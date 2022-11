Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 14-18 listopada.

RYNEK BANKOWY

Metaverse: Będzie za 5-7 lat głównym kanałem komunikacji banków z klientami, ocenia wiceprezes PKO BP Artur Kurcweil. „Już dziś widzimy w tej technologii potencjał do przeprowadzenia szkoleń i organizacji eventów” – powiedział Kurcweil podczas konferencji IT@Bank.

Cloud computing: Posiadanie większości core banking środowisku chmurowym deklaruje 27% banków, 9% nie planuje wykorzystania technologii chmurowych w ogóle, wynika z badania GFT „Przyszłość systemów centralnych”. 55% uznaje rolę chmury za przeciętną.

WIBOR: Gdyby banki musiały zwrócić wszystkie odsetki wynikające ze stawek WIBOR w kredytach mieszkaniowych, łączny koszt wyniósłby ok. 83,7 mld zł, wynika z wyliczeń szefa analiz Biura Maklerskiego Santander Kamila Stolarskiego, cytowanych przez portal Business Insider. Jednak – jak podkreślają przedstawiciele sektora bankowego – kwestionowanie kwotowania WIBOR-u jest „mocną przesadą”, a próba podważania jego legalności zdaje się być przejawem nieodpowiedzialności.

Wyniki sektora: Gdyby nie wakacje kredytowe oraz konieczność tworzenia rezerw na kredyty frankowe, czołowych 10 banków notowanych na GPW uzyskałoby łącznie ok. 10,5 mld zł zysków w III kw. br. zamiast zaraportowanej łącznej straty w wysokości 4,2 mld zł, wynika z wyliczeń Business Insidera.

BLIK: Za pomocą BLIK-a wykonano 324 mln transakcji (wzrost o 67% r/r) o wartości 42,9 mld zł (wzrost o 61% r/r) w III kw. 2022 r., podał Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu BLIK. Na koniec września br. z BLIK-a aktywnie korzystało 12 mln użytkowników, którzy każdego dnia wykonywali nim średnio 3,5 mln operacji.

Obligacje z gwarancjami SP: Sejm znowelizował ustawę podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o finansach publicznych, która spod podatku od niektórych instytucji finansowych wyłącza ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe, m.in. obligacje, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju.

Wyniki sektora: Wynik finansowy netto banków wyniósł 5,52 mld zł na koniec lipca 2022 r., co oznacza spadek o 39,8% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało w br. 11 banków komercyjnych.

Wyniki sektora: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym we wrześniu 2022 r. zmniejszył się o 2,3 mld zł (tj. o -0,2% m/m) do 1 229,6 mld zł a w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 3,8%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 28,1 mld zł do 1 602,5 mld zł we wrześniu 2022 r. (+1,8% m/m i +6,8% r/r).

Wydatki świąteczne: Na zorganizowanie świąt Bożego Narodzenia Polacy chcą przeznaczyć średnio 1259 zł, tj. o 307 zł więcej niż w ub.r., wynika z badania Barometr Providenta.

PE, VC: Pomimo zawirowań gospodarczych i geopolitycznych Europa Środkowo-Wschodnia pozostanie atrakcyjnym miejscem inwestycji dla funduszy private equity ze względu na potencjał wzrostu, możliwości konsolidacji sektorowej i rozwoju biznesu spółek portfelowych, wynika z raportu Bain & Company, PFR Ventures i Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK). Jeśli chodzi o rynek venture capital, eksperci spodziewają się dwu- lub trzykrotnego wzrostu wartości inwestycji funduszy VC w ciągu czterech lat.

PPK: Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zmniejszyła się o 588 mln zł m/m do 10,19 mld zł według stanu na koniec października, podał PFR Portal PPK – spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 33,9%.

RYNEK KAPITAŁOWY

Rynek IPO: Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowano 1 IPO w III kw. 2022 r. wobec 10 w analogicznym okresie ub.r. Debiut miał miejsce na NewConnect, a wartość przeprowadzonej oferty wyniosła wyniosła 36,8 mln zł (8 mln euro), co oznacza spadek o 96,4% r/r, podczas którego w III kw. ub.r łączna wartość IPO na warszawskim parkiecie przekroczyła 1 mld zł (224,3 mln euro), wynika z raportu „IPO Watch Europe”. Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość IPO w Europie w III kw. 2022 roku wyniosła 9,5 mld euro i spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 2 mld euro. Na europejskich parkietach zadebiutowało 12 spółek wobec 66 w III kw. 2021 roku, podano także.

Przetarg obligacji: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 6-letnie obligacje serii FPC0328 o wartości nominalnej 250 mln zł, 9-letnie serii FPC0631 o wartości nominalnej 3,108 mln zł, 11-letnie serii FPC0733 o wartości nominalnej 16 mln zł oraz 18-letnie serii FPC1140 o wartości nominalnej 340,644 mln zł wobec oferty wynoszącej minimum 250 mln zł, podał bank. Łączna wartość nominalna sprzedanych papierów wyniosła 609,752 mln zł. Popyt na obligacje wyniósł łącznie 1 039,752 mln zł.

ROZWÓJ BIZNESÓW

NNLife: Uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na przejęcie ponad połowy udziałów w Nationale Nederlanden TU, podała Komisja.

ACP Credit: Zakłada, że fundusz ACP Credit Fund I finalnie zamknie się kwotą 150-200 mln euro, poinformował ISBtech executive partner w ACP Credit Mariusz Grendowicz. Do końca bieżącego roku oczekuje zamknięcia łącznie do 3 transakcji.

Skarbiec Holding: Odnotował 3,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2022/2023 (lipiec-wrzesień 2022 r.) wobec 12,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BOŚ: W sprawie reformy stawek referencyjnych sektor bankowy ma nadzieję na realizm w podejściu do finalnych terminów, poinformował ISBnews prezes Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) Wojciech Hann.

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) robi „wszystko, co tylko możliwe”, aby wyjść z planu naprawczego z końcem 2023 r., ale w komunikacji z rynkiem podkreśla, że to cel aspiracyjny, poinformował ISBnews prezes Wojciech Hann.

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) chce finansować modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, ponieważ postrzega je jako „wąskie gardło” rozwoju energetyki odnawialnej, poinformował ISBnews prezes Wojciech Hann.

Getin Holding: Planuje, że Idea Bank Ukraina wróci do przedwojennego wolumenu kredytowania do końca przyszłego roku, zapowiedział prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek.

Ipopema: Odnotowała 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 5,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Holding: Odnotował 23,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 25,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Handlowy: Koszty ryzyka Banku Handlowego wzrosły kw/kw do 35 mln zł w III kw. br., ale oznacza to powrót do znormalizowanego poziomu, stwierdziła wiceprezes Natalia Bożek. Wskaźnik NPL wyniósł 3,7%.

Bank Handlowy: Odnotował 283,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 93,39 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Caspar AM: Caspar Asset Management odnotował 1,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 2,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

PZU, Pekao: Grupa PZU rozszerzyła ofertę o indywidualne ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych lub pożyczek zabezpieczonych hipoteką udzielanych przez Bank Pekao, podała spółka. Z rozwiązania PZU Życie mogą skorzystać zarówno osoby, które chcą zaciągnąć kredyt lub pożyczkę zabezpieczoną hipoteką, jak i ci, którzy już spłacają kredyt w banku.

Alior Bank: Podniósł oprocentowanie produktów oszczędnościowych w złotych polskich dla klientów indywidualnych, w tym oprocentowanie Konta Mega Oszczędnościowego wzrosło do 8%, podał bank.

Pekao: Spółka joint venture pomiędzy Partners Group i Peakside Capital Advisors podpisała portfelową z Bankiem Pekao umowę kredytową, w ramach której został udzielony kredyt inwestycyjny i kredyt VAT (łącznie ponad 500 mln zł), podała spółka. Środki zostaną wykorzystane na finansowanie nabycia trzech nieruchomości logistycznych w Warszawie i okolicach oraz przebudowę parku City Point Targówek, podały Peakside i Pekao.

Alior Bank: Promocja „Z kartą na plusie zdrowie w bonusie” skierowana jest do klientów biznesowych, którzy posiadają konto firmowe w Alior Banku, korzystają z karty debetowej Mastercard z Plusem i ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej PZU SA lub podpiszą umowy o te produkty i usługi banku. Klientom, którzy spełnią wszystkie warunki umowy, Alior Bank zapłaci składki ubezpieczeniowe do końca lutego 2023 r.

Bank Pocztowy: Rozpoczął kampanię reklamującą kredyt ze stałym oprocentowaniem. Od 16 listopada do 13 grudnia br., czyli w okresie wzmożonego zainteresowania kredytami gotówkowymi, reklama dotrze do ponad 5 mln Polaków. Kampania będzie emitowana w największych rozgłośniach radiowych m.in. RMF FM, Radiu ZET, Radiu Złote Przeboje, wybranych stacjach lokalnych Polskiego Radia oraz w internecie m.in. na Facebooku i Instagramie.

Oney: Media Markt jest kolejną siecią handlową, która udostępniła swoim klientom OneyRaty. Dzięki usłudze klienci lidera dystrybucji elektroniki użytkowej w Europie mogą sfinansować zakupy o wartości od 150 do 30 000 zł w sklepach stacjonarnych. Płatność rozkładana jest od 3 do 50 rat w zależności od wysokości pożyczki. Rozpoczęcie współpracy nie wymagało integracji technicznej z partnerem.

