Bouygues Immobilier Polska wybrała generalnych wykonawców warszawskich inwestycji Neo Praga na Pradze-Południe (Erbud) i Avenir w dzielnicy Włochy (Swietelsky). Budowy już się rozpoczęły, powstanie w nich łącznie ponad 200 mieszkań, podał Bouygues Immobilier. Zakończenie realizacji obu projektów planowane jest w 2026 roku.

Neo Praga to kolejny wspólny projekt Erbudu i Bouygues Immobilier Polska. Najnowsza inwestycja powstanie przy ulicy Drwęckiej na Pradze-Południe. Neo Praga to 104 mieszkania o powierzchni od 28 do 115 m2.

„Mamy za sobą serię projektów zrealizowanych wspólnie z Bouygues Immobilier, zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce. Cieszy nas zaufanie, jakim kolejny raz obdarzył nas inwestor. Praga-Południe, a szczególnie okolice planowanej stacji metra Mińska stają się bardzo atrakcyjne dla warszawiaków. W połączeniu z wysoką jakością mieszkań, za którą odpowiadamy, lokale w Neo Praga na pewno będą trafioną inwestycją” – powiedział wiceprezes Erbudu Jacek Leczkowski, cytowany w komunikacie.

Generalnym wykonawcą drugiej nowej inwestycji Bouygues Immobilier Polska w Warszawie został Swietelsky. Firmy współpracują ze sobą od 7 lat, a tym razem zrealizują projekt Avenir przy ul. Wschodu Słońca na pograniczu Włochów i Ochoty.

Avenir i Neo Praga to kolejne uruchomione w tym roku inwestycje Bouygues Immobilier Polska w Warszawie. W maju ruszyła budowa czwartego i piątego etapu popularnego osiedla Lumea na Bemowie. Realizację 110 mieszkań deweloper powierzył firmie SPS Construction, z którą miał okazję współpracować wcześniej już cztery razy. Z kolei w czerwcu generalnym wykonawcą inwestycji Rêve niedaleko Alei Jerozolimskich została działająca od ponad 30 lat firma Łucz-Bud. Kontrakt obejmuje budowę 85 mieszkań z zieloną strefą relaksu dla mieszkańców, ogrodami deszczowymi i systemem automatyki mieszkaniowej, przypomniano.

Bouygues Immobilier jest firmą deweloperską o zasięgu międzynarodowym. W Polsce jest od 25 lat.

Źródło: ISBnews