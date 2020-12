Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała umowę przedłużającą sponsoring tytularny Ekstraligi Żużlowej na lata 2021-2023, podała spółka.

„Zarówno PGE, jak i PGE Ekstraliga to dwie uznane marki. PGE jest największą firmą energetyczną w Polsce, a PGE Ekstraliga to najlepsza żużlowa liga świata. Zaangażowanie PGE w sponsoring PGE Ekstraligi poszerza grupę odbiorców i wzmacnia siłę marki PGE. PGE jest aktywnym uczestnikiem życia lokalnych społeczności, na terenach, gdzie prowadzimy naszą działalność. Współpraca z PGE Ekstraligą jest także przejawem odpowiedzialnego podejścia Grupy PGE do prowadzenia biznesu. Wspierając PGE Ekstraligę, jesteśmy blisko mieszkańców takich miast, jak Toruń, Gorzów, Zielona Góra czy Lublin, które wśród naszych lokalizacji biznesowych szczególnie są związane z żużlową rywalizacją” – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

„Dziękujemy za bardzo udaną współpracę w mijających sześciu latach i nie ukrywamy, że kolejne trzy lata będą dla nas również bardzo ważne, bo stoją przed nami nowe wyzwania i chcemy się rozwijać, a jednocześnie sprostać oczekiwaniom naszego sponsora tytularnego” – dodał prezes Ekstraligi Żużlowej Wojciech Stępniewski.

W ramach nowej umowy, oprócz działalności sportowej, przez kolejne trzy sezony PGE i PGE Ekstraliga będą rozwijać wspólne projekty prośrodowiskowe. PGE Ekstraliga będzie prowadzić działania edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród adeptów żużla, jak również z zakresu CSR, dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Dodatkowo, w ramach aktywności w mediach społecznościowych, PGE Ekstraliga będzie wykorzystywać materiały wideo promujące ekologiczne postawy.

W sezonie 2021 w PGE Ekstralidze wystartuje 8 drużyn: z Leszna, Gorzowa, Wrocławia, Zielonej Góry, Częstochowy, Torunia, Lublina i Grudziądza. Sezon rozpocznie się 3 kwietnia 2021 roku i potrwa do 26 września. Przez ten okres rozegrane zostaną 64 mecze.

PGE sponsoruje PGE Ekstraligę od 2015 r., przypomniano.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews