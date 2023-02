Enter Air i Rainbow Tours podpisały umowę czarteru (Air Charter Transport Agreement) na sezon lato 2023 oraz zima 2023/2024 o szacunkowej wartości 44,1 mln USD, podała spółka. Umowa została zawarta na czas określony do 30 kwietnia 2024 r.

„Umowa z Rainbow Tours na sezon Lato 2023 i Zima 2023/2024 to kolejny etap przygotowań naszego optymalnego programu handlowego na najbliższe kilkanaście miesięcy. Dla Rainbow Tours, podobnie jak w poprzednich sezonach, będziemy wykonywali rejsy z polskich portów do najpopularniejszych kurortów, a w programie znalazły się też m.in. loty do Kenii czy operacje do południowych Włoch stanowiące ciekawą alternatywę dla najbardziej obleganych kierunków takich jak Turcja i Grecja. Pracujemy nad kolejnymi umowami z największymi polskimi biurami podróży, a już teraz popyt, który nam zgłosiły, przewyższa liczbę samolotów w naszej flocie” – powiedział członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Air Andrzej Kobielski, cytowany w komunikacie.

Szacunkowa wartość umowy wynosi 44,1 mln USD. Jak zastrzega spółka łączna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest możliwa do ustalenia i jej ostateczna wartość może różnić się od podanych wyżej szacunków a rozliczenia z tytułu podpisanej umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych.

Szacunkowa wartość poprzedniej umowy pomiędzy Enter Air i Rainbow Tours o współpracy na sezon Lato 2022 – zima 2022/2023 wynosiła 35,6 mln USD, przypomniano.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Jest notowany na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews