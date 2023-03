Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 13-17 marca.

RYNEK BANKOWY

Kredyty frankowe: Niezbędne jest przygotowanie scenariusza awaryjnego dla kredytobiorców frankowych w oczekiwaniu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie roszczeń wzajemnych po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki umowne, wynika z wypowiedzi prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Pawła Borysa.

Kredyty frankowe: PKO Bank Polski interpretuje czwartkowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) tak, że oznacza ono, iż rozliczanie umów między kredytobiorcami i bankami powinno regulować prawo krajowe i uważa je za sprawiedliwe, podał bank.

Kredyty frankowe: Dla Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pomysł opodatkowania wygranej frankowiczów w sądach w sporach z bankami nie jest scenariuszem bazowym, poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski. Przyznał, że Komisja pracuje nad ustawowym rozwiązaniem kwestii kredytów frankowych.

Kredyty frankowe: W przypadku unieważnienia umowy kredytowej z powodu nieuczciwego charakteru jednego z jej warunków, do państw członkowskich należy uregulowanie, w drodze prawa krajowego, skutków tego unieważnienia, z poszanowaniem przepisów dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Regulacja ta powinna w szczególności przywrócić sytuację prawną i faktyczną, jaka istniałaby w braku wprowadzenia do umowy klauzuli abuzywnej, uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w styczniu 2023 r. zmniejszył się o 0,7 mld zł (tj. o -0,1% m/m) do 1 182,9 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 1,5%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 4,6 mld zł do 1 659,2 mld zł (+0,3% m/m i +8,3% r/r).

Wyniki sektora: Wynik finansowy netto banków wyniósł 3,14 mld zł na koniec stycznia 2023 r., co oznacza wzrost o 86,7% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało w grudniu br. 11 banków komercyjnych.

Wyniki SKOK-ów: Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) prowadzące działalność na koniec IV kwartału 202022 r. wykazały zysk netto w wysokości 99,59 mln zł wobec 11,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

KSF: Związek Banków Polskich (ZBP) opowiada się za znowelizowaniem ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej (KSF), by wzmocnić jego umocowanie i sprawić, by głos Komitetu i instytucji wchodzących w jego skład był wiążący w sferze ekonomicznej, ocenił w rozmowie z ISBnews prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

WIRON: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oczekuje, że banki będą jak najszybciej wprowadzać do swojej oferty produkty oparte na nowej stawce referencyjnej WIRON, poinformował zastępca przewodniczącego KNF Marcin Mikołajczyk. Banki zwracają uwagę, że potrzebne jest stworzenie rynku instrumentów zabezpieczających opartych na nowej stawce.

Kredyty frankowe: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uważa, że systemowym rozwiązaniem problemu kredytów frankowych jest propozycja ugód sformułowana przed dwoma laty przez przewodniczącego KNF, poinformował zastępca przewodniczącego Komisji Marcin Mikołajczyk.

Kredyty mieszkaniowe: Biuro Informacji Kredytowej (BIK) widzi widzi wzrost liczby przeterminowanych kredytów mieszkaniowych spowodowany wstrzymywaniem się kredytobiorców ze spłatą i uważa, że stwarza to groźbę zaistnienia ryzyka systemowego w sektorze bankowym, ocenił prezes Mariusz Cholewa.

MREL: Banki będą musiały spełnić wymogi MREL do końca 2023 r, zapowiedział prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) Piotr Tomaszewski.

Kredyty frankowe: Musimy uniknąć sytuacji, gdy ograniczona podaż kredytu stałaby się barierą rozwoju polskiej gospodarki, ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. Według niego, w kontekście orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie kredytów hipotecznych w CHF, banki stoją w obliczu zwiększania rezerw, ograniczania akcji kredytowej, co w dłuższym horyzoncie może być barierą dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

Finansowanie banków: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) prowadzi prace nad mechanizmem wymuszającym większą skalę długich pasywów w finansowaniu banków, poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

Kredyty frankowe: Banki nie mogą liczyć na ustawowe rozwiązanie problemu kredytów frankowych, poinformował przewodniczą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski.

Wpływ SVB: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie spodziewa się bezpośredniego wpływu trudności banków kalifornijskich na polski sektor bankowy, poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski. Według niego, jest to jednak sygnał ostrzegawczy, który płynie dla sektora bankowego z uwagi na ryzyko, jakie może rodzić istotny wzrost stóp procentowych.

Kredyty mieszkaniowe: Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wspierają jedynie stronę popytową na rynku nieruchomości, przez co nie przyczyniłyby się w zauważalny sposób do zwiększenia dostępności mieszkań w Polsce, ale jedynie do wzrostu cen, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP).

Kredyty mieszkaniowe: Realizacja programu dopłat do kredytów mieszkaniowych może wypierać przedsięwzięcia rozwojowe i stanowić negatywny bodziec oddziałujący w kierunku ograniczenia dzietności i mobilności pracowników na rynku pracy, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP). Zdaniem banku centralnego, pojawia się też „ryzyko niewłaściwego ukierunkowanie wsparcia”.

Kredyty mieszkaniowe: Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe zaburzają mechanizm transmisji polityki pieniężnej, uważa Narodowy Bank Polski (NBP). W ocenie banku centralnego, wprowadzenie nierynkowej, subsydiowanej i stałej w czasie stopy procentowej osłabiłoby efekty podwyżek stóp procentowych NBP dokonanych od października 2021 r.

Kredyty mieszkaniowe: Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe i planuje przeznaczyć na niego ok. 16 mld zł w ciągu 10 lat, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Kredyty mieszkaniowe: Przyjęty przez rząd program mieszkaniowy „Bezpieczny Kredyt” oraz wakacje kredytowe są korzystniejsze dla obywateli niż zamiana wskaźnika WIBOR na WIRON, ocenił premier Mateusz Morawiecki. Premier wskazał, że „liczyliśmy, że wskaźnik WIRON w większym stopniu będzie korzystny dla obywateli”.

Kredyty mieszkaniowe: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, zakładający wprowadzenie 2-proc. kredytów i kont mieszkaniowych, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Wakacje kredytowe: Rząd nie wyklucza przedłużenia wakacji kredytowych na kolejny rok, „jeżeli będzie tego wymagać sytuacja”, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wskazał, że decyzja jest uzależniona od tempa spadku inflacji i perspektyw dla stóp procentowych.

Wpływ SVB: Polska należy do kilku państw, w których łączny dług publiczny i sektora prywatnego w relacji do PKB zmniejszył się w trakcie pandemii, a już wcześniej był na prawie najniższym poziomie w Unii Europejskiej. To oznacza m.in., że jesteśmy relatywnie mało wrażliwi na szok stopy procentowej, ocenia wiceprezes PKO Banku Polskiego (PKO BP) kierujący pracami zarządu Paweł Gruza.

Wpływ SVB: Banki w Polsce mają wystarczające poziomy kapitałów własnych i solidną bazę depozytów, więc obawy o utratę płynności banków nie mają raczej uzasadnienia, a to właśnie tzw. run na bank (masowe wypłacanie depozytów w obawie o płynność banku) doprowadził do bankructwa SVB, uważa dr hab. Jacek Tomkiewicz z Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego.

Wybór kredytu: Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego i Federacja Konsumentów przeprowadziła badania z których wynika, że przy wyborze oferty kredytu Polacy kierują się przede wszystkim ceną. Niskie raty do spłaty i niski łączny koszt kredytu to dwa podstawowe kryteria dla ponad połowy ankietowanych. Na wiarygodność pożyczkodawcy zwraca uwagę tylko co 4. osoba.

RYNEK KAPITAŁOWY

PPK: Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zwiększyła się o 165 mln zł m/m do 13,12 mld zł według stanu na koniec lutego, podał PFR Portal PPK – spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 35,33%.

TFI: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych spadły w lutym o 0,14 mld zł (-0,1% m/m) i na koniec miesiąca wyniosły 273,1 mld zł, podały Analizy.pl. Na 850 funduszy 220 wypracowało zysk.

Wpływ SVB: Problemy dotyczące upadłości Silicon Valley Bank (SVB) nie rozleją się na Europę i Polskę, uważa premier Mateusz Morawiecki.

Obligacje detaliczne: Sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 2 201 mln zł w lutym br., poinformowało Ministerstwo Finansów.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Przeterminowane zobowiązania finansowe dłużników zalegających z czynszem oraz wszelkimi opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu mieszkalnego opiewają na 290,8 mln zł, a średnie zadłużenie jednego dłużnika np. z tytułu nieuregulowanych opłat za mieszkanie, wywóz śmieci czy ogrzewanie, wynosi 15,6 tys. zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) Biura Informacji Gospodarczej.

Firmy pożyczkowe: Udzieliły łącznie 243,7 tys. nowych pożyczek (-4,3% r/r) o wartości 713 mln zł (+11,8% r/r) w lutym 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej.

ROZWÓJ BIZNESÓW

ING BSK: Zarząd ING Banku Śląskiego zarekomendował walnemu zgromadzeniu wstrzymanie się z wypłatą dywidendy oraz przeznaczenie 513,9 mln zł na zasilenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, podał bank. Kwota ta stanowi 30% jednostkowego i skonsolidowanego zysku ING Banku Śląskiego za rok 2022. W przypadku braku istotnej materializacji tych ryzyk oraz przy utrzymaniu przez bank dobrej sytuacji kapitałowej, zarząd rozważy w ciągu 2023 roku możliwość wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2023, podano także.

Santander BP: Komisja Nadzory Finansowego (KNF) uznała, że Santander Bank Polska spełnia wymogi do wypłaty dywidendy w wysokości 100% ubiegłorocznego zysku, zaleciła jednak wstrzymanie się z jej wypłatą do rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), podał bank.

PKO BP: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznała, że PKO Bank Polski może wypłacić dywidendę w wysokości do 50% ubiegłorocznego zysku, podał bank. Jednocześnie Komisja zaleciła również, by bank wstrzymał się z wypłatą dywidendy do wydania rozstrzygnięcia przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Warta: Wypracowała ponad 9,2 mld zł składki przypisanej brutto w 2022 r., co oznacza wzrost o 12,4% r/r, podała spółka. To najwyższy wynik sprzedaży w historii grupy. W ubiegłym roku obie spółki Warty – majątkowa i życiowa – osiągnęły łącznie 762,6 mln zł zysku netto i 550,5 mln zł wyniku technicznego. W 2023 r. Warta planuje przeznaczyć około 100 mln zł na realizacje dalszych inwestycji m.in. w automatyzację obsługi klienta, rozwój strategii CRM czy sieci sprzedaży.

Best: Przyjął uchwałę w sprawie przydziału 112 260 obligacji serii Z2 o łącznej wartości nominalnej 11,23 mln zł, podała spółka. Subskrypcją objętych było 200 000 sztuk obligacji.

Develia: Zawarła z mBankiem aneks do umowy programowej z 2018 r., na podstawie którego podwyższona została kwota programu wielokrotnych emisji obligacji z 400 mln zł do 600 mln zł, podała spółka. Na mocy aneksu do umowy przystąpiło Biuro Maklerskie mBank jako dodatkowy dealer oprócz mBanku.

Santander BP: Podjął decyzję o emisji obligacji nieuprzywilejowanych (senior non-preferred) serii 1/2023 w ramach programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 1,9 mld zł, podał bank. Dzień wykupu wyznaczono na 31 marca 2025 r.

Kruk: Rozważa emisje, pod prawem szwedzkim, niepodporządkowanych, niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nie wyższej niż 350 mln euro, podała spółka.

Kruk: Moody’s Investors Service przyznał po raz pierwszy rating korporacyjny CFR na poziomie Ba1 firmie Kruk, podała agencja. Przyznała Krukowi również długoterminowy rating emitenta Ba2 z perspektywą stabilną.

Kruk: S&P Global Ratings nadał firmie windykacyjnej Kruk długoterminowy rating emitenta na pozomie BB- z perspektywą stabilną, podała agencja.

Deutsche Bank Polska: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Deutsche Bank Polska ponad 5,7 mln zł kary za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów – bank jednostronnie zmienił postanowienia dotyczące wysokości opłat za zaświadczenia o historii spłaty kredytów lub pożyczek hipotecznych, pomimo że postanowienia te miały charakter abuzywny, podał Urząd. Konsumentom przysługuje zwrot poniesionych opłat pobranych przez bank w oparciu o zmieniony cennik.

Bank Pocztowy: W sieci własnej Pocztowy udzielił w 2022 roku o 17,5% r/r więcej kredytów konsumpcyjnych. Wzrosło także (o 24,5% r/r) zainteresowanie klientów rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

ING BSK: Uruchamia odroczone płatności dla firm do 60 dni, we współpracy z PragmaGO, podał bank.

PFR: Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zawarł z polską spółką rodzinną Cerrad umowę, w wyniku której udzieli spółce 87 mln zł pożyczki na sfinalizowanie inwestycji i potrzeb płynnościowych związanych z rozwojem sprzedaży, podał Fundusz.

PKO BP: Liczba aktywnych aplikacji IKO PKO Banku Polskiego przekroczyła 7,3 mln, podał bank. Od momentu uruchomienia 10 lat temu użytkownicy logowali się do niej ponad 6,6 mld razy, wykonali ponad 1,7 mld transakcji na łączną kwotę ponad 480 mld zł.

TFI PZU: Utworzyło Biura Analiz i Strategii Zrównoważonych Indeksowych i Rynkowych w ramach pionu inwestycji, podało towarzystwo. Stworzenie biura ma na celu poszerzenie kompetencji analitycznych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Banku Millennium: Wszyscy klienci indywidualni i biznesowi mogą od teraz wygodniej płacić kartami w obcych walutach. Każda transakcja rozliczona zostanie po korzystnym kursie organizacji płatniczych bezpośrednio na złotówki. Wcześniej opcja korzystniejszego rozliczenia zagranicznych transakcji dostępna była wyłącznie dla kart kredytowych i kart debetowych do konta Millennium 360°. Zmiana sprawia, że transakcje wszystkimi kartami Banku Millennium rozliczane będą na jednolitych zasadach.

Pekao: Biuro Maklerskie Pekao ma nową ofertę dla osób do 30. roku życia. Obejmuje ona m.in. bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego oraz atrakcyjne stawki prowizji, otwierając przed młodymi inwestorami dostęp do jednego z najszerszych pakietów usług maklerskich na preferencyjnych warunkach.

Alior Bank: Po raz kolejny wspiera ligę esportową Baltic Playground – organizatora międzynarodowych rozgrywek „League of Legends”. Trwający obecnie drugi sezon zawodów jest szansą dla graczy na awans do Turnieju Promocyjnego. Ponownie, partnerami wydarzenia zostali Alior Bank oraz Mastercard. Baltic Playground to rozgrywki „League of Legends” przeznaczone dla graczy, którzy planują rozpoczęcie kariery esportowej. Swoim zasięgiem obejmują Polskę, kraje bałtyckie, czyli Litwę, Łotwę, Estonię oraz Ukrainę, Gruzję i Izrael. Zawody dostępne są dla wszystkich osób, które chcą zdobywać doświadczenie i awansować do wyższych lig sportu elektronicznego. Organizatorami wydarzenia są GAM3RS_X oraz Riot Games.

Bank Pekao: Wystartował z ogólnopolską kampanią reklamową pożyczki konsolidacyjnej. Bank proponuje klientom możliwość obniżenia spłacanych rat kredytów i pożyczek dzięki pożyczce konsolidacyjnej udzielanej na bardzo atrakcyjnych warunkach – bez prowizji i z RRSO 12,54%. Kampania wykorzystuje reklamy w telewizji, VOD, internecie, mediach społecznościowych, w kinach oraz w kanałach elektronicznych banku, a także na witrynach oddziałów banku w całej Polsce. Kampania potrwa do końca maja.

Bank Pekao: 16 marca wystartowała nowa promocja w banku. Każdy klient, który otworzy online Konto Przekorzystne z kartą debetową Visa, przy spełnieniu dodatkowych warunków, może otrzymać łącznie 250 zł – w tym pierwsze 24 tys. osób otrzyma bon na 50 zł do sieci sklepów Żabka.

ERGO Hestia: 21 marca rozpocznie sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych. Polisy sprzedaje coraz więcej pośredników sopockiego ubezpieczyciela. Rolnicy mogą liczyć na pokrycie nawet 65% składki z dopłat z budżetu państwa. Dotacjami objęte są takie uprawy, jak zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, rośliny strączkowe, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki.

Nest Bank: Klienci Nest Banku mogą już korzystać z przelewów natychmiastowych realizowanych w systemie Express Elixir. Bank zapowiada także udostępnienie kolejnych usług, w tym przelewów na telefon BLIK.

Bank Millennium: Został partnerem strategicznym I Edukacyjnych Targów Kariery EDU Offshore Wind 2023. Ideą wydarzenia jest wskazanie uczniom szkół ponadpodstawowych innowacyjnych kierunków rozwoju kariery zawodowej. Targi organizowane są w województwie pomorskim, które jest liderem zestawienia Eko-indeks Millennium 2022.

BGK, Pekao: Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) z początkiem marca zmienił warunki i umożliwił szerszej grupie osób ubieganie się o finansowanie. Od teraz z programu mogą skorzystać kredytobiorcy, którzy nie są w stanie zapewnić wkładu własnego, jak również Ci, którzy mogą wnieść wkład do 200 tys. zł oraz nie wyższy niż 20% wydatków (całkowitego kosztu inwestycji) przy kredycie z oprocentowaniem zmiennym/30% wydatków przy kredycie ze stopą okresowo stałą. O kredyt w ramach programu można wnioskować w Banku Pekao. „Beneficjenci mogą uzyskać kredyt o wartości 100% nieruchomości, jeżeli mają zdolność kredytową do spłaty tego zobowiązania. Wcześniej klienci nie mogli wnieść wyższego wkładu niż 10%. Teraz, posiadając wyższy wkład własny, w przypadku powiększenia się gospodarstwa domowego o kolejne dziecko będą mogli skorzystać ze spłaty rodzinnej” powiedział dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego w Banku Pekao Piotr Gołąb.

Bank Pekao: Po raz siódmy zdobył tytuł najlepszego banku inwestycyjnego w Polsce „The Best Investment Bank in Poland for 2023” przyznawany przez renomowany magazyn Global Finance. The Best Investment Bank Award to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na rynku finansowym. Przyznawana jest przez ekspertów magazynu Global Finance na podstawie kryteriów takich, jak: liczba i wielkość realizowanych transakcji w zakresie ECM, SCM oraz M&A, doradztwo i możliwości strukturyzowania, usługi post transakcyjne (obrót i wycena na rynku wtórnym), innowacje produktowe i reputacja na rynku.

Alior Bank: Rozpoczął 2. edycję promocji „Nagroda na start w Programie Mastercard”. Posiadacze kart kredytowych i debetowych mogą zbierać punkty za zakupy do 30 czerwca br. lub do wyczerpania puli nagród. Punkty będzie można wymienić m.in. na vouchery do Circle K, Allegro lub na inne ze 150 nagród dostępnych w Programie Mastercard Bezcenne Chwile.

Źródło: ISBnews