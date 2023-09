Z powodu rosnących cen 41% Polaków deklaruje, że oszczędza obecnie mniej, a 13% oszczędza z tego powodu więcej, by przygotować się na jeszcze większe podwyżki w przyszłości, wynika z raportu ING „Zdrowie finansowe Polaków”.

„Z powodu rosnących cen aż 41% Polaków potwierdza, że oszczędza obecnie mniej, a 13% oszczędza z tego powodu więcej, by przygotować się na jeszcze większe podwyżki w przyszłości. Rosnące ceny nie tylko wpływają na odkładanie pieniędzy przez Polaków, ale przede wszystkim na ich bieżące wydatki. Według badania większość Polaków obecnie wydaje dużo większą część swoich dochodów na żywność i artykuły spożywcze oraz energię niż jeszcze pięć lat temu. W opinii ankietowanych trend ten utrzyma się również za 5 lat. Dodatkowo w przyszłości (za 5 lat) 52% Polaków spodziewa się wyższych stawek podatkowych, 49% wyższych oprocentowań kredytów gotówkowych i hipotecznych, a jedynie 33% przypuszcza, że wzrosną również oprocentowania produktów oszczędnościowych” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Zapytani o to, kiedy według nich inflacja zasadnicza w Polsce wróci do poziomu, który można uznać za stabilność cen, 27% wskazuje, że nastąpi to w okresie od roku do mniej niż 3 lat.

„To, jak niekorzystne działanie na nasze finanse i całą gospodarkę ma wysoka inflacja pokazują ostatnie dane z całej gospodarki. Przez wiele lat motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja a więc wydatki rodzin. Niestety wysoka inflacja spowodowała, że od trzech kwartałów Polacy zmniejszą swoje wydatki. To zdarza się niezwykle rzadko, w ostatnich niemal dwóch dekadach, a więc od wejścia do UE w połowie 2004 roku, wydatki rodzin zanotowały spadek tylko w jednym cyklu gospodarczym, na przełomie 2012-2013 roku” – skomentował główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki, cytowany w komunikacie.

Aby utrzymać lub poprawić swoją sytuację materialną, sześciu na dziesięciu Polaków deklaruje, że świadomie wydaje pieniądze i robi zakupy. Ponadto prawie połowa śledzi i regularnie analizuje swoje dochody i wydatki (46%). Z kolei 42% ankietowanych planuje miesięczny budżet, a 37% kontroluje i/lub zmniejsza poziomu zadłużenia.

„Regularne oszczędzanie deklaruje 35% Polaków, 34% robi to tylko czasami. Tylko jedna czwarta Polaków poszukuje informacji finansowych na stronie czy w aplikacji swojego banku, 11% nie robi tego nigdy, a 24% rzadko. Aż 63% ankietowanych nigdy lub rzadko rozmawia o swoich finansach z ekspertami, konsultantami lub doradcami” – czytamy dalej w komunikacie.

Badanie ING Consumer Survey „Zdrowie finansowe Polaków” zostało zrealizowane przez Ipsos Holandia w lipcu 2023. Badanie zrealizowane na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków, n=1003. Metoda badawcza: wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAWI).

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 217,27 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews