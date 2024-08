ZUE ocenia, że marżowość spółki w kolejnych okresach i ewentualne dojście do pożądanej marży brutto 6% będzie zależało od zachowania zamawiających i konkurencji w kwestii ogłaszanych przetargów, poinformował prezes Wiesław Nowak. Z jego słów wynika, że jeśli przetargów będzie mało, ZUE i inne spółki będą startować we wszystkich.

„Nie jest to portfel [obecnie posiadane ok. 1,5 mld zł], który nas satysfakcjonuje, ale pozwala spokojnie pracować i nie 'szaleć’ na tych nielicznych przetargach, […] nie schodzić poniżej pewnego poziomu” – powiedział Nowak podczas konferencji prasowej.

„Bardzo dużo [w tym marża] będzie zależało od zamawiających, od rynku. Jeśli przetargi ukażą się w miarę szybko i będą się ukazywały systematycznie, to głodny rynek spojrzy na to racjonalnie. […] My mamy tematy, które by nas najbardziej interesowały. Jak się pokażą wszystkie [przetargi], to będziemy startowali w tych wybranych, a jak się pojawi [tylko] jeden lub dwa, to będziemy startowali [w każdym z nich] i wszyscy pozostali – zrobią dokładnie tak samo” – dodał.

Zarząd, pytany o poziom przychodów w całym roku i oczekiwane wyniki w II półroczu wskazał, że nie publikuje prognoz.

„Rynek jest w tym roku spokojniejszy z powodu ubogiego rynku inwestycyjnego. Zobaczymy, jak to będzie, ale nie silimy się, żeby pobić te przychody” – powiedział Nowak, odnosząc się do przychodów 2024 r. w porównaniu do rekordowego 2023 r.

„Co do jednego – mogę zapewnić, chcemy, żeby były jak najlepsze, na pewno nie gorsze” – dodał odnośnie wyników II półrocza br. względem pierwszego.

Przychody ze sprzedaży Grupy ZUE w I półroczu 2024 r. zwiększyły się o 14% do poziomu 617,2 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 27,5 mln zł (wzrost r/r o ponad 46%), zysk na działalności operacyjnej był na poziomie 12,3 mln zł (+106%), a zysk netto wyniósł 7,1 mln zł (+65%). Grupa wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 4,5% wobec 3,5% rok wcześniej i 3,7% w całym 2023 r.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 1 484,1 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews