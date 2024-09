Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zakładający zniesienie generalnej zasady 10H oraz ustalający minimalną odległość wiatraków od zabudowań mieszkalnych na poziomie 500 m trafił do konsultacji i uzgodnień. Jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji, potrwają one trzy tygodnie.

„Przepisy znoszą generalną zasadę 10H. Jest to efekt dalszej liberalizacji w obszarze lokalizowania elektrowni wiatrowych. Dodatkowo […] stanowią, że odległość elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych i budynków o funkcji mieszanej nigdy nie może być mniejsza niż 500 m” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Obecnie przyjęta minimalnej odległość ustawowa wynosi 700 m.

„Ustawowa odległość minimalna turbiny wiatrowej od budynków mieszkalnych jest wartością generalną. Zawsze w konkretnych przypadkach o odległości decyduje organ sporządzający miejscowy plan, po zapoznaniu się ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz postulatami społeczności lokalnych, które będą mieszkać w pobliżu planowanej elektrowni wiatrowej” – wskazano także.

W projekcie dokonano też zmiany odległości elektrowni wiatrowej od parku narodowego. Usunięto sposób obliczania odległości wynikający z zasady 10H i wprowadzono konkretną odległość na poziomie 1,5 tys. m. W ocenie projektodawcy zmiany w tym obszarze nie dokonują większych modyfikacji, ponieważ wartość 1500 m jest i tak wartością zbliżoną do dziesięciokrotnej wysokości całkowitej obecnych turbin wiatrowych.

Zaproponowano też minimalną odległość elektrowni wiatrowej od określonych obszarów Natura 2000 na poziomie 500 m. Ta zasada odległościowa obejmuje Specjalne Obszary Ochrony, w których przedmiotem ochrony są nietoperze oraz wszystkie Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 ze względu na potrzebę ochrony ptaków.

„Celem projektodawcy jest podkreślenie, że wsparcie dla inwestycji wiatrakowych nie może stanowić szkody dla form ochrony przyrody w Polsce. A to właśnie obszary Natura 2000 są najmłodszą formą ochrony przyrody. Wprowadzone w 2004 r. stanowiły jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W Polsce utworzono ok. 1 tys. obszarów Natura 2000 (864 siedliskowe i 145 ptasie). Łącznie obszary Natura 2000 stanowią ok. 20% powierzchni kraju” – wskazano w uzasadnieniu.

W planowanej regulacji zaproponowano również zasadę minimalnej odległości dla lasów ochronnych, które stanowią cenne fragmenty rodzimej przyrody oraz o lasy ochronne, które chronią środowisko przyrodnicze. Projekt wprowadza także możliwość wyrażenia zgody na mniejszą minimalną odległości elektrowni wiatrowej od lasu ochronnego, jeżeli elektrownia wiatrowa nie wpłynie negatywnie na realizację celu, dla którego las ochronny został ustanowiony.

Jednocześnie proponowane są zmiany w ustawie o inwestycjach, gdzie planuje się dodanie także szereg definicji m.in. „elektrowni wiatrowej”, „całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej”, „gminy pobliskiej”. Ze względu na usuniecie z ustawy zasady 10H wprowadzono prostą zasadę, iż plan miejscowy sporządza gmina pobliska co najmniej dla położonego na swoim terenie obszaru znajdującego się w odległości 500 m.

Jak podano w uzasadnieniu, każda gmina, w tym gminy sąsiednie, będą mogły ustalać różne odległości od elektrowni wiatrowych, w których nie można lokalizować budynków mieszkalnych.

Źródło: ISBnew