Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Pekao Leasing zawarły umowę kredytową na kwotę 150 mln euro w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce, podały instytucje we wspólnym komunikacie. Co najmniej 20% całkowitej kwoty przeznaczono na projekty ekologiczne, co podkreśla zaangażowanie obydwu instytucji w odpowiedzialność środowiskową. Umowa ma wesprzeć inwestycje o wartości 420 mln euro.

„Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z najważniejszych zadań EBI. Tylko w ubiegłym roku finansowanie Grupy EBI dla tego sektora wyniosło ponad 31 mld euro, co pozwoliło na wsparcie 400 000 przedsiębiorstw i 5,4 miliona miejsc pracy. Małe i średnie firmy są kluczowe dla rozwoju innowacji oraz transformacji energetycznej gospodarki. Nowa umowa z Pekao Leasing jest kolejnym przykładem znaczącego zaangażowania Grupy EBI na rzecz wzrostu i konkurencyjności polskich MŚP. Oczekujemy, że ta umowa wesprze inwestycje o wartości 420 mln euro. Co najmniej 20% przeznaczone na finansowanie projektów korzystnych dla klimatu pozwoli przedsiębiorstwom na wymianę maszyn i urządzeń, a także środków transportu na bardziej nowoczesne, cechujące się wyższą efektywnością energetyczną” – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Gwarancje Grupy PZU pozwoliły zwiększyć finansowanie oferowane na korzystnych warunkach, a Bank Pekao był organizatorem transakcji.

Znacząca część finansowania przeznaczona zostanie na poprawę efektywności energetycznej i rozwój OZE oraz przygotowanie oferty konkurencyjnego leasingu dla firm na niskoemisyjne środki transportu, podkreślono.

„Pozyskanie 150 mln euro od Europejskiego Banku Inwestycyjnego to kolejny krok w umacnianiu naszej współpracy, która od lat wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W szczególności cieszymy się, że znacząca część tych środków zostanie przeznaczona na projekty ekologiczne, co jest zgodne z naszą strategią wspierania zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko. To także doskonała okazja dla polskich firm do inwestowania w nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, które będą napędzać ich wzrost i konkurencyjność” – powiedział członek zarządu Pekao Leasing Maciej Kijo.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej należącą do jej państw członkowskich. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla kluczowych inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach – zrównoważony rozwój miast i regionów, zrównoważony rozwój sektora energetycznego, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). EFI, spółka zależna EBI, jest największym w Europie podmiotem finansującym venture capital i private equity.

Źródło: ISBnews