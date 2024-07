Develia kupiła pięć nieruchomości, powiększając bank ziemi o ponad 172 tys. m2 powierzchni użytkowej w I półroczu 2024 r., na których powstanie ponad 3 200 nowych lokali w Warszawie, Trójmieście i we Wrocławiu, podała spółka. Łącznie w I półroczu Develia przeznaczyła na zakup gruntów ponad 300 mln zł netto.

„Sfinalizowane w ostatnich miesiącach transakcje zakupu gruntów są ważnym krokiem na drodze do realizacji strategii Develii na lata 2024-2028. Ponad 3 000 lokali, jakie planujemy wybudować na nowo pozyskanych terenach, to znaczące wzmocnienie obecności na ważnych dla nas rynkach mieszkaniowych w Warszawie, Trójmieście i we Wrocławiu. Obecny bank ziemi – z uwzględnieniem joint venture – pozwala na wybudowanie ponad 10 000 mieszkań, nie wliczając aktualnej oferty, co daje nam komfort i elastyczność w uruchamianiu nowych projektów w najbliższych kwartałach” – powiedział wiceprezes Mariusz Poławski, cytowany w komunikacie.

Największa z inwestycji planowanych na nowo zakupionych gruntach zostanie zrealizowana przy ul. Morskiej w Gdyni. W ramach umowy joint venture Develia w marcu br. nabyła 50,01% udziałów w spółce, która w ciągu kilku lat wybuduje ponad 1 600 mieszkań. W czerwcu br. deweloper zakupił również grunt w Gdańsku przy ul. Żywieckiej, gdzie powstanie 128 lokali. Łącznie dzięki tym transakcjom na trójmiejski rynek docelowo trafi ponad 1 700 nowych mieszkań, wymieniono.

Ponad 1 000 lokali powstanie także we Wrocławiu. Deweloper w styczniu br. zakupił teren o powierzchni 43 tys. m2 przy ul. Międzyleskiej. Z kolei w marcu i w maju br. Develia dokonała dwóch transakcji zakupu ziemi przy ul. Sochaczewskiej w Warszawie. Łącznie na

obszarze ponad 46 tys. m2 ma powstać ponad 460 nowych mieszkań.

W I półroczu 2024 r. Develia uruchomiła 14 nowych budów obejmujących ponad 2 500 lokali. Tylko w tym roku deweloper planuje zwiększenie liczby mieszkań wprowadzanych do oferty o ponad 20% względem roku poprzedniego.

„Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami w całym 2024 r. chcemy rozpocząć budowę i wprowadzić do oferty 3 500-3 700 mieszkań. Uwzględniając tegoroczne uruchomienia budowy, na ten moment w realizacji jest blisko 6 400 lokali w 43 inwestycjach. Mimo rosnących kosztów materiałów i robocizny, otrzymujemy atrakcyjne oferty w przetargach prowadzonych w modelu generalnego wykonawstwa” – dodał Poławski.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2023 r. firma wypracowała 1 067,8 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Źródło: ISBnews