Inea, Fiberhost oraz spółki powiązane podpisały aneks zmieniający warunki niedawno otrzymanego finansowania w wysokości 2,8 mld zł, tym samym przekształcając je w finansowanie oparte na realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, podał operator.

„Strategia zrównoważonego rozwoju (ESG) Grupy od lat opiera się na zdefiniowanych filarach, którymi są: innowacje i włączenie cyfrowe, polityka proklimatyczna i działania równościowe. Strategię tę uzupełniają aktywności z zakresu usprawniania procesów, szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz zaangażowanie w działalność społeczną. Jednym z kluczowych działań podjętych przez Grupę w ramach strategii ESG jest opracowanie planu redukcji emisji Net Zero 2040, którego celem jest zmniejszenie emisji o 72% do 2030 r. i osiągnięcie neutralności węglowej do 2040 r. […] Uznając również dominującą rolę technologii cyfrowej w rozwoju gospodarczym i społecznym, spółki uczyniły obszar włączenia cyfrowego głównym elementem swojej strategii” – czytamy w komunikacie.

Konsorcjum banków obejmuje następujące podmioty: PKO Bank Polski, EBOR, ING Bank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank i Credit Agricole Bank Polska, Santander, Bank Pekao, mBank i PZU. ING i Crédit Agricole Corporate and Investment Bank pełniły rolę koordynatorów procesu.

„Dla Inea zrównoważony rozwój to dużo więcej niż tylko trend biznesowy. To głęboka odpowiedzialność społeczna i ekologiczna. Każda okazja do realizacji założeń innowacyjności i podłączeń cyfrowych, a także przyjęcia odpowiedzialności za losy planety i przyszłych pokoleń jest dla nas niezwykle ważna. Podpisany aneks jest na to kolejnym dowodem, bo podkreśla naszą wizję bardziej zrównoważonej i jasnej przyszłości” – powiedział prezes INEA Maciej Piechociński, cytowany w komunikacie.

„Podpisany aneks to dowód na to, że dziś zrównoważony rozwój jest partykularną częścią biznesu. To dla nas zarówno zobowiązanie i inwestycja, która pozwoli nam realizować nasze cele strategiczne w oparciu o prośrodowiskowe procesy i znoszenie barier technologicznych. To także dowód, że jesteśmy pewnym, etycznym i ambitnym partnerem” – dodała prezeska Fiberhost Marta Wojciechowska.

Inea to dostawca internetu światłowodowego, telewizji, telefonii oraz usług profesjonalnych dla biznesu i data center. Obecna jest w segmencie klientów indywidualnych, firm, jednostek samorządowych, szkół i instytucji. Z usług spółki korzysta obecnie blisko 300 000 klientów indywidualnych oraz prawie 3 000 szkół.

