodrębnić projekty finansowane przez bezpośrednie wsparcie podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz takie, które stanowią pomoc dla twórców oprogramowania wdrażanego w ochronie zdrowia.

Technologia i środowisko: Co druga osoba krytycznie ocenia firmy technologiczne, przyznając, że nie traktują one wystarczająco poważnie wpływu, jaki same wywierają na środowisko naturalne, wynika z raportu theprotocol.it „Polacy na cyfrowej równoważni. Cyfrowy ślad technologii 2024”. 55% specjalistek i specjalistów IT jest zdania, że zagadnienia związane z ekologią cyfrową będą źródłem zmian w branży IT w najbliższych latach. 6 na 10 respondentów uważa, że indywidualne decyzje ekologiczne mają znaczenie, bowiem mogą inspirować do działania innych, wywołując tym samym efekt skali.

Internet mobilny: Orange liderem internetu mobilnego w sierpniu br. ze względu na najszybsze 5G i znaczącą przewagę nad konkurencją. W sierpniu 2024 roku w Polsce przeprowadzono 341 333 pomiary jakości i szybkości Internetu mobilnego za pomocą aplikacji RFBENCHMARK. Dominującą technologią w codziennym użytkowaniu pozostaje 4G, które stanowiło 74% testów (251 985 pomiarów). Mimo to, zainteresowanie sieciami 5G rośnie, co pokazują wyniki 82 819 testów, czyli 24% wszystkich pomiarów.

Robotyka: Ponad 50% spośród 1200 producentów w Ameryce Północnej i Europie deklaruje, że wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w swojej produkcji, wynika z badania Universal Robots (UR). Technologie te będą nadal odgrywać kluczową rolę w przyszłości produkcji, na co wskazuje 48% producentów planujących dalsze inwestycje w sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do 2025 roku.

AI: W odniesieniu do rozwoju sztucznej inteligencji panuje wśród Polaków ostrożny optymizm. Niemal wszyscy respondenci zadeklarowali w badaniu PIE, że słyszało o sztucznej inteligencji, a 92,5% stwierdziło, że cyfrowe usługi publiczne ułatwiają im załatwianie spraw urzędowych. Jednak o tym, że sztuczna inteligencja przyniesie społeczeństwu więcej korzyści niż szkód, przekonanych było tylko 51,1% ankietowanych. Jednocześnie 67% Polaków chce rozwoju zastosowania AI w administracji publicznej, aczkolwiek tylko 27,2% jest gotowych sfinansować te inwestycje przez podwyżkę podatków. Takie wnioski płyną z raportu PIE „Stosunek Polaków do wykorzystania sztucznej inteligencji w administracji publicznej”.

Krypto: Polska jest na drodze do zbudowania bezpiecznego rynku aktywów cyfrowych, a kluczową rolę w tym procesie odegrają wprowadzane obecnie przepisy o aktywach cyfrowych MiCA. To szansa na skokowy rozwój dla polskiej branży krypto, ale polski projekt tej ustawy ciągle jeszcze nie wspomaga rozwoju branży, tak jak mógłby to robić. Cały czas potrzeba też więcej edukacji i budowania zaufania, aby przyśpieszyć proces masowej adopcji kryptowalut w Polsce – to kluczowe przesłania z wystąpień przedstawicieli największej na świecie giełdy krypto Binance podczas Warsaw Blockchain Week (WBW).

E-commerce: E-commerce farmaceutyczny jest kluczowym elementem cyfrowej transformacji systemu opieki zdrowotnej, która przyspieszyła w ostatnich latach. W 2023 roku wartość sprzedaży na polskim rynku e-aptek osiągnęła wartość 1892 mln zł (w cenach detalicznych) i była wyższa o 291 mln zł niż w 2022 roku. 333 aptek stacjonarnych zgłosiło zamiar prowadzenia sprzedaży wysyłkowej leków. Wzrost liczby osób cierpiących na choroby przewlekłe, starzejąca się populacja oraz rosnąca świadomość zdrowia i dobrostanu sprawiają, że konsumenci szukają bardziej efektywnych sposobów niż te dostępne w tradycyjnych schematach leczenia. Chcą wygodnych, łatwo dostępnych i spersonalizowanych doświadczeń zakupowych. Łatwość i możliwość porównywania cen, dyskrecja i prywatność zakupów online oraz rozwój telemedycyny dodatkowo zachęcają do korzystania z aptek internetowych. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój farmaceutycznego e-commerce, IQVIA, wiodący globalny dostawca badań klinicznych, analiz komercyjnych i informacji dotyczących zdrowia dla branży life science i podmiotów opieki zdrowotnej, we współpracy z kancelarią prawną Rymarz Zdort Maruta, opracowały „Raport: E-commerce na rynku farmaceutycznym 2024”.

AI: 90% organizacji planuje wdrożenie GenAI do 2025 roku, ale równie duży odsetek decydentów przyznaje, że brak pełnego zrozumienia tej technologii może opóźniać proces adaptacji, wynika z badania Marketers and GenAI: Diving Into the Shallow End, przeprowadzonego przez Coleman Parkes Research na zlecenie SAS. Kluczowe wnioski badania: 75% specjalistów ds. marketingu już teraz korzysta z GenAI w codziennej pracy, głównie do tworzenia treści. Największe korzyści wynikają z zastosowania GenAI w obszarze personalizacji (92%), satysfakcji klientów (89%) oraz analityce prognostycznej (88%). Jednym z głównych wyzwań dla firm jest brak solidnych ram zarządzania danymi – jedynie 10% organizacji posiada ugruntowane struktury w obszarze GenAI. Eksperci SAS podkreślają, że edukacja kadry zarządzającej jest kluczowa, aby w pełni wykorzystać potencjał tej technologii.

Cyberbezpieczeństwo: Liczba ataków Business Email Compromise wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy i stanowi dziś 10,6% wszystkich ataków z wykorzystaniem wiadomości e-mail. Przejęcia konwersacji również stają się coraz popularniejsze, a ich liczba wzrosła o 70% od 2022 roku. Atakujący chętnie wykorzystują także kody QR, popularne usługi webmail oraz narzędzia do skracania adresów URL. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu przygotowanego przez firmę Barracuda, producenta rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa IT.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

XTPL: Liczy, że jeszcze w tym roku otrzyma od partnera pozytywną decyzję o wdrożeniu w jednym z czterech najbardziej zaawansowanych projektów przemysłowych, poinformował prezes Filip Granek. Ponadto spółka spodziewa się, że w 2024 r. pozyska łącznie 10 zamówień na dostawę urządzeń Delta Printing System (DPS).

XTPL: Odnotowało 10,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 1,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Answear.com: Podtrzymuje cel uzyskania przez przejętą w ub.r. markę z segmentu luxury streetwear PRM progu rentowności w IV kw. 2024 r., poinformowała spółka.

Allegro: Do programu Allegro Delivery, który Allegro wprowadziło w czerwcu br. i w którym pierwszymi partnerami są One by Allegro oraz Orlen Paczka, wkrótce dołączą kolejni, poinformował prezes Roy Perticucci.

Allegro: Przygotowuje się do wejścia na Węgry, co planuje jeszcze w tym roku, poinformował prezes Roy Perticucci, podtrzymując wcześniejsze zapowiedzi spółki.

Allegro: Oczekuje wzrostu GMV (czyli całkowitej wartości brutto towarów sprzedanych na Allegro) z działalności w Polsce w przedziale 10-11% r/r w III kw. 2024 r., przy wzroście przychodów o 16-18% i skorygowanego zysku EBITDA o 11-13% r/r, podała spółka.

Allegro: Skorygowana EBITDA Grupy Allegro wyniosła 763,1 mln zł w II kw. 2024 r. (wzrost o 31,5% r/r), przy czym dla działalności w Polsce 908,3 mln zł (wzrost o 34,9% r/r), podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, wyniosła w tym okresie 15,81 mld zł (wzrost o 11,1% r/r), zaś w Polsce – 15,05 mld zł (+11,6% r/r).

MCI Capital: Odnotowało 15,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 97,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Answear.com: Odnotował 17,56 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2024 r. wobec 11,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

TTMS: Transition Technologies MS (TTMS) chce zwiększać portfel zamówień w segmencie obronnym i uczestniczy w kilku postępowaniach, m.in. w ramach konsorcjów i samodzielnie, poinformował ISBtech dyrektor operacyjny TTMS Marcin Kubec.

Digitree Group: Odnotowało 0,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

IMS: Odnotowało 2,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Modivo: Rada nadzorcza Modivo – spółki zależnej CCC – odwołała Marcina Czyczerskiego z pełnienia funkcji prezesa z końcem 16 września 2024 r. i jednocześnie powołała na prezesa Dariusza Miłka od 17 września 2024 r., podała CCC. W konsekwencji Dariusz Miłek złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej. Zmiany mają na celu głębszą integrację oraz pełniejsze wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami z Grupy CCC, co odpowiada jej obecnym potrzebom oraz obranym kierunkom rozwoju strategicznego, podano.

Intel: Zdecydował o wstrzymaniu do 2026 r. planów inwestycyjnych związanych z budową planowanych dotychczas fabryk półprzewodników w Niemczech i Polsce, podało Ministerstwo Cyfryzacji.

Cloud Technologies: Odnotowało 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

DPD Polska: Chce uruchomić 1 tys. automatów paczkowych SwipBox Infinity do końca 2024 roku, dzięki czemu ich liczba przekroczy 9 tys. sztuk, w ramach ogólnopolskiej sieci DPD Pickup, która liczy łącznie 30 tysięcy punktów i automatów odbioru, podał SwipBox.

Unity Group: Ogłosiło zmianę nazwy na Univio. Zmiana nazwy jest elementem strategii zagranicznej ekspansji firmy, obecnie skoncentrowanej na rynku DACH, a w przyszłości także na innych rynkach europejskich, podała spółka.

Russell Hobbs: Producent małego AGD zwiększył znacząco sprzedaż swoich produktów, dzięki innowacyjnej kampanii digital przeprowadzonej we współpracy z firmą adQuery. Kampania oparta na autorskich i zaawansowanych narzędziach (SEMTEQ oraz QID), pozwoliła skutecznie dotrzeć do precyzyjnie wyselekcjonowanej grupy docelowej. Dopasowane kreacje reklamowe do preferencji użytkowników i wyświetlenia w odpowiednim kontekście przyniosły wzrost CTR na poziomie 4% oraz konwersję wynoszącą 30%. Sprzedaż wzrosła o 37% względem analogicznego okresu poprzedzającego kampanię i o 128% r/r.

Nayax: Nawiązał współpracę z Adyen w celu globalnej ekspansji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i zautomatyzowanych płatności samoobsługowych.

Bosch: Prognozuje, że w 2035 roku co trzeci nowy pojazd ciężarowy będzie wyposażony w napęd elektryczny, a co dziesiąty – w wodorowy. Firma planuje również reorganizację działu pojazdów użytkowych w ramach sektora Mobility w 2025 roku, a także rozwija innowacyjne rozwiązania, takie jak możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania oraz usługi zarządzania flotą.

Worldcoin: Globalny projekt stworzony przez Sama Altmana i Alexa Blanię startuje w Polsce i udostępnia osobom pełnoletnim swoją najważniejszą funkcję – World ID. To innowacyjna metoda potwierdzania, że użytkownik internetu jest człowiekiem, a nie botem. Worldcoin wystartował latem 2023. Dziś 6,5 mln unikalnych osób w prawie 40 krajach dysponuje cyfrowym paszportem służącym do potwierdzania faktu bycia człowiekiem, nazywanym World ID.

Panattoni: Pracuje w tej chwili nad stworzeniem w swojej strukturze podkomórki poświęconej obiektom typu data center, zapowiedział dyrektor generalny, współwłaściciel Panattoni w Europie, Indiach i na Bliskim Wschodzie Robert Dobrzycki.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Digitree Group: Zakończył się proces przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) na sprzedaż łącznie 1,5 mln akcji Digitree Group (co stanowi ok. 60,51% udziału w kapitale zakładowym), podała spółka. Cena akcji w ABB została ustalona na 8,1 zł za sztukę. Po rozliczeniu transakcji Polinvest 7 nie będzie posiadał akcji spółki.

Allegro: Zarząd dyskutuje możliwości polityki lokowania nadwyżki gotówkowej, zgodnie z wizją rady dyrektorów, poinformował CFO Allegro i executive director Jonathan Eastick.

MCI Capital: Ma spiętrzenie procesów wyjścia z inwestycji (exit), poinformował prezes Tomasz Czechowicz. Liczy na finalizację sprzedaży Gett w tym roku, następnie – na transakcję Netrisk i przeprowadzenie procesu w przypadku IAI i Travelata w przyszłym roku.

MCI Capital: Przewiduje dokonanie jednej inwestycji do końca bieżącego roku i 2-3 nowe transakcje w 2025 roku, poinformował prezes Tomasz Czechowicz.

Comarch: Komisja Europejska wyraziła zgodę, na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, na przejęcie wyłącznej kontroli nad Comarchem przez CVC Capital Partners, podała Komisja.

Asseco Business Solutions: W ramach zaproszenia do składania ofert na sprzedaż do 600 tys. akcji własnych, otrzymało 92 oferty na łączną liczbę 5 093 876 akcji, podała spółka. Tym samym spółka nabędzie łącznie 600 000 akcji własnych po jednolitej cenie 60 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 36 mln zł. Przewidywany termin rozliczenia transakcji i nabycia akcji to 19 września 2024 r.

PastPay: Ogłosił rundę finansowania serii A o wartości 12 mln euro, prowadzoną przez Platina Capital we współpracy z kilkoma wiodącymi instytucjami finansowymi i znanymi inwestorami prywatnymi. W obecnej rundzie finansowania wzięło udział kilka wiodących instytucji finansowych, w tym MBH Bank, Advance Global Capital, Quantic Financial Solutions, STRT i BNL Start Partners, a także wielu znanych inwestorów prywatnych, takich jak Jared Schrieber i Mark Ransford. Ma ona na celu przyspieszenie rozwoju biznesowego dostawcy płatności B2B. Obecnie PastPay działa w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), w tym w Polsce, oraz w Niemczech, Czechach, Słowacji, Rumunii, na Węgrzech i we Włoszech, z planami ekspansji na kolejne rynki UE.

Tar Heel Capital: Ruszył Tar Heel Capital Pathfinder VC II z kapitalizacją ponad 80 mln zł. Fundusz zarządzany przez Radosława Czyrko i Arkadiusza Seńko planuje zainwestować w ok. 30 startupów m.in. z obszarów takich jak AI, SaaS, Marketplace, CleanTech, EdTech, Medtech i Cybersecurity, docelowo przekraczając 100 mln zł kapitalizacji. Zespół funduszu analizuje już pierwsze potencjalne inwestycje.

SATIM Monitoring Satelitarny: Firma technologii sztucznej inteligencji specjalizującej się w wykrywaniu i klasyfikacji obiektów przy użyciu satelitarnych obrazów radarowych z syntetyczną aperturą (SAR), ogłosiła zamknięcie wewnętrznej rundy finansowania, której liderem jest fundusz Balnord. Uzyskane środki przyspieszą rozwój innowacyjnych rozwiązań firmy, umacniając jej pozycję jako kluczowego partnera dla sektora obronnego i cywilnego.

Stimy AI: AIP Seed, Simpact Ventures ogłosili inwestycję w platformę edukacyjną wykorzystującą sztuczną inteligencję. Łączna inwestycja w rundzie pre-seed o wartości niemal półtora mln zł. ma na celu wsparcie globalnej ekspansji Stimy AI oraz rozwój zaawansowanych funkcji edukacyjnych. Stimy AI stawia sobie ambitny cel wsparcia ponad 400 mln dzieci na całym świecie w wieku od 10 do 18 lat, które mają trudności z nauką matematyki. Aplikacja, dostępna w siedmiu językach, wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję do zapewnienia spersonalizowanego wsparcia w nauce, pomagając uczniom w odrabianiu prac domowych i przygotowaniu do testów. Inwestycja w wysokości 337 000 USD ma na celu wsparcie globalnej ekspansji Stimy AI i rozwój zaawansowanych funkcji edukacyjnych.

Zondacrypto: Trzecia runda sprzedaży 6,3 mln tokenów ZND wyprzedała się w 19 minut.

Phoenix Systems: Otrzymał 22 mln zł w ramach IPCEI-CIS na rozwój systemu operacyjnego Phoenix-RTOS. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki ponownej oceny dla projektów zgłoszonych do objęcia wsparciem ze środków planu rozwojowego KPO „IPCEI-CIS”. Ocena stanowi ostatni etap inicjatywy Important Project of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services (IPCEI-CIS), której celem jest rozwój technologii chmurowej i edge o znaczeniu strategicznym dla UE. Projekt Phoenix Systems został wybrany do objęcia wsparciem. Celem projektu jest rozwój otwartego systemu operacyjnego Phoenix-RTOS, jako systemu operacyjnego następnej generacji dla urządzeń Edge-IoT, pozwalającego na uzyskanie tzw. Cloud-Edge-IoT Continuum poprzez umożliwienie uruchamianie aplikacji brzegowych, zintegrowanych z usługami chmurowymi, bezpośrednio na urządzeniach Internetu Rzeczy.

MX Labs: Simpact Ventures, polski fundusz VC oparty o ideę impact investing jest jednym z inwestorów startupu założonego przez Remigiusza Kościelnego i Przemysława Jaworskiego. Rundzie przewodził czeski fundusz Tilia Impact Ventures, a współinwestorem był także Superhero Capital. Środki z inwestycji zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój technologii Shen.AI. Jest to narzędzie AI, które umożliwia monitorowanie parametrów życiowych za pomocą urządzeń mobilnych. „Dzięki łatwej integracji z różnymi platformami cyfrowymi, jak aplikacje mobilne czy serwisy internetowe, Shen.AI stanowi skalowalne i wszechstronne rozwiązanie. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na zdalne monitorowanie zdrowia, potencjał rynkowy rozwiązania MX Labs jest ogromny” – stwierdził Remigiusz Kościelny z MX Labs.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

XTPL: Potwierdził zamówienie złożone przez uniwersytet w północno-wschodnim regionie USA na dostawę urządzenia Delta Printing System (DPS), podała spółka.

Asbis: Breezy – spółka zależna Asbis oferująca usługi Trade-In – podpisała umowę o współpracy z siecią RTV Euro AGD, podał Asbis. Program Trade-In umożliwia kupującym wymianę urządzeń i wykorzystanie ich wartości do zakupu dowolnego urządzenia z oferty sklepu RTV Euro AGD.

Auret Bank Spółdzielczy: Przystąpił do Platformy Blockchain BIK, rozwiązania opracowanego przez ekspertów Biura Informacji Kredytowej, wykorzystującego technologię blockchain. Od tego momentu bank może w szybszy i prostszy sposób udostępniać swoim klientom aktualizowane dokumenty, np. nowe tabele opłat i prowizji, nowe regulaminy. Rozwiązanie to zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, prywatność i integralność dostarczanych informacji, ale również umożliwia klientom błyskawiczny dostęp do swoich dokumentów.

InPost: Grupa podjęła kompleksowe działania pomocowe na terenach, przez które przechodzi powódź w Polsce. Ponownie zostało uruchomione ponad 200 urządzeń Paczkomat. W miastach, gdzie maszyny muszą być wyłączone ze względów bezpieczeństwa, intensyfikowane są dostawy kurierskie. Dodatkowo InPost przygotowuje się na falę powodziową we Wrocławiu, gdzie wyłączono i zabezpieczono część maszyn. W takich rejonach realizowane są alternatywne formy dostawy. W całym kraju sieć logistyczna InPost działa w normalnym trybie, bez zakłóceń. InPost od początku tej trudnej sytuacji realizuje akcje pomocowe z innymi podmiotami oraz uruchomił własne akcje „Wyślij pomoc” i „Paczka dla powodzian”.

E-Shopping Group: Zawarła strategiczną umowę o współpracy z JM Profit – właścicielem marki Profitank oraz innych sklepów i platform marketplace. Współpraca ta E-Shopping Group gwarancję rozbudowania asortymentu o nowe, niedostępne dla niej dotąd produkty i przyspiesza rozwój w obszarach pozostających wcześniej poza zasięgiem spółki, podkreślono.

Bridgestone: Webfleet – rozwiązanie Bridgestone do zarządzania flotą, zadebiutowało na targach IAA TRANSPORTATION 2024. Wykorzystując technologię GenAI, narzędzie umożliwia menedżerom floty intuicyjne i łatwe zarządzanie danymi. Webfleet AI Assistant, wprowadzony jako projekt beta, najpierw skupi się na rozwiązaniu Webfleet OptiDrive, zapewniając precyzyjne odpowiedzi na wyzwania związane z zachowaniem kierowcy.

OstendiHR, JRH ASI: Udostępnił nowy moduł „Sygnaliści” na platformie do zarządzania procesami z obszaru Miękkiego HR, spółki z portfela Smartpink Partnersi. Rozwiązanie obejmuje m.in. procesy onboardingu, reonboardingu, off-boardingu, przeglądem kompetencji, diagnozą potencjału, wyznaczanie i zarządzanie celami, diagnozą organizacji, zarządzaniem frekwencją oraz zarządzaniem wiedzą w organizacji.

UniTalk, Firmao: Połączyły siły, aby dostarczyć małym firmom potężne narzędzie do rozwoju, poprzez integrację telefonii VoIP od UniTalk z systemem CRM dla małych firm: Firmao. Rozwiązanie to umożliwia stworzenie jednolitej bazy danych o klientach i historii ich kontaktów oraz automatyzację większości procesów związanych z zarządzaniem relacjami z klientami.

Eurowag: Dostawca technologii dla komercyjnego transportu drogowego (CRT), ogłosił podczas IAA Transportation 2024 w Hanowerze etapowe wdrażanie pierwszej w branży cyfrowej platformy. Zadaniem Eurowag Office jest dostarczenie prostej, kompleksowej platformy cyfrowej, która ma łagodzić presję i nieefektywność, z którą mierzą się obecnie firmy transportowe.

Apple: Udostępnił system iOS 18. Użytkownicy zyskali wraz z nim dodatkowe opcje konfiguracji ekranu głównego i centrum sterowania. Ponadto aplikacja Zdjęcia przeszła największą jak dotąd aktualizację. Apple udostępnił również system watchOS 11, dzięki któremu najpopularniejszy zegarek na świecie zyskuje zaawansowane wskaźniki zdrowotne i treningowe, a także jeszcze więcej możliwości personalizacji, inteligentnych rozwiązań i sposobów utrzymywania kontaktu.

SALESmanago: Wprowadził pakiet startowy platformy do zarządzania zaangażowaniem klientów (Customer Engagement Platform, CEP) oraz model wzrostu (Growth Framework) dla średnich przedsiębiorstw e-commerce w Europie. Nowe, oparte na AI narzędzie, umożliwia skalowanie firmy e-commerce, jednocześnie zmniejszając zależność od wyspecjalizowanych rozwiązań. „Rynek martech stale się rozdrabnia – najnowsze dane wskazują na ponad 14 000 dostawców. Aby przeciwdziałać fragmentacji produktów, pakiet startowy CEP SALESmanago w połączeniu z naszym Growth Framework oferuje ambitnym markom B2C z sektora e-commerce jasną i dopasowaną ścieżkę do realizacji ich celów wzrostu – szybko i bez zbędnych komplikacji. Markę można rozwijać sprytniej i skuteczniej, a my jesteśmy tu po to, żeby w tym pomóc” – skomentował dyrektor generalny SALESmanago Brian Plackis-Cheng.

Lenovo, SentinelOne: Ogłosiły rozpoczęcie wieloletniej współpracy, dzięki której zabezpieczenia oparte na sztucznej inteligencji zostaną wprowadzone do milionów urządzeń Lenovo na całym świecie. Lenovo zamierza zintegrować platformę Singularity firmy SentinelOne oraz jej zaawansowane rozwiązania AI (Purple AI) z nowymi modelami komputerów, a także zagwarantuje aktualizacje dla obecnych klientów. Działania te pozwolą na rozszerzenie dostępnych już zabezpieczeń ThinkShield i zapewnią autonomiczną ochronę urządzeń przed nowoczesnymi cyberatakami.

HTC VIVE: Dostawca rozwiązań w dziedzinie najwyższej jakości rozwiązań XR, wprowadził zestaw VR, VIVE Focus Vision. Nowe gogle Extended Reality (XR) to najnowszy z serii gogli VIVE Focus firmy HTC VIVE zestaw VR, zapewniający użytkownikom biznesowym i graczom wrażenia immersyjne w grach PCVR i w trybie samodzielnym, a także w aplikacjach Location-Based Experiences (LBE), szkoleniach przemysłowych, współpracy i aplikacjach rzeczywistości mieszanej.

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI): Rozpoczął nowy projekt – Metro TK. Eksperci instytutu wraz z partnerami opracują zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji (AI), które będą miały zastosowanie w przemyśle. Nowe narzędzia cyfrowe umożliwią automatyzację i zwiększą precyzję pomiarów objętości wewnętrznych elementów, takich jak komory jonizacyjne i puszki aerozolowe. Projekt zapewni lepsze wykorzystanie tomografii komputerowej w metrologii przemysłowej za pomocą sztucznej inteligencji.

Realme: Wprowadziło nową funkcję AI: „Magic Compose” od Google, która jest dostępna w serii realme GT 6. Jest to pierwszy smartfon z AI firmy realme, który został zaktualizowany o 6 funkcji AI w tym miesiącu.

Sener Polska: Firma inżynierii kosmicznej pozyskała, w ramach konsorcjum kierowanego przez Airbus Defence and Space, kontrakt na dostarczenie prototypu urządzenia Mass Trim Mechanism (MTM). W pierwszej kolejności zostanie przygotowany breadboard, tzn. pierwsza wersja mechanizmu wykonana w sposób reprezentacyjny, nie uwzględniając szczegółowych wymagań co do, np. czystości wykorzystanych stopów. Docelowo rolą MTM będzie wyważenie środka ciężkości satelity, którego część będzie stanowił. Next Generation Gravity Mission (NGGM) to europejska część misji Mass Change and Geophysics International Constellation (MAGIC), realizowanej we współpracy przez Europejską Agencję Kosmiczną i NASA. W jej ramach obydwa podmioty dostarczą po dwa satelity, które będą prowadziły obserwacje Ziemi.

Huawei CBG: Podczas premiery w Barcelonie pokazał gamę innowacyjnych produktów, w tym nowe smartwatche oraz tablety. Wraz z piątą generacją serii inteligentnych zegarków HUAWEI WATCH GT 5 powróciła wersja Pro. Portfolio marki w kategorii urządzeń ubieralnych rozszerza się także za sprawą HUAWEI WATCH D2 – smartwatcha z funkcją całodobowego pomiaru ciśnienia krwi oraz stworzonego z myślą o golfistach HUAWEI WATCH Ultimate Green. Podczas wydarzenia zaprezentowano również tablety HUAWEI MatePad Pro 12.2′ oraz HUAWEI MatePad 12 X, wyposażone w doskonałe, matowe ekrany.

ZTE: Wprowadził na polski rynek nowy router zewnętrzny ZTE MC889 Pro 5G. To zaawansowane urządzenie zaprojektowano z myślą o użytkownikach poszukujących szybkiego i stabilnego dostępu do Internetu, gdzie dociera słabszy sygnał 5G i potrzeba anteny o dużym zysku, by uzyskać stabilne połączenie z siecią oraz w efekcie większą prędkość bezprzewodowej transmisji danych.

AMD: Powiększył portfolio produktów FPGA dla motoryzacji wprowadzając na rynek programowalne układy Artix UltraScale+ XA AU7P, czyli rodzinę mniejszych i zoptymalizowanych kosztowo produktów dla systemów ADAS (Advanced Driver Assistance System) i cyfrowych kokpitów. Mniejsze układy stają się coraz bardziej rozpowszechnione w motoryzacji przy obsłudze czujników i aplikacji pokładowych.

Asustor: Firma zaprezentowała nowy serwer NAS z serii Lockerstor Gen3 i jest to pierwszy NAS w ofercie firmy Asustor wyposażony w czterordzeniowy procesor AMD Ryzen. Na liście wyposażenia znajdują się też cztery gniazda M.2 na dyski SSD NVMe wykorzystujące PCIe 4.0, dwa porty 10GbE i dwa porty 5GbE pozwalające Lockerstor Gen3 rozwinąć skrzydła i zapewnić niezrównaną wydajność.

MediaMarkt: Otworzył nowy sklep w Parku Handlowym Aviator w formacie Xpress o powierzchni 577 m2.

NTT DATA: Jest pierwszym oficjalnym partnerem ds. transformacji cyfrowej Arsenalu Londyn. Wieloletnie partnerstwo obejmuje dostarczanie technologii dla jednego z najbardziej znanych angielskich klubów piłkarskich. NTT DATA zadba o zapewnienie kibicom Kanonierów na całym świecie jeszcze bardziej spersonalizowanych doświadczeń.

Bitget: Został oficjalnym sponsorem LaLiga w Ameryce Południowej, Azji Południowo-Wschodniej oraz Europie Centralno-Wschodniej, w tym w Polsce. Wielomilionowa umowa zapewni dodatkowo jednej z najpopularniejszych lig na świecie kompleksowe rozwiązania z obszaru Web3. Dla Bitget to szansa na umocnienie swojej światowej pozycji na rynku i szerzenie edukacji z zakresu technologii kryptowalut, blockchain oraz wspomnianego Web3.

