MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, w których Polenergia posiada 50% udziałów, mają wszystkie wymagane pozwolenia na rozpoczęcie projektów off shore Bałtyk II i Bałtyk III, poinformował prezes Jerzy Zań.

„Mamy wszystkie wymagane pozwolenia, żeby rozpocząć realizację projektów Bałtyk II i III i jest to 17 pozwoleń na 100 turbin na morzu. […] To bardzo istotny kamień milowy z punktu widzenia naszego projektu offshore” – powiedział prezes Jerzy Zań podczas wideokonferencji.

W lipcu spółka informowała, że spółki projektowe MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, w których Polenergia posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podpisały z Heerema Marine Contractors Nederland (każda spółka odrębnie) umowy finalne na transport i instalację fundamentów turbin i morskich stacji transformatorowych, za łącznie szacunkowo 390 mln euro.

Według wcześniejszych informacji, morska farma wiatrowa Bałtyk I jest jednym z trzech projektów realizowanych wspólnie przez Equinor i Polenergię. Bałtyk I, Bałtyk II i Bałtyk III będą dysponować łączną mocą do 3 GW. Bałtyk I to projekt największej farmy wiatrowej realizowanej na Morzu Bałtyckim, o mocy do 1 560 MW i jednocześnie najbardziej zaawansowany projekt tzw. drugiej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Bałtyk II i Bałtyk III, mają zostać uruchomione w 2027 roku. Morskie farmy wiatrowe będą dysponować łączną mocą 1 440 MW.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 5,6 mld zł przychodów w 2023 r.

Źródło: ISBnews