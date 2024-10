Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) złożył projekt rozporządzenia, zgodnie z którym napoje spirytusowe w opakowaniach o nominalnej wielkości do 200 ml mają być wprowadzane do obrotu w opakowaniach w postaci butelki albo puszki, czytamy na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

„Wprowadzane do obrotu napoje spirytusowe w opakowaniach w postaci butelki albo puszki nie mogą budzić wątpliwości ani wprowadzać w błąd odnośnie do danych umożliwiających identyfikację środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych środków spożywczych, w szczególności środków spożywczych przeznaczonych dla dzieci” – czytamy w projekcie.

„W związku z pojawieniem się w ostatnich dniach alkoholu w saszetkach łudząco przypominających produkty spożywcze dla dzieci (musy owocowe) konieczne jest takie uregulowanie zasad dotyczących opakowań dla niektórych napojów spirytusowych, tak aby opakowanie nie wprowadzało konsumentów w błąd. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych w celu ograniczenia ww. zjawiska. Możliwe jest to przez uregulowanie rodzaju opakowań napojów spirytusowych w opakowaniach jednostkowych o nominalnej wielkości opakowania do 200 ml poprzez dopuszczenie jedynie opakowania w postaci butelki albo puszki. Za jakość i bezpieczeństwo wprowadzanych do obrotu produktów spożywczych odpowiada podmiot wprowadzający żywność do obrotu i jest on zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa. Artykuły spożywcze nie podlegają autoryzacji ani dopuszczeniu do obrotu. Określenie wymogów w zakresie jakości handlowej opakowań zobowiąże podmioty wprowadzajcie do zastosowania się do przepisu” – czytamy dalej w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

W projekcie przewiduje się okres przejściowy – 30 dni, który zapobiegnie ewentualnym szkodom, które mogłyby zostać poniesione przez podmioty wprowadzające do obrotu napoje będące przedmiotem projektu, podano.

W projekcie wskazano też, że liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) to 80 789 placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Źródło: ISBnews