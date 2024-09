Wzrost średnich cen transakcyjnych mieszkań spowolni do około 5% r/r w perspektywie roku, prognozują analitycy PKO Banku Polskiego.

„W perspektywie roku (III kw. 2024 -II kw. 2025) oczekujemy niewielkiego wzrostu (ok. 5% r/r) średnich cen transakcyjnych mieszkań, wyraźnie słabszego w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy silnemu impulsowi popytowemu towarzyszyła niedostateczna podaż mieszkań. Duże znaczenie dla prognozy ma termin wprowadzenia i ostateczny kształt nowego programu wsparcia zakupu mieszkania. Nowy, prawdopodobnie mocno zmodyfikowany, program, o ile zostanie wprowadzony, to najwcześniej w 2025. Skutkuje to osłabieniem popytu w najbliższych kilku kwartałach, przy jednoczesnej szansie na odczuwalną poprawę sytuacji po stronie podażowej” – czytamy w raporcie „Rynek Mieszkaniowy 3q24”.

W bazowym scenariuszu wzrost cen mieszkań będzie niewielki, z dynamiką zbliżoną do poziomu inflacji; na wzrost cen może też wpływać wzrost kosztów budowy uzasadniony nowelizacją warunków technicznych, wzrostem cen usług budowlanych i możliwym ponownym wzrostem cen materiałów budowlanych, gdy ruszy odbudowa po powodzi z września br., podano także.

Utrzymują się przesłanki tendencji wzrostowych cen mieszkań. Po stronie popytu są to: (1) wzrost realnych wynagrodzeń i związana z tym kontynuacja konsumpcyjnego popytu kredytowego (z dużym udziałem zakupów gotówkowych); (2) kontynuacja inwestycyjnych zakupów mieszkań za gotówkę motywowana dobrym doświadczeniem inwestorów z ubiegłych lat, podano także.

Z kolei tendencje wzrostowe cen mieszkań z ostatnich kwartałów są hamowane przez: (1) wygaśnięcie popytu kredytowego generowanego przez BK2%; (2) dość odległą perspektywę obniżek stóp procentowych NBP; (3) stopniowo zwiększaną podaż mieszkań, choć przy niepewności wsparcia popytu kredytowego ze środków publicznych możliwa jest większa ostrożność inwestorów przy rozpoczynaniu kolejnych projektów; (4) stabilizację stawek za wynajem, osłabiającą motywację zakupu inwestycyjnego.

Źródło: ISBnews