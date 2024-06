Inflacja konsumencka wzrośnie powyżej 5% w II połowie 24 r. i osiągnie szczyt w okolicach 6% na początku 2025 r., następnie wróci do celu w II połowie przyszłego roku, szacuje Citi Handlowy. Według ekonomistów banku, wzrost cen energii na skutek częściowego odmrożenia cen energii od 1 lipca br. nie doprowadzi do 'efektów drugiej rundy’.

„CPI osiągnie szczyt w okolicach 6%. Nasza nowa prognoza, zaktualizowana po czerwcowej publikacji CPI, pokazuje, że inflacja konsumencka wzrośnie powyżej 5% w drugiej połowie 24 r. i osiągnie szczyt w okolicach 6% na początku 2025 r. Naszym zdaniem, wpływ wzrostu cen energii będzie miał niewielki, jeśli w ogóle, wpływ na ścieżkę CPI jako efekt drugiej rundy. W przeciwieństwie do 2022 r., kiedy szok energetyczny miał trwały wpływ na CPI, tym razem poprawa globalnego otoczenia inflacyjnego w połączeniu z lepszymi oczekiwaniami inflacyjnymi w Polsce, oznacza, że zdolność firm do przenoszenia wyższych kosztów na klientów jest bardziej ograniczona” – czytamy w komentarzu banku do danych GUS o czerwcowej inflacji konsumenckiej.

Ekonomiści banku szacują, że rachunki za gaz wzrosną o 20%, a rachunki za energię elektryczną o 25%.

„Chociaż zmiany te różnią się nieco od naszych założeń (ceny gazu wzrosną bardziej, podczas gdy ceny energii elektrycznej nieco mniej), oba efekty niwelują się wzajemnie, a łączny wpływ jest zgodny z tym, co w naszej bazie (dodając 1,66 pkt proc. do ogólnego wskaźnika CPI w lipcu)” – czytamy dalej.

Bank nie widzi „miejsca na szybkie obniżki stóp”; według niego, Rada Polityki Pieniężnej *RPP) utrzyma postawę „wait and see” do końca br.

„Oczekujemy, że dyskusja na temat potencjalnego poluzowania polityki pieniężnej rozpocznie się dopiero na początku 2025 r., a pierwsza obniżka stóp może nastąpić dopiero w połowie 2025 r.” – podsumowano.

Inflacja konsumencka wyniosła 2,6% w ujęciu rocznym w czerwcu 2024 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1%, podał też GUS.

Konsensus rynkowy wynosił: +2,5% r/r i +0,1% m/m.

Źródło: ISBnews