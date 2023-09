Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 25-29 września.

RYNEK BANKOWY

Konta Mieszkaniowe: Klienci banków założyli 2 737 Kont Mieszkaniowych do 21 września, poinformowała wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka.

Kredyt 2%: W ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” złożono 47,2 tys. wniosków i podpisano ok. 12 tys umów według stanu na 21 września, poinformowała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka.

Wakacje kredytowe: Koszty wakacji kredytowych sięgnęły 15 mld zł po sześciu z ośmiu kwartałów, w których ma obowiązywać ten instrument wsparcia, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek. Wakacjami kredytowymi zostało objęte 1 149 tys kredytów o łącznej wartości 284 mld zł,

Sektor bankowy: Nadmierny wpływ polityki na gospodarkę to zdaniem 58% bankowców największe zagrożenie dla systemu bankowego, wynika z badania przeprowadzonego przez Mind&Roses. Problem kredytów frankowych jest zagrożeniem dla 32% bankowców.

Bankowość internetowa: Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 42,68 mln na koniec II kw. 2023 r. (co oznacza wzrost o 4,51% r/r i 0,95% kw./kw.). Liczba aktywnych klientów wyniosła 22,47 mln (wzrost o 3,75% r/r i spadek 1,26% kw/kw), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk.

Kredyty mieszkaniowe: Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych zmniejszyło się we wrześniu zdaniem 39% bankowców wobec 16% takich odpowiedzi miesiąc wcześniej, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Wzrost oprocentowania deklarowało 3% ankietowanych, 58% odpowiedziało, że oprocentowanie nie uległo zmianie (84% miesiąc wcześniej)

Depozyty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 17% we wrześniu z 16% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców odsetek ten utrzymał się na poziomie 8%.

Akcja kredytowa: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 75% we wrześniu z 73% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 39% z 36%.

Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 5,1 pkt m/m do 24,8 pkt we wrześniu, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w lipcu 2023 r. spadł o 5,92 mld zł (tj. o -0,5% m/m) do 1 162,2 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 4,5%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w lipcu 2023 r. wzrosła o 18,8 mld zł do 1 737,5 mld zł (+1,1% m/m i +12% r/r).

Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto banków wyniósł 14,7 mld zł w okresie styczeń-lipiec 2023 r., co oznacza wzrost o 199,9% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Kredyt 2%: Ponad połowa (54%) z blisko 22 tys. wniosków o kredyt złożonych w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2%” w PKO Banku Polskim dotyczyło zakupów na rynku wtórnym; z kolei w 79% wybierano kupno mieszkania (w 21% – domu), podał bank.

Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o 6,8% mniej r/r kart kredytowych w ujęciu liczbowym w sierpniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił spadek limitów o 0,2% r/r.

Akcja kredytowa: Banki i SKOK-i udzieliły o 49,9% więcej r/r kredytów ratalnych w ujęciu liczbowym w sierpniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 20,9% w skali roku.

Akcja kredytowa: Banki i SKOK-i udzieliły o 6,3% więcej r/r kredytów gotówkowych w ujęciu liczbowym w sierpniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 18,2%.

Regulacje: Komitet Stabilności Finansowej dotyczący nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym (KSF-M) zarekomendował ministrowi finansów utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Jednocześnie jednak podano, że Komitet dyskutował nad zasadnością i możliwościami wprowadzenia w Polsce niezerowego neutralnego poziomu bufora.

Wakacje kredytowe: Banki zaraportowały do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) 1,147 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi, o wartości 284 mld zł do 31 sierpnia 2023 r., podał BIK

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 5,1 mld zł w sierpniu, co oznacza wzrost o 133,7% r/r, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 98,6% r/r do 13,3 tys.

Kredyt 2%: Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o współpracy w zakresie bezpiecznego kredytu 2%, wynika z publikowanej przez BGK listy banków uczestniczących w programie. We wrześniu umowę z BGK w tej sprawie podpisały również mBank i Bank Ochrony Środowiska. Na liście jest obecnie dwanaście banków.

RYNEK KAPITAŁOWY

Kryptowaluty: Posiadanie kryptowalut deklaruje 12% Polaków w wieku produkcyjnym, a mediana inwestowanych przez nich kwot wynosi 1000 zł, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Co piąty korzystający z kryptowalut padł ofiarą oszustwa, podał też Instytut.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 174,7 mln zł w gotówce, podał ZUS.

GPW: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił nie wykluczać akcji spółek ASI notowanych obecnie na głównym rynku GPW i na rynku NewConnect, lecz zawiesić obrót tymi akcjami do czasu ustania ryzyka prawnego, podała giełda.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Zadłużenie krajowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych spadło prawie o połowę i obecnie dłużnicy mają do spłacenia 290 zobowiązań o wartości 8,55 mln zł, wynika z kolejnej edycji badania „Długi spółek giełdowych” przeprowadzonego przez Rzetelną Firmę pod patronatem Krajowego Rejestru Długów.

Firmy pożyczkowe: Udzieliły łącznie 1 306 tys. nowych pożyczek (+244% r/r) o wartości 1,409 mld zł (+68% r/r) w sierpniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Zaległości: Zaległości branży meblarskiej wzrosły w ciągu roku o ponad 3% do 266 mln zł, wynika z danych zgromadzonych w BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK.

Zaległości: Zadłużenie sektora motoryzacyjnego w ciągu ostatniego roku wzrosło i obecnie wynosi 364,6 mln zł, z czego 43% należy do firm sprzedających pojazdy, a 33% do podmiotów zajmujących się konserwacją i naprawą pojazdów. W sumie do Krajowego Rejestru Długów (KRD) jest wpisanych blisko 12,2 tys. przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. Niemal 3/4 z nich to jednoosobowe działalności gospodarcze, podał KRD.

Consumer finance: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł o 2,7 kw/kw do 97 pkt w III kwartale br., wynika z badania sytuacji na rynku consumer finance Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). To czwarty kolejny kwartał, w którym notowania Barometru idą w górę.

Zaległości: Branża prywatnych usług medycznych zmaga się z zadłużeniem sięgającym 172 mln zł i mimo że ceny pakietów medycznych rosną, to rośnie też liczba dłużników – jest ich 2849, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów BIG.

Zaległości: Zaległości branży drobiarskiej wyniosły niemal 213 mln zł na koniec lipca i były o 12% wyższe niż przed rokiem (podczas gdy w tym okresie zaległości ogółu firm podwyższyły się o 9%), wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Wśród przetwórców mięsa drobiowego nie płaci w terminie już co ósmy podmiot.

ROZWÓJ BIZNESÓW

DNB Bank Polska: Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Wojciecha Dyka na stanowisko prezesa DNB Bank Polska, podała Komisja.

Best: Zaoferuje inwestorom 500 tys obligacji serii Z5 o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości 50 mln zł, podała spółka. Zapisy na obligacje będą przyjmowane od 3 do 16 października br.

Skarbiec Holding: Lubelski Chmiel otrzymał od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodę na przejęcie kontroli nad Skarbiec Holding, podał podmiot pośredniczący w wezwanie na akcje Skarbca – Q Securities.

Kredyt Inkaso: Ustalił cenę emisyjną obligacji serii O1 na 980 zł przydzielił 37 741 papierów, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 37 741 000 zł, podała spółka. Zapis na Obligacje złożyło 75 inwestorów. Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 12 września i zakończyła w dniu 26 września 2023 r.

Bank Handlowy: Rada nadzorcza powołała Macieja Kropidłowskiego na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za rynki finansowe i bankowość korporacyjną na kolejną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się 1 stycznia 2024 roku, podał bank.

AlegroPay: Wartość pożyczek przyznanych za pośrednictwem Allegro Pay wzrosła o ponad 50% r/r do 1,94 mld zł w II kw. 2023 r., podało Allegro.

Bank Millennium: Czteroletnie obligacje nieuprzywilejowane senioralne serii 1, transzy 2Banku Millennium wyemitowane w ramach Programu EMTN , o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 mln euro dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu, podał bank. Po asymilacji obligacje będą tworzyć jedną serię z obligacjami serii 1 wyemitowanymi przez bank 18 września 2023 r.

PZU: Grupa PZU rozpoczyna proces elektryfikacji swojej floty pojazdów we współpracy z polską firmą technologiczną VivaDrive, specjalizującą się w oprogramowaniu dla elektryfikacji flot, podał ubezpieczyciel.

MCI Capital ASI: Ocenia, że decyzja GPW o zawieszeniu obrotu spółek działających w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) pozostaje bez wpływu na plany oraz sytuację finansową i biznesową grupy, podała spółka. Gdyby zawieszenie obrotu akcjami MCI ASI nie miało charakteru przejściowego, spółka rozważy przyspieszenie i zwiększenie wolumenu planowanego na przyszły rok programu umożliwiającego akcjonariuszom MCI sprzedaż posiadanych przez nich akcji w przewidzianych prawem formułach z pominięciem GPW.

Santander Bank Polska: Rozpoczyna pilotaż obsługi bankomatów i wpłatomatów przez zewnętrznych operatorów – Euronet i ITCARD, podał bank. Migracja potrwa do września 2024 r.

VeloBank: W procesie sprzedaży VeloBanku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) wpłynęły niewiążące oferty, podał Fundusz. Oferty można składać do końca września.

Excalibur Capital: Jest aktualnie zaangażowany w kilkanaście procesów transakcyjnych, a ponadto przygotowuje kilkanaście spółek do nawiązania kontaktu z inwestorami na początku przyszłego roku, poinformował ISBnews współzałożyciel i partner zarządzający Excalibur Capital Michał Portalewski.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Ipopema Securities: Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej spółce Investment Funds Deposidary Services (IFDS). Jest to spółka powołana do życia wspólnie przez Ipopema oraz ProService Finteco, której głównym przedmiotem działalności będzie świadczenie usług depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Ipopema oraz ProService kontrolują po 50% kapitału IFDS.

Santander BP: Z nowej aplikacji mobilnej Santander Bank Polska korzysta prawie 2,3 mln klientów indywidualnych i firmowych, podał bank. Bank wprowadził nową aplikację Santander mobile z odmienionym designem i zaawansowanymi możliwościami personalizacji na początku września, stara wersja aplikacji będzie aktywna do 2 października br.

BNP Paribas: BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB), będące częścią globalnej Grupy BNP Paribas, uruchomi w Krakowie drugie Centrum Usług Wspólnych, podał BNP Paribas. W jego ramach rozwijać będzie swój IT Hub o nazwie B-INFINIT i Międzynarodowe Centrum Operacji (International Operations Centre, IOC). W biurze w Krakowie pracę znajdzie ponad 200 osób

Honey Payment Group: Z portfela JR Holding ASI, podpisała umowę w celu promocji aplikacji DotBee przez międzynarodową agencję marketingową Havas Media, podała spółka.

Klarna: Globalna sieć płatności i zakupów, wspierana przez sztuczną inteligencję, świętuje drugi rok działalności w Polsce, gdzie z jej usług korzysta 1,5 mln użytkowników, a ponad 3 tys. partnerów udostępnia je w sklepach internetowych i stacjonarnych. W ciągu ostatniego roku Polska stała się także kluczowym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, który wspiera dalszy rozwój Klarny w regionie CEE.

Automarket.pl: Rynkowy koszt wymiany opon będzie jesienią o 10% wyższy niż wiosną i 20% wyższy w ujęciu r/r, wynika z danych ekspertów platformy Automarket.pl, należącej do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Pekao Leasing: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzielił Pekao Leasing 150 mln euro kredytu na finansowanie – w formie leasingu – małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce, podał bank.

Bank Pekao: Bank wystartował z nową promocją „Karta Kredytowa MOTO Biznes z oprocentowaniem 9,99%”, przeznaczoną dla przedsiębiorców prowadzających jednoosobową działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy i korzystających z uproszczonej księgowości.

PKO BP: Klienci PKO Banku Polskiego, którzy kupują fundusze inwestycyjne w serwisie transakcyjnym iPKO i aplikacji mobilnej IKO, mogą sprawdzić koszty inwestycji. Na ekranie zakupu tuż przed zakończeniem zlecenia prezentowane są spersonalizowane informacje o kosztach. Koszty inwestycji prezentowane są w 4 grupach: koszty zakupu, koszty bieżące, koszty sprzedaży i koszty dodatkowe.

Citi Handlowy: Bank Żywności w Olsztynie zwyciężył w konkursie Global Innovation Challenge, organizowanym przez Citi Foundation. Otrzymał 500 tysięcy USD na działania na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego wśród społeczności o niskich dochodach. Fundacja Citi ogłosiła laureatów pierwszego w historii konkursu Global Innovation Challenge – nowego programu wsparcia organizacji społecznych, które opracowują innowacyjne rozwiązania problemów społecznych i gospodarczych. Bank Żywności w Olsztynie znalazł się w gronie 50 organizacji filantropijnych z całego świata, które w pierwszej edycji tego programu otrzymają w sumie 25 mln USD. Celem pierwszej edycji programu było zwiększenie skuteczności działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywnościowego.

Bank Pocztowy: Zaoferuje od listopada karty ekologiczne wytworzone ze skrobi kukurydzianej. Karta ekologiczna Mastercard powstała przy współpracy z firmą Thales. Została wzbogacona o dodatkowy atut – udogodnienie dla osób słabowidzących i niewidomych. Wraz z kartą Bank oferuje również program lojalnościowy Mastercard Bezcenne Chwile z cennymi nagrodami – najlepszy program lojalnościowy wg forum Loyalty Planet 360o.

PKO BP: Wprowadził nową odsłonę kantoru internetowego dla firm. Bank wprowadził dwie wersje kantoru – podstawową przeznaczoną dla klientów wymieniających walutę w ramach prostych transakcji natychmiastowych oraz wersję rozszerzoną, która umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu (m.in. analiz ekonomicznych, wiadomości rynkowych). Nowa wersja kantoru jest już dostępna dla użytkowników serwisu iPKO biznes, w najbliższych dniach pojawi się także w iPKO.

Wiener: Zaoferował klientom aplikację Wiener Drive. System podpowiada, jak jeździć bardziej ekologicznie i oszczędnie, a nowym klientom proponuje udział w konkursie, w którym nagrodą jest nawet 30% składki ubezpieczenia. Aplikacja analizuje przejechane trasy, ocenia działania kierowców i np. pokazuje przekroczenie prędkości lub zbyt ostre wejście w zakręt. Dzięki przyznawanym punktacjom za przejazd, kierowca będzie mógł zmieniać swoje zachowania i poprawiać styl jazdy. Pierwsza wypłata następuje już po 9 miesiącach od rozpoczęcia korzystania z aplikacji

PKO Leasing: Rozszerzył współpracę z Media Expert, dzięki czemu klienci zyskali dzięki temu możliwość finansowania przedmiotów w leasingu online podczas zakupów dokonywanych na stronie Media Expert. Z leasingu online w Media Expert mogą korzystać klienci firmowi, m.in. mikroprzedsiębiorcy i sektor MSP. Ta forma finansowania jest opłacalna podatkowo i umożliwia korzystanie ze sprzętu bez konieczności zaciągania kredytu lub inwestowania pełnej kwoty w momencie zakupu.

PZU: Rozpoczęło jesienną kampanię zawierania dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych. Dopłaty do składek z budżetu państwa dla wszystkich upraw wynoszą do 65%. Producenci rolni sami zdecydują od czego chcą ubezpieczyć uprawy ozime. Mogą wybrać pojedyncze ryzyka lub całe pakiety. Dla upraw ozimych (zboża, rzepak) rekomendowany jest pakiet jesień, obejmujący ryzyko gradu, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania. Ryzyko ujemnych skutków przezimowania, dotyczy szkód całkowitych powstałych przed 15 kwietnia. W tym wypadku ubezpieczyciel oferuje odpowiedzialność w czterech wariantach limitu: 10%, 17%, 25% oraz wprowadzonym pierwszy raz do oferty nowym limitem 35%.

Źródło: ISBnews