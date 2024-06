Atal wprowadził do sprzedaży 295 mieszkań i 6 lokali usługowych w ramach II etapu inwestycji we Wrocławiu przy ul. Strachowickiej, podała spółka. Ceny mieszkań wahają się od 11 300 do 13 000 zł za m2. Na drugi etap inwestycji składa się 8 budynków, które będą miały po 4 lub 5 kondygnacji naziemnych.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews