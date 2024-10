Osiedle Słoneczne, nowa inwestycja od Novisa Development, powstaje w Sulejówku i będzie domem dla 82 rodzin. Projekt ten łączy nowoczesne rozwiązania architektoniczne z komfortowym stylem życia, a jego otoczenie sprzyja relaksowi i aktywności na świeżym powietrzu.

Przestronność i elegancja

Osiedle składa się z 82 dwukondygnacyjnych domów w zabudowie szeregowej o powierzchni od 69 do 79 m², każdy z własnym ogrodem od 57 do 243 m², z zachodnią ekspozycją. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli cieszyć się popołudniowym słońcem w przyjemnej atmosferze. Elewacje budynków w kolorze białym oraz okna w odcieniu dębu tworzą elegancki i harmonijny wygląd. Ponadstandardowa wysokość pomieszczeń i duże okna zapewniają doskonałe doświetlenie i przestronność wnętrz.

W każdym domu znajduje się przestronny salon z aneksem kuchennym oraz wyjściem do ogrodu, a także dodatkowe WC dla gości. Na piętrze mieszczą się 2 lub 3 pokoje oraz łazienka. Wschodnio-zachodnia ekspozycja lokali zapewnia optymalne nasłonecznienie przez cały dzień.

Idealne miejsce dla rodzin

Sulejówek to miasto o bogatej historii i wyjątkowym klimacie, idealnie wpisujące się w filozofię inwestora. „Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz analizie potrzeb naszych klientów, głównie młodych rodzin, staramy się wybierać lokalizacje łączące bezpieczeństwo, bliskość natury oraz dostęp do infrastruktury. Miasto oferuje spokojną atmosferę i bogatą ofertę rekreacyjną, co czyni je doskonałym miejscem do wychowywania dzieci” – mówi Zachariasz Nercz, członek zarządu i dyrektor działu marketingu i sprzedaży Novisa Development.

Atrakcje i lokale usługowe na wyciągnięcie ręki

W pobliżu znajduje się popularny Park Glinianki z kąpieliskiem, placem zabaw, siłownią plenerową oraz malowniczymi ścieżkami spacerowymi, które są idealne dla osób w każdym wieku. Dodatkowo, tężnia solankowa w parku przyczynia się do poprawy zdrowia, nasycając powietrze jodem i innymi minerałami.

Osiedle Słoneczne usytuowane jest w malowniczym, zielonym otoczeniu, które zapewnia spokój, a jednocześnie oferuje łatwy dostęp do licznych miejskich udogodnień. W okolicy znajdują się publiczne i prywatne żłobki oraz przedszkola, szkoły podstawowe, boiska i basen. Miłośnicy sportu znajdą siłownie, korty tenisowe oraz różnorodne zajęcia grupowe, takie jak joga. Na głównej ulicy Trakt Brzeski dostępne są liczne punkty usługowe i restauracje oferujące różnorodną kuchnię.

Novisa Development to jeden z największych w Polsce deweloperów specjalizujących się w jednorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. Od 2001 roku, czyli od początku obecności na rynku, zrealizował kilkadziesiąt inwestycji, w których mieszka kilka tysięcy osób. Osiedla Novisa Development to nowoczesne i funkcjonalne miejsca tworzone z myślą o rodzinach i osobach ceniących spokój, bliskość natury i niezależność. Firma stawia na transparentność i prowadzi politykę otwartych cen.

