Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 92 mln zł w I kwartale br., tj. o 6% więcej w skali roku, podała spółka. Grupa Best nie nabyła w I kw. nowych portfeli wierzytelności.

„Poziom spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności w pierwszym kwartale tego roku był drugim najwyższym kwartalnym wynikiem w dotychczasowej historii GK Best. Świadczy to o wysokiej efektywności podejmowanych działań windykacyjnych oraz dobrej spłacalności portfeli obsługiwanych już od kilku lat. W wynikach pierwszego kwartału br. widoczne są ponadto pierwsze efekty obsługi nowych portfeli, nabytych pod koniec 2021 r.” – czytamy w komunikacie.

Best bierze aktywny udział w przetargach na zakup kolejnych portfeli wierzytelności, zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. W I kwartale tego roku nie dokonano nowych inwestycji, jednak celem grupy jest wyraźne zwiększenie aktywności na rynku obrotu wierzytelnościami.

„Dzięki niskiemu wskaźnikowi długu netto do kapitałów własnych (na koniec roku wynosił 0,75 i należał do jednych z najniższych w branży), GK Best ma znaczący potencjał w zakresie pozyskiwania finansowania dłużnego na nowe inwestycje” – czytamy dalej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews