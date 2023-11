Skanska rozpoczęła budowę II fazy kompleksu biurowego Studio w Warszawie, która obejmuje 27-piętrowy wieżowiec (105 m wysokości), podała spółka. Inwestycja dostarczy na stołeczny rynek 26,6 tys. m2 powierzchni biurowej. Zgodnie z założonym harmonogramem, budynek zostanie oddany do użytku w 2025 r.

„Ostatnie lata były dużym sprawdzianem dla rynku biurowego. Nieruchomości premium w świetnie skomunikowanych, tętniących życiem lokalizacjach i stworzone z zastosowaniem najwyższych standardów ESG, zdały ten test bardzo dobrze. Taki właśnie jest nasz kompleks biurowy Studio w centrum Warszawy. Potwierdzeniem jest sukces komercjalizacji jego pierwszej fazy, która została w 100% wynajęta jeszcze przed oddaniem do użytkowania. Analizujemy sytuację na rynku z dużą uwagą i jestem przekonana, że to dobry czas, by wykorzystać siłę finansową Skanska i rozpocząć ten projekt. Rynek jest gotowy na kolejny projekt premium i wierzę, że druga faza Studia powtórzy sukces pierwszego budynku w kompleksie” – powiedziała prezeska i CEO spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej Katarzyna Zawodna-Bijoch, cytowana w komunikacie.

Projekt powstaje pomiędzy stacjami metra Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ. Na parking będzie można wjechać zarówno od ulicy Prostej, jak i od Łuckiej.

„Komfort pracy zapewnią m.in. filtry i nawilżacze powietrza czy cicho działająca klimatyzacja oparta o belki chłodzące. Studio A umożliwi tworzenie miejsc zarówno do spotkań i pracy zespołowej, jak i pomieszczeń zapewniających ciszę i ułatwiających pracę w skupieniu. Przyszli najemcy będą mogli korzystać z platformy Connected by Skanska, która pozwala na wygodne, bezdotykowe poruszanie się po biurze. […] Na siódmym i dwudziestym drugim piętrze znajdą się dostępne dla najemców zielone tarasy. Na dole tworzymy otwarty plac, z małą architekturą, ogrodami deszczowymi i zbiornikami retencyjnymi, ułatwiającymi gromadzenie wody. Dodajmy do tego całoroczną roślinność, która pozwoli na redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła. Plac jest punktem łączącym Studio z sąsiednią Fabryką Norblina” – wymieniono w materiale.

Budowa dwufazowego kompleksu Studio rozpoczęła się w sierpniu 2021 roku. Jego pierwsza faza, Studio B, została oddana do użytku w listopadzie 2023 roku, przypomniano.

Spółka biurowa Skanska w Polsce jest deweloperem zielonych, ponadczasowych budynków biurowych. Działa w Polsce od 1997 roku. Prowadzi działalność na siedmiu rynkach: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Trójmieście.

Źródło: ISBnews