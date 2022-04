Atal rozpoczął sprzedaż 333 mieszkań w ramach II etapu os. Zacisze Marcelin na poznańskiej Ławicy, podała spółka. Planowany termin oddania osiedla Zacisze Marcelin to III kw. 2024 roku.

Druga część osiedla Zacisze Marcelin składa się z sześciu budynków. Metraże lokali to od 27 do 89 m2 w układach od 1 do 4 pokoi, podano.

„Atal w Poznaniu działalność rozwija już szósty rok, to dla nas jeden z kluczowych rynków. Uruchamiamy właśnie drugi etap Zacisze Marcelin, który jest doskonałą propozycją dla osób, które chcą mieszkać w kameralnym otoczeniu, ale również w bliskim zasięgu centrum miasta. Odnajdą się tu zarówno młodzi kupujący pierwsze mieszkania, jak i rodziny pragnące zwiększyć metraż. To miejsce do życia doskonałe dla wszystkich poszukujących komfortowego osiedla o wysokim standardzie” – powiedziała członek zarządu Atal Angelika Kliś, cytowana w komunikacie.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews