J.W. Construction podpisał list intencyjny z Robyg (kupującym) dotyczący ustalenia wstępnych warunków sprzedaży nieruchomości w Warszawie przy ulicy Antoniewskiej 10 o powierzchni 1,5763 ha za 17 mln zł netto, podała spółka.

„Umowa sprzedaży zostanie zawarta jeżeli badanie due dilligence, które zostanie przeprowadzone przez kupującego, będzie dla niego satysfakcjonujące oraz rada nadzorcza kupującego wyrazi zgodę na zakup; Kupujący w terminie 30 dni od daty zawarcia listu przeprowadzi badanie due dilligence, po przeprowadzeniu którego powiadomi spółkę o jego wyniku” – czytamy w komunikacie.

J.W. Construction w terminie do 7 dni dostarczy kupującemu posiadane dokumenty oraz informacje do przeprowadzenia badania due dilligence; spółka przyznała kupującemu na okres 30 dni wyłączność i zobowiązała się do powstrzymania od wszelkich działań, negocjacji z podmiotami trzecimi w sprawie sprzedaży nieruchomości. W przypadku złożenia przez kupującego oświadczenia o zadowalającymi wyniku badania due dilligance, strony przystąpią do działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży nie później niż w terminie 14 dni po upływie terminu na przeprowadzenie due diligance, podano także.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

Źródło: ISBnews