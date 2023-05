Wartość rynku kawy w Polsce sięga obecnie około 7 mld zł i będzie rosła w kolejnych latach, choć wzrost będzie mocno zależał od inflacji; natomiast pod względem wolumenu rynek może rosnąć kilka procent rocznie, poinformował ISBnews dyrektor kategorii kawy w Coca-Cola HBC Polska Michał Proszewski.

Widząc rosnące zainteresowanie polskiego konsumenta kawą premium, Coca-Cola HBC zapowiedziała rozwój tej kategorii, m.in. nawiązując strategiczne partnerstwo z Caffè Vergnano – rodzinną marką z Włoch z ponad 140-letnią tradycją. Wejście w dystrybucję produktów Caffè Vergnano w sektorze HoReCa to dopiero początek, bo w najbliższych miesiącach firma planuje rozszerzyć ofertę marki o rozwiązania dla biznesu (np. do biur), a następnie także o artykuły z segmentu kaw do domu. Rozwojowi portfolio towarzyszyć będą działania wspierające budowanie świadomości i rozpoznawalności marki.

„Zainteresowanie kawą premium rośnie i taki trend można zaobserwować wszędzie, a według mnie, zdecydowanie szybciej będzie rosło spożycie w kanałach poza domem, ponieważ oferta jest coraz lepsza pod względem jakości i to nie tylko w restauracjach czy kawiarniach, ale nawet na dworcach czy stacjach benzynowych. Polacy piją około 2,5 filiżanki kawy dziennie, czyli około 3,5 kg kawy na głowę rocznie, choć są kraje, gdzie pije się 7-8 filiżanek i więcej” – powiedział Proszewski w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że w porównaniu do 2020 r. liczba osób, która sięga po kawę poza domem wzrosła o ponad 5 punktów procentowych. Z informacji przekazanych przez spółkę wynika też, że obecnie ponad połowa Polaków pije kawę poza domem.

Dyrektor wskazał też, że wartość rynku kawy w Polsce wynosi ok. 7 mld zł, z czego ponad 4 mld zł to kawa spożywana w domu, zaś ok. 3 mld zł poza domem.

„Rynek może w kolejnych latach rosnąć kilka procent rocznie pod względem wolumenu, a jeśli chodzi o wartość, będzie to bardzo mocno zależało od wzrostu cen i inflacji” – powiedział ISBnews Proszewski.

Dyrektor powiedział też ISBnews, że w najbliższych latach będzie też rósł udział w obrotach całej grupy Coca-Cola HBC z polskiego rynku kawy, z ok. 34% na koniec 2022 r.

„Polska to dla Coca-Cola HBC najciekawszy i największy rynek kawy w całej grupie, ponieważ ok. 1/3 obrotów w tej kategorii pochodziło w 2022 r. z polskiego rynku. Wydaje mi się, że to będzie dalej rosło nawet i mamy takie ambicje – z inicjatywami, które podejmujemy – żeby to wzrosło do poziomu 35-40%, a do tego dochodzi jeszcze duży potencjał rynkowy” – ocenił Proszewski.

Wskazał też, że z roku na rok przez ostatnie trzy lata przybywa ludzi, którzy piją kawę poza domem, a z tych pijących poza domem ok. 42% wybiera kawiarnie.

„90% okazji przy których sięgamy po filiżankę kawy mają miejsce w domu, a ok. 10% poza domem i to będzie rosło. Coca-Cola HBC zamierza wzmacniać segment biznesu kawowego w Polsce m.in. poprzez budowanie skali i jakości, zaczynając od kanału HoReCa, jeśli chodzi o naszą nową markę Caffe Vergnano” – podkreślił.



Według badań Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat (2022), 65% Polaków wypija średnio od 1 do 2 filiżanek kawy dziennie. Chętnie sięgają po wyroby premium.

Dyrektorka generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie Ruža Tomić Fontana podkreślała wcześniej na konferencji prasowej, że zwyczaje i trendy konsumenckie napędzają rozwój portfolio firmy, która cały czas poszerza wachlarz marek, produktów i wariantów smakowych, by nie tylko zaspokajać potrzeby, ale także oczekiwania rynku.

„Podążając za naszą strategią 24/7, trzy lata temu wprowadziliśmy do naszej oferty kawę – to był strzał w dziesiątkę. Polska jest dziś najsilniejszym rynkiem w tej kategorii w całej grupie Coca-Cola HBC. Na tym nie poprzestajemy i robimy kolejny, ekscytujący krok – strategiczne partnerstwo z Caffè Vergnano” – zaznaczyła dyrektorka generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Oferta Caffè Vergnano w Polsce składa się z ponad 10 propozycji kaw premium od 100% arabiki po jej mieszanki z robustą. Znajdują się w niej ekskluzywne kompozycje z najlepszych odmian kawy na świecie – Linia 1882 oraz produkty linii Classic: od owocowych Mille i Espresso Dolce '900 do pełnych smaku Espresso Crema '800, poprzez kawy o intensywnym aromacie i kremowej konsystencji: Espresso Ricco '700, Espresso Classico '600, aż po delikatniejszy smak bezkofeinowego wariantu Decaffeinated.

Coca-Cola w Polsce składa się z dwóch spółek: Coca-Cola Poland Services oraz Coca-Cola HBC Polska. Coca-Cola Poland Services jest spółką zależną The Coca-Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata. Coca-Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The Coca-Cola Company. Firmy z systemu Coca-Cola są liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych oraz zatrudniają łącznie prawie 1800 osób. W ostatniej dekadzie firmy zainwestowały w Polsce ponad 1,3 mld zł.

Źródło: ISBnews