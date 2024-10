Green Mobility Partners, nowy gracz z siedzibą w Wiedniu na europejskim rynku wynajmu lokomotyw z pełnym zakresem usług, złożył zamówienie na maksymalnie 50 lokomotyw w Siemens Mobility. Umowa obejmuje uzgodniony zakup ośmiu lokomotyw Vectron MS, a także wsparcie w obszarze utrzymania.

– Dzięki Green Mobility Partners rodzina operatorów Vectron nadal się powiększa. Cieszymy się, że nawet nowo powstałe firmy mogą korzystać z zalet tego pojazdu. Vectron MS ma homologację w ponad 20 krajach i wyznacza standardy dla podróży transgranicznych w Europie we wszystkich korytarzach kolejowych. Najnowocześniejsza platforma produktowa, z jej siłą w interoperacyjności i ciągłym rozszerzaniem jej funkcji, doskonale nadaje się do działalności leasingowej – Andre Rodenbeck, CEO Rolling Stock Siemens Mobility.

– Mamy bogate doświadczenie w branży leasingu lokomotyw. Jesteśmy bardzo zmotywowani, aby zaoferować naszym klientom najlepszą obsługę nowych zakupionych przez nas Vectronów – powiedział Christoph Katzensteiner, założyciel GMP

Lokomotywy Vectron mają maksymalną moc do 6,4 MW i maksymalną prędkość do 200 km/h. Są to idealne pojazdy oferujące opłacalną i wydajną mobilność na zrównoważonych liniach kolejowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Produkcja nowych lokomotyw odbywa się w zakładzie Siemens Mobility w Monachium-Allach, a podwozia pochodzą z globalnego centrum kompetencyjnego w Grazu. Umowa serwisowa obejmuje całodobowe wsparcie, a także opcję naprawczych i zapobiegawczych czynności konserwacyjnych na żądanie.

Do tej pory Siemens Mobility sprzedał ponad 2500 lokomotyw z rodziny Vectron 97 klientom w 16 krajach. Lokomotywy Vectron są dopuszczone do eksploatacji w 20 krajach europejskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria).

Polscy operatorzy kolejowi i przewoźnicy zakupili już blisko 150 nowoczesnych lokomotyw elektrycznych Siemensa (Husarz, Vectrony, Smartrony). Na co dzień korzystają z nich CARGOUNIT, PKP Intercity, PKP Cargo, DB Cargo Polska, Lotos Kolej i Laude.

Źródło: Spółka