Projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, który zakłada wprowadzenie parytetu płci w dużych spółkach giełdowych trafił do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z projektowanymi przepisami, 33% wszystkich stanowisk, zarówno w zarządzie, jak też w radzie nadzorczej spółki ma być obsadzane przez osoby niedostatecznie reprezentowanej płci.

Celem regulacji jest wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków.

Projekt ustawy nakłada na walne zgromadzenie spółki zobowiązane obowiązek przyjęcia, w drodze uchwały, polityki zatrudniania w zarządzie oraz radzie nadzorczej spółki, której celem jest zapewnienie równowagi płci w organach spółki.

Projektowana regulacja zobowiązuje spółki giełdowe mające siedzibę w RP oraz co najmniej jedną akcję dopuszczoną do obrotu na rynku regulowanym w co najmniej jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej do wprowadzenia rozwiązań na rzecz parytetu do 30 czerwca 2026r., a spółki Skarbu Państwa – do 31 grudnia 2025 r.

Przepisami nie będą objęte mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub których całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro). Oznacza to, że tylko te spółki giełdowe, które mają 250 pracowników i więcej oraz spełniają jeden z progów finansowych objęte będą wymogami dyrektywy.

Szacuje się, że w przypadku Polski projektowana regulacja będzie dotyczyć mniej niż połowy spółek obecnie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Jednocześnie zaplanowano także nałożenie na zarząd spółki obowiązku sporządzania w każdym roku kalendarzowym sprawozdania dotyczącego równowagi płci w organie reprezentacji oraz organie nadzoru spółki.

Natomiast w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez spółkę obowiązków wynikających z ustawy Komisja Nadzoru Finansowego będzie e nałożyć na spółkę karę pieniężną do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Źródło: ISBnews