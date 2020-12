Krynica Vitamin oszacowała na ok. 59 mln zł (ok. 14 mln USD) wartość spodziewanych przychodów z umowy na produkcję napojów typu hard seltzer na rynek amerykański, podała spółka.

„Realizacja umowy jest dla nas niezwykle ważna. Po pierwsze, ze względu na wysoki poziom przychodów, jaki możemy wypracować. Po drugie, ugruntujemy pozycję Krynicy Vitamin na tym intratnym rynku. Docelowo chcemy, aby rynek amerykański stanowił stały, istotny kierunek naszego eksportu” – powiedział prezes Krynicy Vitamin Piotr Czachorowski, cytowany w komunikacie.

Realizacja kontraktu w zakresie produkcji hard seltzer na rynek amerykański znacząco poszerza portfolio produktów Krynicy Vitamin. Do tej pory w ramach obowiązującej umowy spółka zrealizowała zamówienia na ok. 32 mln zł (8,7 mln USD) – w tym ok. 15,5 mln zł (4,2 mln USD) jako zamówienie inicjujące wynikające z podpisanej umowy. Szacowana przez zarząd Krynicy wartość przychodów w ramach realizacji umowy obejmuje okres od daty jej zawarcia (10 listopada br.) do końca pierwszego półrocza 2021 roku, podkreślono.

„Pozyskanie wymagającego pod względem jakości i obsługi klienta pozycjonuje nas jako partnera gotowego do realizacji dużych projektów, nastawionych na wysokie wymagania jakościowe. Dzięki tej umowie dopracowaliśmy technologię rozlewu napojów typu hard selzter i zyskaliśmy doświadczenie w zakresie transportu morskiego” – dodał Czachorowski.

Krynica Vitamin jest jednym z czołowych producentów napojów w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma posiada prawie 30 lat doświadczenia w branży napojowej. Specjalizuje się w produkcji kontraktowej napojów dla światowych marek. Spółka oferuje usługi rozlewnicze napojów w opakowaniach aluminiowych, PET oraz szklanych. Na jej ofertę składają się napoje energetyczne, orzeźwiające oraz funkcjonalne. Produkty spółki dostępne są w 38 krajach na całym świecie.

Źródło: ISBnews