Operatorzy odnotowali w swoich bazach 52,4 mln kart SIM (bez M2M) na koniec 2023 r. (tj. o 0,4% mniej niż rok wcześniej), co przełożyło się na nasycenie usługami telefonii mobilnej na poziomie 138,7% (spadek o 0,6 pkt proc. r/r), wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

„Liczba aktywnych kart SIM spadła rok do roku o 0,2 mln osiągając poziom 52,4 mln. Liczba kart M2M osiągnęła poziom 7,7 mln sztuk. […] W 2023 r. odnotowano niewielki spadek liczby aktywnych kart SIM prepaid – do poziomu 13,6 mln użytkowników. Dominującą formą dostępu nadal pozostaje usługa postpaid (74,1%)” – czytamy w „Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2023 r.”

„Penetracja usługami telefonii ruchomej w Polsce spadła w stosunku do 2022 r. o 0,6 pkt proc. i wyniosła około 138,7%. […] Użytkownicy telefonii ruchomej wykonali w 2023 r. połączenia o łącznym czasie trwania 111,3 mld minut” – czytamy dalej.

W 2023 r. użytkownicy wykonali w roamingu aktywnym połączenia o łącznym czasie trwania 3,7 mld minut, o 3,5% mniej niż w roku poprzednim.

„Biorąc pod uwagę dedykowany dostęp mobilny nasycenie usługą w 2023 r. wyniosło 23,6% (wzrost o 0,4 pkt proc.). W 2023 r. liczba klientów mobilnego dostępu do internetu, świadczonego za pomocą kart SIM wykorzystywanych w dedykowanych urządzeniach, wzrosła o 1,6% wobec poprzedniego roku i wyniosła 8,9 mln” – napisano także w raporcie.

„W najbliższym czasie przewiduje się znaczący wzrost parametrów dostępu mobilnego oraz jego bardzo szybki rozwój. Firma Analysys Mason szacuje, że w ciągu pięciu najbliższych lat udział technologii 5G w łącznej liczbie kart SIM w dedykowanych urządzeniach do dostępu mobilnego do internetu może wzrosnąć nawet do 98,1%” – czytamy dalej.

Na koniec 2023 r. na polskim rynku telefonii ruchomej działalność prowadziło 143 przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Spośród wszystkich operatorów działających na rynku telefonii ruchomej czterech posiadało własną infrastrukturę (operatorzy MNO), zaś 139 korzystało z sieci wybranego partnera technologicznego (operatorzy MVNO). Jako MNO funkcjonowały: Orange, Polkomtel, P4 oraz T-Mobile.

Źródło: ISBnews