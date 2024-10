REWE digital wraz z polską firmą informatyczną amb software powołały do życia wspólną spółkę: REWE digital Poland, która uruchomi w Zielonej Górze centrum usług IT, podały spółki. Nowa jednostka będzie odpowiedzialna za dostarczanie wiedzy technologicznej dla niemieckiego koncernu REWE na rynkach europejskich. REWE digital Poland rozpocznie działalność operacyjną w IV kwartale tego roku.

„Umowa o utworzeniu spółki REWE digital Poland została zawarta we wrześniu. Jest to wspólne, strategiczne przedsięwzięcie REWE digital – technologicznego ramienia niemieckiej Grupy REWE – oraz amb software, polskiej firmy IT z siedzibą w Zielonej Górze. Polska firma współpracuje od wielu lat z Grupą REWE w obszarze usług IT” – czytamy w komunikacie.

REWE digital Poland rozpocznie działalność operacyjną w IV kwartale tego roku. Dzięki tej inwestycji Zielona Góra stanie się nowym hubem rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych w Grupie REWE, obok centrów IT w Niemczech, Austrii, Hiszpanii i Bułgarii. Decyzja o lokalizacji nowego centrum usług IT w Polsce wynika z uznania przez REWE digital wysokich kompetencji polskich specjalistów IT oraz szybkiego rozwoju sektora IT w kraju.

„Powstanie REWE digital Poland to kolejny krok milowy w rozwoju naszych kompetencji IT. Kontynuujemy naszą strategię tworzenia centrów IT w miejscach, gdzie dostępna jest wiedza oraz talenty. Polska słynie z wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności technicznych, a także z doskonałego systemu edukacji w tym zakresie. Dzięki wspólnemu projektowi, który realizujemy w Zielonej Górze wraz z naszym zaufanym partnerem amb software, będziemy mieli dostęp do wybitnych polskich specjalistów IT oraz jednego z czołowych rynków IT w Europie” – powiedział director engineering w REWE digital Sebastian Linz, cytowany w materiale.

„Przez ponad 20 lat działalności amb software zbudowało rozpoznawalną markę na niemieckim rynku IT. Grupę REWE łączy z nami bliska, wieloletnia współpraca oparta na zaufaniu i wysokich standardach. Jesteśmy dumni, że udało nam się przekonać partnera do zlokalizowania nowego centrum IT w Zielonej Górze. Wierzę, że ten wspólny projekt stanie się katalizatorem przyspieszającym rozwój technologiczny całego regionu” – dodał członek zarządu amb software i prezes REWE digital Poland Szymon Goniewicz.

REWE digital Poland planuje w ciągu roku zbudować zespół specjalistów IT w obszarach m.in. inżynierii oprogramowania i rozwiązań chmurowych. Centrum usług IT jest otwarte zarówno na programistów z Zielonej Góry i okolic, jak i z innych części Polski, którzy będą mogli pracować zdalnie. W planach jest także nawiązanie współpracy z uczelniami technicznymi w zachodniej Polsce, w szczególności z Uniwersytetem Zielonogórskim. Ma to umożliwić centrum IT pozyskiwanie młodych talentów oraz rozwijanie rozwiązań IT we współpracy ze środowiskiem akademickim.

Centrum usług IT w Zielonej Górze będzie koncentrować się na projektach realizowanych dla Grupy REWE, związanych z cyfryzacją procesów handlowych i logistycznych, automatyzacją operacji oraz rozwijaniem platform e-commerce. Planowane są również działania związane z rozwojem nowych technologii chmurowych, zakończono.

Grupa REWE jest jedną z największych grup handlowych i turystycznych w Niemczech oraz Europie. W 2023 roku grupa osiągnęła ponad 92 miliardy euro przychodów i zatrudniała ok. 390 tys. pracowników w 21 krajach. REWE digital, zatrudniająca ponad 2,2 tys. pracowników, to informatyczne ramię Grupy REWE. Centra doskonałości IT REWE digital znajdują się m.in. w Kolonii, Berlinie, Frankfurcie, Ilmenau, Kilonii, Sofii, Warnie, Płowdiw, Graz oraz Maladze.

amb software to polska firma rodzinna z siedzibą w Zielonej Górze, która od blisko 25 lat dostarcza zaawansowane rozwiązania IT. Firma realizuje projekty na rynkach międzynarodowych, głównie w Niemczech, wspierając transformację cyfrową klientów z branż takich jak: handel detaliczny, e-commerce, ochrona zdrowia, płatności, ubezpieczenia, transport i logistyka. amb software zatrudnia około 100 specjalistów IT w swoich oddziałach w Polsce i Niemczech.

Źródło: ISBnews