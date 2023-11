Mamy obecnie więcej niż 50% szansy, że inflacja konsumencka nie obniży się do zakresu pasma odchyleń od celu inflacyjnego (2,5% +/- 1 pkt proc.) do końca 2025 roku, ocenia członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Joanna Tyrowicz.

„Teraz mamy więcej niż 50% szansy, że się na główne pasmo odchyleń od celu do końca 2025 roku nie załapiemy. 3,7% jest średnioroczna w 2025. […] Inflacja przestaje się obniżać” – powiedziała Tyrowicz w Tok FM.

„Mam przekonanie graniczące z pewnością, że gdyby tym razem również [analitycy NBP] zdecydowali się na ten niestandardowy krok wydłużenia listopadowej projekcji o dodatkowe cztery kwartały – bo w zeszłym roku argumentacja była taka, że ta projekcja była taka trochę krótsza, to ją wydłużyliśmy – więc gdyby i w tym roku ją wydłużyć, to ona by w ogóle nie schodziła do celu, tylko by się utrzymywała nad nim równolegle” – dodała.

Członek Rady podkreśliła, że według projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja bazowa na 2025 rok jest na poziomie 4%, „przy celu inflacyjnym 2,5%”.

„Inflacja nieschodząca do celu w horyzoncie 2025 oznacza, że jeżeli wydarzy się cokolwiek niepewnego na świecie – np. kolejny skok cen energii, cen żywności, cokolwiek innego – to horyzont doprowadzenia inflacji do celu będzie jeszcze bardziej odsunięty w czasie” – podsumowała Tyrowicz.

Według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej, inflacja konsumencka wyniesie 11,4% w 2023 r., 4,6% w 2024 r. i 3,7% w 2025 r. (wobec odpowiednio: 11,9%, 5,2% i 3,6% dla tych lat w projekcji lipcowej). Inflacja CPI powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP – określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc. – pod koniec horyzontu projekcji, podano także.

W 2023 r. inflacja konsumencka wyniesie – według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej – 6,7% r/r w IV kw. W 2024 r. będzie to odpowiednio – w kolejnych kwartałach: 5%, 4,4%, po 4,6% w III i IV kw., zaś w 2025 r.: 4,2%, 3,7%, 3,6% i 3,5%.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 6,5% w ujęciu rocznym w październiku br.

Źródło: ISBnews