Wzrost PKB przyśpieszy do 2-2,5%, a inflacja spadnie do 6,5-7% w IV kw. br., ocenia szef Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

„Według aktualnych prognoz w IV kw. wzrost gospodarczy przyspieszy do 2,0-2,5%, a inflacja spadnie do 6,5%-7,0%. Dochody realne powinny zwiększać się ok 2-3% co powinno rzeczywiście sprzyjać zwiększeniu konsumpcji, choć głównym motorem wzrostu PKB są inwestycje i eksport netto” – napisał Borys na swoim profilu na Twitterze.

Według drugiego szacunku danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł o 0,6% r/r w II kw. 2023 r. wobec 0,3% spadku r/r w poprzednim kwartale. Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie maja), PKB w tym ujęciu w II kw. br. spadł o 0,5%.

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego w II kw. 2023 r. wyniósł -3,7 pkt proc. (wobec -4,6 pkt w poprzednim kwartale)

GUS podał też, że inflacja konsumencka wyniosła 10,1% w ujęciu rocznym w sierpniu 2023 r., według wstępnych danych. Konsensus rynkowy wynosił: 10% r/r.

Źródło: ISBnews