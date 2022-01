Panattoni zrealizuje dla Carrefour magazyn BTS w Będzinie o powierzchni 50 tys m2, podał deweloper. Nowe centrum dystrybucyjne będzie zaopatrywać sklepy w południowej Polsce.

„Nowe centrum dystrybucyjne w Będzinie jest kolejnym z projektów inwestycyjnych Carrefour Polska, który realizujemy wraz z Panattoni w obszarze logistyki. Wspólnie otworzyliśmy w zeszły roku magazyn w Rawie Mazowieckiej, a obecnie rozbudowujemy magazyn w Bydgoszczy. Nowe magazyny mają na celu podniesienie jakości i dostępności produktów świeżych dla klientów Carrefour ze szczególnym naciskiem na jakość warzyw i owoców. Nowe centrum dystrybucyjne w Będzinie zastąpi obecny magazyn i będzie zaopatrywać sklepy w południowej Polsce” – powiedział członek zarządu i dyrektor handlowy Carrefour Polska Marek Lipka, cytowany w komunikacie.

Panattoni zrealizowało dotychczas dla firmy Carrefour dwa obiekty BTS o łącznej powierzchni 102 tys. m2, a teraz rusza z kolejną inwestycją szytą na miarę (built to suit – BTS). Deweloper dostarczy 50 tys. m2 w Będzinie, z czego 13 035 m2 zajmie chłodnia, składająca się z 4 stref chłodniczych, której parametry dostosowywane będą do temperatury zewnętrznej. Komory chłodnicze osiągną wysokość 10,5 m w świetle, a pozostała część budynku nawet 13 m, co usprawni prowadzone operacje. Projekt zostanie wyposażony w przyjazne dla środowiska rozwiązania. Panattoni m.in. zaplanowało przygotowanie 5 tys. m2 zielonego dachu, podano także.

Sieć Carrefour obejmuje obecnie ponad 950 sklepów w 6 formatach: hipermarkety, supermarkety, sklepy hurtowo-dyskontowe, sklepy specjalistyczne oraz sklepy osiedlowe. Carrefour nieustannie rozwija również swój segment e-grocery.

Panattoni jest największym logistycznym deweloperem w Europie, co potwierdza Top Developers magazynu PropertyEU. W ostatnich 3 latach dostarczyło blisko 6,5 mln m2 powierzchni.

Źródło: ISBnews