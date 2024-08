Energa odnotowała 410 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 133 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 716 mln zł wobec 19 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 028 mln zł wobec 276 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 892 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 5 214 mln zł rok wcześniej. Przychody z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny wyniosły odpowiednio: 460 mln zł wobec 797 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 846 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 424 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 265 mln zł w porównaniu z 11 194 mln zł rok wcześniej. Przychody z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny wyniosły odpowiednio: 1 341 mln zł wobec 2 240 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął w I poł. br. 2 109 mln zł wobec 2 607 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Najwyższy spadek EBITDA [w I półr. br.], o 492 mln zł do poziomu 250 mln zł, odnotowano w Linii Biznesowej Sprzedaż w wyniku pogorszenia rentowności w obszarze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, głównie klientów biznesowych. Ponadto negatywnie na zmianę EBITDA w porównaniu z I półroczem 2023 roku wpłynął niższy poziom wykorzystania rezerw na kontrakty rodzące obciążenia związanych z regulacjami w zakresie cen energii elektrycznej, a także brak zdarzenia jednorazowego, jakie miało miejsce w 2023 roku tj. otrzymania opłaty 'exit fee’ za przeniesienie procesów i funkcji związanych z hurtowym handlem energią elektryczną z Energa Obrót do Orlen Energia” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„Obniżenie EBITDA, o 113 mln zł r/r, zanotowała także Linia Biznesowa Wytwarzanie, która w I półroczu 2024 roku osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 253 mln zł wobec 366 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Głównym czynnikiem kształtującym poziom EBITDA tej Linii był niższy wynik Elektrowni w Ostrołęce w związku z niższą produkcją w wymuszeniu na rzecz operatora sieci przesyłowych” – czytamy dalej.

Z kolei wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja były na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego, wskazano również.

„Linia Biznesowa Pozostałe i korekty zanotowała EBITDA wyższą o 93 mln zł r/r. Był to w dużej mierze efekt zysku na zmianie struktury udziałowej w wysokości 42 mln zł, w związku z dokupieniem w I półroczu 2024 roku kolejnych 50% udziałów w spółce Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. i objęcia tej spółki pełną kontrolą” – napisano też w sprawozdaniu.

Największy udział w EBITDA Grupy w I półroczu 2024 roku miała Linia Biznesowa Dystrybucja (76%), natomiast udziały Linii Biznesowej Sprzedaż oraz Linii Biznesowej Wytwarzanie wyniosły po 12%.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2024 r. wyniosła 26 mln zł wobec 170 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej Orlen.

