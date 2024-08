Grupa Polsat Plus spodziewa się, że rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu w 2024 roku będzie rósł w średnim jednocyfrowym tempie, podała spółka. W maju br. Grupa Polsat Plus podtrzymała oczekiwanie niskiego, jednocyfrowego wzrostu rynku reklamy TV do końca roku.

„Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy TV Polsat w II kw. 2024 wzrosły o 4,8% r/r do poziomu 361 mln zł, podczas gdy rynek reklamy telewizyjnej zanotował wzrost o 5,7%.

W efekcie udział Grupy TV Polsat w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wyniósł 28,1% w porównaniu do 28,3% w 2Q’23.

Oczekujemy, że rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu w 2024 roku będzie rósł w średnim jednocyfrowym tempie” – czytamy w podsumowaniu wyników za II kw. 2024 r.

Zysk EBITDA segmentu mediowego jest pod presją wyższych kosztów operacyjnych, w szczególności kosztów produkcji własnej, kosztów dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta oraz kosztów wynagrodzeń, wskazano także.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjno-energetyczną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews