Obecnie już 38% polskich firm wdrożyło systemy ERP w chmurze, a w ciągu roku kolejnych 39% przedsiębiorstw zamierza sięgnąć po to rozwiązanie, wynika z raportu SAP „Biznes napędzany cyfrowo czy przez ludzi?”.

„Jednym z głównych trendów, na które wskazuje raport, jest rosnąca popularność systemów ERP w chmurze. Obecnie wdrożyło je już 38% polskich firm. W ciągu roku kolejnych 39% przedsiębiorstw zamierza sięgnąć po to rozwiązanie, co może oznaczać, że do końca 2025 roku aż 77% firm w Polsce będzie korzystać z rozwiązań ERP w modelu chmurowym. Taka popularność wynika z przynoszonej przez nie poprawy efektywności (akcentuje to 42% badanych), uproszczenia infrastruktury technologicznej (36% wskazań) oraz ich zdolności do integracji różnych systemów (33%). W szczególności większe przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 500 pracowników) dostrzegają w ERP w chmurze możliwość szybszego dostępu do danych oraz większą elastyczność w zarządzaniu procesami operacyjnymi” – czytamy w raporcie ogłoszonym podczas konferencji SAP NOW.

„Tytuł naszego raportu odzwierciedla istotne wyzwania, przed którymi stoją dzisiejsze organizacje. Z jednej strony mamy technologię, która umożliwia rozwój i zwiększenie efektywności, z drugiej zaś – ludzi, którzy nadają biznesowi sens i kierunek. Przyszłość biznesu zależy od umiejętności łączenia technologii z ludzką intuicją i kreatywnością – to klucz do sukcesu w dynamicznie zmieniającym się świecie” – wskazał dyrektor zarządzający SAP Polska Piotr Ferszka, cytowany w komunikacie.

Także sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej powszechna. Już 83% firm korzysta z rozwiązań AI w co najmniej jednym obszarze działalności. Powoli znikają też obawy, jakie AI wzbudzało na samym początku. 43% menedżerów uważa, że opór pracowników wobec tej technologii przestał być istotnym problemem. Jednocześnie 57% menedżerów podkreśla, że automatyzacja procesów dzięki AI przyczynia się do odciążenia pracowników, co pozwala im skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Jak podkreślają eksperci SAP, na poziomie organizacji największym benefitem wykorzystania sztucznej inteligencji jest poprawa efektywności operacyjnej, ale żeby tak się stało, należy odpowiednio przeprowadzić proces jej wdrażania, podano także.

„Sztuczna inteligencja wciąż nie jest tak zaawansowana, aby działać samodzielnie. Wymaga nadzoru oraz kontroli człowieka, a jej algorytmy nie są nieomylne. Działają w oparciu o dane, które zostały wcześniej zebrane i wprowadzone do systemu przez ludzi. Nie jest zatem narzędziem do rozwiązywania wszystkich problemów ani naszym cyfrowym bliźniakiem, który może zastąpić człowieka w niemal każdym zadaniu. Na poziomie organizacji jej wdrożenie powinno być dobrze przemyślane, aby rzeczywiście przyniosło korzyści. Inicjalne pytanie użytkowników biznesowych nie powinno zatem brzmieć 'Jak możemy wykorzystać AI?’, ale 'Jak wyglądają nasze cele biznesowe i czy AI w tym kontekście może być pomocna?'” – podkreślił dyrektor SAP Polska ds. wsparcia sprzedaży Marcin Demkiw.

Dane SAP pokazują, że 73% menedżerów ocenia, że ich pracownicy posiadają tzw. kompetencje przyszłości, niezbędne do skutecznej adaptacji do nowych technologii. W ramach tych kompetencji mieści się umiejętność pracy z danymi, analizy cyfrowej, znajomość sztucznej inteligencji, a także zdolność do efektywnej współpracy w zdalnych zespołach. Rosnąca popularność reskillingu (przebranżowienia) i upskillingu (podnoszenia kwalifikacji) pokazuje, że firmy inwestują w rozwój umiejętności swoich zespołów, aby lepiej dostosować się do wyzwań cyfrowego świata. 53% badanych wprowadza np. specjalistyczne programy szkoleniowe w celu podniesienia kwalifikacji pracowników, a 45% menedżerów zauważa rosnącą potrzebę współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia nowych specjalistów, wymieniono także.

Ponadto 57% menedżerów uważa, że wdrożenie strategii ESG przyczynia się do wzrostu efektywności operacyjnej firmy. W ocenie SAP polskie przedsiębiorstwa widzą w nim narzędzie do budowania przewagi konkurencyjnej oraz wzmacniania relacji z kluczowymi interesariuszami. Warto też zauważyć, że w 2023 roku jedynie połowa firm badanych przez SAP była przygotowana technologicznie do raportowania zrównoważonego rozwoju, natomiast w 2024 roku niemal 70% organizacji ma już odpowiednie narzędzia lub planuje ich wdrożenie. Dodatkowo raportowanie ESG może pomóc firmom w pozyskiwaniu nowych talentów. Ponad 50% firm uważa, że wdrożenie zrównoważonych praktyk zwiększa atrakcyjność firmy na rynku pracy, podaje raport.

Kolejnym elementem, na który zwraca uwagę raport, są fundusze unijne, w tym środki z Krajowego Planu Odbudowy. Z badań wynika, że ponad 55% polskich firm planuje przeznaczyć unijne środki na rozwój technologiczny i innowacje. Dla wielu przedsiębiorstw środki unijne stanowią kluczowy element strategii rozwojowej – pozwalają na finansowanie projektów, które bez tego wsparcia mogłyby nie być możliwe do realizacji. Fundusze te wspierają także szkolenia pracowników – 65% ankietowanych firm stwierdziło, że środki unijne są kluczowe dla podnoszenia kwalifikacji swoich zespołów, a 64% badanych podkreśla, że planuje przeznaczyć te fundusze na inwestycje w nowe technologie.

Raport „Biznes napędzany cyfrowo czy przez ludzi? AI, ESG i fundusze unijne z perspektywy polskich menedżerów” oparty został na wynikach ogólnopolskiego badania, przeprowadzonego przez agencję badawczą UCE Research na zlecenie SAP Polska w lipcu 2024 roku. Za koordynację przygotowania raportu i analizy danych odpowiedzialny był zespół dat:awesome by Linkleaders. Sondaż przeprowadzono metodą CAWI (wywiadu online wspomaganego komputerowo) wśród 402 menadżerów ze zróżnicowanych branż, zaangażowanych w procesy tworzenia budżetów IT w ich firmach.

Źródło: ISBnews