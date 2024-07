Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 15-19 lipca.

RYNEK BANKOWY:

Ognivo: Liczba wniosków o zmianę rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu Ognivo wyniosła 3 769 w II kw. 2024 r. wobec 4 796 wniosków kwartał wcześniej i 3 485 wniosków rok wcześniej, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).

Rekomendacja WFD: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła Rekomendację WFD dotyczącą Wskaźnika Finansowania Długoterminowego, której celem jest ograniczenie ryzyka związanego z aktualną strukturą finansowania kredytów hipotecznych, podała Komisja.

Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w maju 2024 r. spadł o 1,5 mld zł (tj. o -0,1% m/m), zaś w ujęciu rocznym nie zmienił się, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w maju 2024 r. wzrosła o 17,2 mld zł do 1 848,9 mld zł (+0,9% m/m i +7,9% r/r).

Wyniki finansowe sektora: Wynik finansowy netto banków wyniósł 17,45 mld zł w okresie styczeń-maj 2024 r., co oznacza wzrost o 2,4% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Na koniec kwietnia wynik netto sektora wyniósł 14,5 mld zł.

Kredyt na start: W przyszłym roku zostanie zawartych 75 tys. umów kredytu mieszkaniowego #naStart, w kolejnych dwóch latach funkcjonowania programu – po 50 tys., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o kredycie. Jednocześnie zaplanowano limity przyjmowania wniosków w poszczególnych kwartałach na poziomie: 25 tys. w I kw., 20 tys. w II kw. oraz po 15 tys. w III i IV kw.

Kredyt na start: Koszt dopłat z budżetu państwa do kredytu mieszkaniowego #naStart wyniesie 19 358 mln zł w ciągu 10 lat, wynika z oceny skutków regulacji do projektu ustawy o kredycie. W tym roku na ten cel ma trafić z budżetu 249 mln zł.

Kredyt na start: Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart zakłada ograniczenie ryzyka okresowej nierównowagi rynkowej i zwiększonej presji na ceny mieszkań poprzez wprowadzenie rozwiązań zapewniających zrównoważony w czasie rozkład popytu na mieszkania, ocenia Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Zdaniem resortu ma to sprzyjać większej przewidywalności i zrównoważonemu w czasie poziomowi akcji kredytowej.

Kredyt na start: Program mieszkaniowy, wprowadzający dopłaty do kredytów #naStart, może pozytywnie oddziaływać na promowanie kredytów o oprocentowaniu tymczasowo stałym, ocenił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Kredyt na start: Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart oddziałują przede wszystkim na stronę popytową, przez co można oczekiwać, że nie przyczynią się w zauważalny sposób do zwiększenia dostępności mieszkań w Polsce, ocenił Narodowy Bank Polski (NBP), przedstawiając uwagi do projektu ustawy.

Kredyt na start: Proponowane w ramach projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart mogą ingerować w kanał transmisji polityki pieniężnej i wpływać na oczekiwania, że ustawodawca również w przyszłości może dążyć do osłabiania efektów prowadzonej polityki pieniężnej, uważa Narodowy Bank Polski (NBP).

Kredyty mieszkaniowe: Wskazane zapotrzebowanie na środki z budżetu na lata 2025-2027 na zasilenie Rządowego Funduszu Mieszkaniowego na dopłaty do rat kredytów 2% oraz na dopłaty do rat kredytów #naStart wymaga analizy pod kątem dostępności przestrzeni wyznaczanej przez Stabilizującą Regułę Wydatkową (SRW), ocenia Ministerstwo Finansów.

Kredyt na start: Dopłaty do kredytu mieszkaniowego #na Start stanowią silny czynnik pro-popytowy i mogą doprowadzić do niewspółmiernego do fundamentów gospodarki wzrostu cen na rynku mieszkaniowym i kosztów materiałów budowlanych w krótkim okresie – przed odpowiednim dostosowaniem podaży mieszkań, ocenia Ministerstwo Finansów.

Europejskie banki: Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe w rachunku zysków i strat oraz odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w bilansie globalnie zmniejszyły się (spadek odpisów w bilansie o 1,7% w roku 2023 w porównaniu do 2022), wynika z badania „Financial reporting of European banks: benchmark study 2024” Forvis Mazars Group. Średni wskaźnik pokrycia zamortyzowanego kosztu kredytu spadł na koniec 2023 roku do 1,36%, w porównaniu do 1,40% na koniec 2022 r. „W ciągu ostatnich 18 miesięcy rynek stawiał czoła inflacji i rosnącym stopom procentowym, a także upadkowi trzech amerykańskich banków i przejęciu Crédit Suisse przez UBS. Pomimo tych niepewności duża liczba wskaźników utraty wartości ryzyka kredytowego wskazuje na ogólne zmniejszenie ryzyka postrzeganego przez europejskie banki w ich portfelach” – ocenia Forvis Mazars.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Regulacje: Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, który dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dotyczy to także egzekwowania obowiązku ubezpieczania takiej odpowiedzialności.

RYNEK KAPITAŁOWY:

Obligacje korporacyjne: Popyt inwestorów na polskim rynku obligacji korporacyjnych wyniósł 2,44 mld zł przy podaży 1,1 mld zł w I poł. 2024 r., wynika z analizy Michael/Ström DM. Średnia stopa redukcji przekroczyła 45%.

PPK: Wartość aktywów Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zarządzanych przez TFI PZU przekroczyła 6 mld zł, podało towarzystwo inwestycyjne. Według danych serwisu Analizy.pl to ponad 1/5 wszystkich środków zgromadzonych w PPK.

Wezwania: Poziom premii za kontrolę, czyli uzyskanie większościowego pakietu akcji w ramach wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniósł średnio 13,6% w latach 2019-2023, wynika z raportu KPMG w Polsce. W stosunku do poprzedniego badania obejmującego okres 2018-2022 premia za kontrolę zanotowała spadek o 1,3 pkt proc., powracając do poziomu sprzed 3 lat, który obejmował okres 2016-2020.

Stopy procentowe: Przestrzeń na obniżki stóp procentowych w Polsce pojawi się w 2025 r., ale powinny być „ostrożne i w najmniejszej możliwej skali”, poinformował członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki. Jego zdaniem prezes NBP, który wskazał, że do takich ruchów dojdzie dopiero w 2026 r., mógł się „zwyczajnie pomylić”. W ocenie Koteckiego wciąż największym zagrożeniem dla wzrostu inflacji jest wysoka dynamika wynagrodzeń, ale ona zacznie z czasem gasnąć.

INNE USŁUGI FINANSOWE:

Wiedza ekonomiczna: Wszystkie zawarte w umowie zapisy w pełni rozumie 19,5% kredytobiorców, wynika z raportu UCE Research i SubiGo. Z kolei 77,3% badanych nie do końca wie, co dokładnie podpisuje, a 69,9% osób biorących kredyty uważa, że instytucje finansowe powinny prościej tworzyć tego typu dokumenty.

ROZWÓJ BIZNESÓW:

BGK: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na objęcie przez Mirosława Czekaja stanowiska prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podała Komisja.

BOŚ: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na objęcie przez Bartosza Kublika stanowiska prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska, podała Komisja.

PZU: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura Olecha na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i Jarosława Mastalerza na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie, podała Komisja.

Best: Zarząd Best zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji serii AC1 o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł w ramach ustanowionego przez spółkę programu emisji o łącznej wartości nie wyższej niż 250 mln zł, podała spółka. Zapisy na obligacje będą przyjmowane w okresie od 22 lipca do 5 sierpnia 2024 r., a termin wykupu wyznaczono na 7 sierpnia 2029 r. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży, a odsetki będą płatne w okresach kwartalnych.

PZU: Zwyczajne walne zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) nie udzieliło absolutorium członkom poprzedniego zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, podała spółka. Jednocześnie akcjonariusze udzielili absolutorium za ubiegły rok członkom rady nadzorczej spółki.

mPay: Po uzyskaniu zgody rady nadzorczej dokonał nabycia 60% udziałów w spółce Paymatic, podała spółka. Celem transakcji jest wzmocnienie kanału rozwiązań płatniczych dla B2B – część projektów i nowych produktów będzie wykonywane przez Paymatic.

MCI Capital: Zamierza aktywnie wejść do sektora healthcare, poinformował partner zarządzający i założyciel Tomasz Czechowicz. Nowym partnerem funduszu zostanie Tobiasz Jankowski, ekspert inwestycyjny w tej branży.

Bank Pekao: Zaktualizował koszt związany z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu (tzw. wakacjami kredytowymi), obniżając go o 279 mln zł do 234 mln zł wobec 513 mln zł szacowanych w maju, podał bank. Pozycja ta powiększy wynik banku i grupy kapitałowej banku za I półrocze 2024 roku.

BNP Paribas BP: Zaakceptował szacunkową wartość wpływu ryzyka prawnego umów kredytów mieszkaniowych w CHF na wynik II kwartału 2024 r. w kwocie ok. 190 mln zł, podał bank.

PragmaGO: Obroty PragmaGO (wartość nominalna sfinansowanych należności) w II kwartale 2024 r. wyniosły 611 mln zł (wzrost o 25% r/r), z czego 493 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 18% r/r), a 117 mln zł na pożyczki digital (wzrost o 66% r/r), podała spółka. Z faktoringu skorzystało 1 298 klientów, a z pożyczek 9 250 unikatowych firm.

XTB: Po analizie decyzji hiszpańskiej Krajowej Komisji Rynku Papierów Wartościowych, dotyczącej zakazu promocji i reklamy kontraktów CFD, zarząd XTB zdecydował o kontynuowaniu działalności na tym rynku, podała spółka.

PayPal Europe: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył 106,69 mln zł kary na PayPal Europe za niedozwolone postanowienia w umowach, m.in. bardzo ogólny katalog działań zabronionych i dotkliwe sankcje dla użytkowników – w tym finansowe – za złamanie warunków umowy, podał Urząd.

Abris Capital Partners: Podpisał umowę sprzedaży 100% akcji DOT2DOT S.A., największego niezależnego producenta opakowań premium w Europie Środkowej, belgijskiej firmie Van Genechten Packaging, wiodącemu europejskiemu dostawcy rozwiązań w zakresie opakowań kartonowych z 12 zakładami produkcyjnymi w całej Europie. Transakcja podlega procedurze zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

mPay: Karol Zieliński złożył rezygnację z funkcji członka zarządu spółki.

PKO BP: Marcin Szymkowiak objął stanowisko dyrektora Pionu Marketingu w PKO Banku Polskim. Będzie odpowiadał m.in. za marketing i CSR.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY:

Alior Bank: W ramach współpracy z firmą Envirly zaproponował przedsiębiorcom preferencyjne warunki zakupu narzędzia do obliczania emisji dwutlenku węgla, podał bank.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wsparł ponad 122 tys. podmiotów na łączną kwotę prawie 27 mld zł od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wyliczył bank, podsumowując swoją działalność w obszarze wdrażania środków z UE.

EBOR: Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zatwierdziła nową strategię krajową dla Polski na lata 2024-2029. Strategia określa trzy priorytety banku wobec Polski: przyspieszenie zielonej transformacji, wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjność, cyfryzację i dobre zarządzanie oraz wzmacnianie odporności i integracji gospodarczej, podał bank.

EBOR: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestuje 20 mln euro w polskiego sprzedawcę internetowego towarów piłkarskich, R-Gol, wraz z funduszem private equity Innova Capital, w którym EBOR jest również komandytariuszem, podał bank.

CVI Dom Maklerski: Planuje zainwestować 500 mln euro w ciągu 3 lat w finansowanie private debt firm z sektora MŚP w regionie CEE (Central and Eastern Europe), poinformował ISBnews prezes CVI Marcin Leja.

EBI: Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) zapewniła finansowanie w wysokości 36,2 mld euro w regionach objętych polityką spójności w 2023 r., podał bank. Polska jest jednym z czołowych beneficjentów tego finansowania – podobnie jak przed rokiem zajęła trzecie miejsce po Francji i Hiszpanii, pozyskując 4,85 mld euro.

Alior Bank: Podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), dzięki której mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły zabezpieczyć finansowanie gwarancją Investmax z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach programu InvestEU, podał bank.

Finiata: Fintech z portfela Manta Ray uruchomił partnerstwo z Saly.pl – dostawcą oprogramowania SaaS dla e-commerce, który za cel postawił sobie digitalizację handlu i obsługi klientów na rynku B2B. Finiata dzięki integracji z platformą sprzedażową Saly.pl wesprze finansowaniem w formule embedded lending setki rodzimych mikro-, małych i średnich firm robiących zakupy w sklepach internetowych korzystających z rozwiązań Saly. Partnerzy spodziewają się, że nawet 30% wszystkich zamówień B2B realizowanych w oparciu o odroczony termin może zostać opłacone dzięki rozwiązaniu Finiaty.

PZU: Został oficjalnym sponsorem 81. Tour de Pologne UCI World Tour 2024, podała spółka. Ubezpieczyciel jest też sponsorem oficjalnym jednej z najważniejszych klasyfikacji wyścigu – Klasyfikacji Górskiej. W tym roku PZU w ramach działalności prewencyjnej wspiera również Tour de Pologne Junior, czyli zawody w kolarstwie szosowym dla dzieci i młodzieży, które odbędą się w dniach 15-18 sierpnia i towarzyszą głównemu wyścigowi.

ING Bank Sląski: Wprowadza nową ofertę dla najmłodszych poniżej 13. roku życia wraz z dostępem do Mojego ING dla dzieci od 6 lat. Bank uzupełnia swoją ofertę Konta Mobi o rachunek, z którego mogą korzystać dzieci poniżej 13. roku życia. Konto jest bezpłatne i rośnie razem z dzieckiem, które uczy się wydawać i oszczędzać już od najmłodszych lat. Rodzic, który jest klientem ING, może samodzielnie otworzyć dziecku konto z bankowością w swojej aplikacji.

Raiffeisen Digital Bank: Nawiązał współpracę z pośrednikiem kredytowym Expander w zakresie oferowania produktów kredytowych Raiffeisen Digital Bank w sieci Expandera.

BNP Paribas BP: Wprowadził od 15 lipca ofertę promocyjną „Lato z kontem lokacyjnym”. Nowi klienci, czyli osoby, które w ciągu roku przed zawarciem umowy nie miały innego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego w Banku BNP Paribas, którzy otworzą ROR wraz z Kontem Lokacyjnym, mogą liczyć na oprocentowanie na poziomie 8% w skali roku. Środki zdeponowane na koncie będą oprocentowane na poziomie 8% w miesiącu otwarcia i kolejnym, a po spełnieniu odpowiednich warunków (comiesięczny wpływ na ROR w wysokości min. 1000 zł i co najmniej 4 transakcje kartą w miesiącu) aż do końca stycznia 2025 r. Promocyjne warunki obowiązują pierwszych 15 tys. klientów i dotyczą środków do wysokości 25 tys. zł.

Źródło: ISBnews