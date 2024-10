Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże Polskiej Spółce Gazownictwa (PSG) ponad 41 mln zł pożyczki na wdrażanie innowacyjnych technologii, podał Fundusz.

„Ponad 41 mln zł pożyczki na wdrażanie innowacyjnych technologii otrzyma Polska Spółka Gazownictwa (PSG) od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Planowane inwestycje ograniczą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, co wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Finansowanie zapewniono z programu Innowacje dla Środowiska” – czytamy w komunikacie.

Efektem inwestycji będzie eliminacja upustów gazu związanych z odgazowywaniem sieci przy usuwaniu awarii i pracach eksploatacyjnych. Wpłynie to bezpośrednio na zmniejszenie emisji metanu do atmosfery. Technologia prac zapewni szybkie reagowanie w sytuacjach awaryjnych i nieprzerwaną dostawę gazu do klientów końcowych. Dodatkowo ograniczy koszty korzystania z usług wykonawców zewnętrznych i usprawni planowe prace na sieci. Wdrożenie systemu jest planowane do końca 2024 r. Projekt przyczyni się do redukcji emisji metanu o 113,8 Mg/rok, podano także.

„Jestem przekonany, że program Innowacje dla środowiska przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw a w konsekwencji krajowej gospodarki. Oferowane przez NFOŚiGW środki w wysokości 2 mld zł, z czego 90 procent w formie pożyczek, umożliwią firmom realizację inwestycji w technologie, które zwiększą ich efektywność i pozytywnie wpłyną na środowisko” – powiedział zastępca prezesa NFOŚiGW Paweł Augustyn, cytowany w komunikacie.

Dofinansowanie z programu Innowacje dla Środowiska jest przeznaczone na rozwiązania, które przyczynią się do neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Budżet programu wynosi 2 mld zł ze środków krajowych. W ramach programu dofinansowane mogą zostać inwestycje o charakterze innowacyjnym, realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie i polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów; wdrożeniu nowej/ znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania, które poprawi efektywność wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszy negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmocni odporność gospodarki na presje środowiskowe.

Źródło: ISBnews