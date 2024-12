Resi Capital z Grupy Cavatina uruchomiła sprzedaż pierwszej inwestycji w Bielsku-Białej: Apartamenty Reytana, podała spółka. W ramach I etapu prac odda do dyspozycji klientów 251 mieszkań o metrażach od 25 do 72 m2; docelowo cały kompleks dostarczy na lokalny rynek 316 mieszkań. Oddanie Apartamentów Reytana do użytkowania zostało zaplanowane na II kwartał 2026 r.

W ramach Cavatina Group działają m.in. Cavatina Holding, spółka giełdowa i jeden z największych deweloperów biurowych oraz Resi Capital skupiająca się na sektorze mieszkaniowym.

Źródło: ISBnews